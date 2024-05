Dvanáctileté čekání na vítězství v pražském Edenu v podání fotbalistů Baníku Ostrava pokračuje. V sobotním 1. kole nadstavbové skupiny o titul FORTUNA:LIGY Slezané, kteří nastoupili ve výrazně obměněné sestavě, sice odehráli vyrovaný první poločas, ale po pauze už na kolotoč v podání domácí Slavie nestačili a schytali debakl 0:5. Rozhodla především pasáž v úvodu druhé půle, kdy kromě inkasovaných gólů hosty zasáhlo i vyloučení útočníka Abdullahiho Tanka, který tak nedohrál vzájemný duel stejně jako na podzim ve Vítkovicích.

Fanoušci Baníku Ostrava při utkání B-týmu na Bazalech proti Bohunicím. | Video: David Hekele

Pavel Hapal vyrukoval na horké půdě s několika překvapeními v sestavě. Nemohl využít Ewertona, hrál na tři stopery, mezi nimž byl po čase Karel Pojezný, ve středu zálohy si premiéru v základní sestavě v nejvyšší soutěži odbyl Samuel Grygar a na kraji nastoupil Eldar Šehič. Naopak dlouhodobé opory jako Letáček, Kpozo, Rigo, Buchta, či Boula zůstali jen na lavici.

„Trochu jsme to poměnili, některé hráče jsme nechali mimo sestavu. Přecházíme na hru na tři obránce, Jirka Klíma tak bude hrát podhrotového hráče a věřím, že podáme kolektivní výkon,“ řekl trenér Hapal. „Grygar je odchovanec, za svou tvrdou práci si to zaslouží. Dosud jsme mu celou minutáž nedali, v tomhle krásném zápase si to ale zaslouží. Věřím, že mu to vyjde,“ dodal.

První a možná poslední šance: exkouč Baníku motivoval k úspěchu svou zkušeností

Baník, který by rád zůstal čtvrtý i po nadstavbě, nezačal špatně. I tak se Slavia prosadila. Ve 24. minutě ještě gól Provoda uznán nebyl, ale o chvíli později nadvakrát skóroval Schranz, navzdory famóznímu zákroku Markoviče.

Na opačné straně přestřelil volejem Kubala a v závěru poločasu zahodil tutovku hlavou Rusnák. Jestli si Baník o pauze dělal naděje na body, tak netrvalo dlouho, a bylo po všem. Nejprve skóroval Chytil, pak byl po faulu na Holeše vyloučen Tanko, na což navázaly trefy Jurečky, opět Chytila a Juráska.

Slezany tak může těšit jen fakt, že vedle Grygara dostal ligové minuty i Radim Šudák, a po téměř dvou letech se do hry vrátil i záložník Ladislav Takács.

Markovič o Baníku, vztahu s Letáčkem i svém stylu: Baví mě Neuer. Co Slavia?

Slavia Praha – Baník Ostrava 5:0 (1:0)

Branky: 48. a 58. Chytil, 28. Schranz, 56. Jurečka, 79. Jurásek. Rozhodčí: Szikszay – Kříž, Volf. ŽK: Schranz – Rusnák, Blažek. ČK: 52. Tanko (Baník). Diváci: 19 370.

Slavia: Staněk – Holeš (69. Zima), Ogbu, Vlček – Douděra, P. Ševčík (80. Tecl), Oscar, Bořil (74. Jurásek) – Schranz, Provod (46. Jurečka) – Chytil (74. Tijani). Trenér: Trpišovský.

Baník Ostrava: Markovič – Blažek (60. Frydrych), Lischka, Pojezný – Rusnák (77. Šudák), Grygar (87. Takács), Šín, Šehič – Klíma (60. Rigo) – Kubala (60. Adediran), Tanko. Trenér: Hapal.