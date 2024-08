/ROZHOVOR/ Teprve druhý ligový zápas, hned vstřelil gól. A rovnou vítězný. Stoper ostravského Baníku Emmanuel Uchenna se v nedělním utkání 4. kola Chance ligy proti Hradci Králové prezentoval precizní defenzivou a několika nadějnými nahrávkami směrem dopředu, v úplném závěru však tečoval střelu Tomáše Riga, kterou rozhodl o výhře 1:0 a důležitých třech bodech pro Slezany. „Můj první gól. Velmi šťastný, ale i takový se počítá,“ smál se mladý Nigerijec, který ještě na jaře hrál jen třetí ligu. „Těžký zápas, hodně to ovlivnila červená karta, protože najednou jsme na hřišti měli více prostoru. Naštěstí jsme to na konci rozhodli,“ byl rád Uchenna, z něhož roste prvotřídní obránce.

Bylo to po té červené kartě Hradce ještě těžší?

Určitě. Hradec byl hodně defenzivní a my jsme si museli hledat volné prostory. Rozhodně to nebylo jednoduché. Měli jsme tam hodně šancí, ale šťastní jsme byli až na konci. Hlavní jsou tři body.

Jak jste se na hřišti cítil?

Dobře. Užíval jsem si každý moment. Mám úžasné spoluhráče, kteří mi s mnoha věcmi pomohli.

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in (Zleva) Matěj Šín z Ostravy a Uchenna Aririerisim z Ostravy.

Spolupráce s Matějem Chalušem vám vyhovuje?

Hodně často jsme spolu mluvili, zkoušíme si to třeba na tréninku. Je to skvělé, komunikace je skvělá, nemůžu si na nic stěžovat.

Věřil jste Jakubu Markovičovi při penaltě?

Ano, věřil. Při trénincích mívá spoustu skvělých zákroků, je těžké mu dát gól. Věřil jsem mu a chytil to parádně. Byla to třída!

Jak těžké bylo utkání po cestování z Kodaně?

Neměli jsme mnoho času na přípravu, bylo tam méně tréninků, k tomu to cestování. Ale jak už jsem říkal, hlavní je, že jsme to dneska ukopali na tři body.

Už se asi těšíte na odvetu, viďte?

Moc se těším. Stále je to otevřené. Dopředu nás poženou fanoušci, kteří budou motivací, abychom to otočili. Může se tam stát všechno, je to stále otevřené.

Co vlastně říkáte na podporu fanoušků?

Jsou úžasní. Svým fanděním strašně moc pomáhají týmu, ani nevíte jak. Miluju je.

Jaká je pro vás česká liga?

Ono se o ní říká, že je hodně těžká, což je pravda. Nějak se zkouším adaptovat, a zatím je to fajn.

Musel jste se vyrovnat asi s jinou rychlostí, než na jakou jste byl zvyklý v B-týmu, že?

Je to samozřejmě velký rozdíl. Musím být ve všem rychlejší a přesnější. Kvalita hráčů je samozřejmě taky jiná. Zkouším se adaptovat, ale jde to.