Poprvé se tak stalo, když v úvodu zápasu nebyl kvůli postavení mimo hru uznán gól útočníka Ladislava Almásiho. Televizní záběry bez kalibrované čáry odpověď nenabídly. Jestli při přihrávce Nemanji Kuzmanoviče šlo o ofsajd, byl velmi těsný.

„V prvopočátku akce jsme si řekli, že je to jasné. Z opakovačky jsme o tom hodně přemýšleli, samozřejmě úhel pohledu kamery není ideální,“ uvedl ve studiu O2TV Sport expert David Holoubek. „Tady jsme váhali,“ doplnil ho Horst Siegl.

Situaci tak rozhodl asistent na pomezí. Nezvednout praporek, gól by nejspíš platil. „Asistent rozhodčího signalizoval ofsajd, který byl následně prozkoumán i videoasistentem,“ řekl pro O2TV Sport Jan Petřík.

Výrazně větší emoce plály na stadionu ve 36. minutě, kdy sudí neposoudil souboj Gigli Ndefeho s Janem Kopicem jako faul, po dlouhé debatě s kolegy u videa a zhlédnutí záznamu ale svůj výrok změnil. „Na hrací ploše jsem nevyhodnotil, že by došlo k přestupku, ale při přerušené hře jsem od videoasistenta dostal informaci, že mi posílají záběr k přezkumu. Viděl jsem zjevné kopnutí, proto jsem nařídil pokutový kop,“ vysvětlil Petřík.

„Chyba obránce. Kouká někam, ale balon netrefí, místo toho zasáhne nohu,“ posoudil Siegl z dostupných záběrů.

Penaltu mohl kopat i Baník, ve druhém poločase spadl míč na ruku jednoho ze stoperů Tomáše Chorého či Lukáše Hejdy, podle sudích však mimo pokutové území. „Na hrací ploše to byla velice těžká situace, nedokázal jsem vyhodnotil, zda ruka byla. O ruku se jednalo, ale bylo to před pokutovým územím. Proto videoasistent nemohl zasáhnout a nařídit přímý volný kop,“ objasnil Jan Petřík.

„Rozhodčí to nemohl vidět, jelikož Almási celým svým tělem schoval míč. Řešilo se, jestli byla penalta, či ne,“ ujasnil Holoubek.

V závěru pak mohl poslat po útočném faulu loktem do obličeje Davida Lischky předčasně do sprch útočníka Plzně Beauguela, leč neudělal to. „Za mně karta,“ prohlásil Holoubek. „Došlo k přestupku hráče hostí, ale v nastaveném trendu jsem neuznal, že by se mělo jednat o druhou žlutou kartu. Proto jsme nechali přímý volný kop,“ pronesl Jan Petřík.

Trenér Baníku Ondřej Smetana, který po protestech při poslední situaci dostal žlutou kartu, se k výrokům sudích vyjadřovat nechtěl. „Rozhodčí to tak vyhodnotil, já to neviděl, takže nemůžu hodnotit, jestli měl, nebo neměl pravdu,“ pronesl jen šéf ostravské střídačky.