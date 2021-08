Po celých devadesát minut hry své svěřence hnal, povzbuzoval, hecoval. Na střídačku si sedl jen chvíli před pauzou, aby si udělal pár poznámek pro hráče do šatny. Z gólů svého týmu měl ohromnou radost, stejně jako v předklonu jen kroutil hlavou, když Yira Sor zahodil v 72. minutě tutovku, aby za pár desítek vteřin Baník inkasoval vyrovnávací branku. „Neuvěřitelný gól,“ pronesl.

„Věděli jsme, že nás čeká těžký zápas, protože Pardubice jsou veřejností možná trochu podceňovány, ale v týmu mají spoustu dobrých hráčů,“ uvedl Smetana a jmenoval Berana, Solila, Tischlera, či Kostku. „Chtějí hrát fotbal a ne nadarmo měli minulou sezonu takovou, jakou měli,“ dodal trenér.

Pardubice nedaly Baníku mnoho prostoru, žádné ofenzivní manévry jako proti Zlínu se tak ve Vítkovicích nekonaly. „Jejich hráči byli u nás blízko, častěji sbírali druhé míče u nás, nebo u vlastních stoperů. I jejich pohyb nám dělal problémy. Přesto jsme ukázali, že jsme schopni se tam dostat, prosadit se a mít šance,“ poznamenal Ondřej Smetana, jehož mrzelo, že se žádná neujala.

O poločase tak došlo k taktickým změnám, Baník zlepšil pohyb i zakládání postupného útoku, což vedlo k větší aktivitě, dalším šancím a ve výsledku i ke gólům. „Jen škoda, že místo toho, abychom šli do vedení 2:0, tak dostaneme neuvěřitelný gól,“ řekl.

„Měl jsem strach, jestli to s námi nezamává, jestli budeme mít síly, ale tým ukázal skvělou reakci a zápas urval pro sebe,“ oddechl si Smetana a chválu namířil i ke střídajícím hráčům.

Z nově příchozích na hřiště pomohl především Brazilec Dyjan Carlos de Azevedo, který vstřelil vítěznou branku. Další mohl přidat. Špatně si ale nevedl ani autor třetí trefy Jiří Klíma a Denis Granečný, který pro něj míč vybojoval a nahrával mu.

„Střídání pomohla. Jsme za to rádi, tito hráči mají správný přístup, vyvíjí na mě tlak a prokazují, že do sestavy chtějí. Jsou to příjemné starosti, ale celkově kluci měli kvalitu i chuť, ukázali charakter. Ve druhé půli jsme byli lepší a Pardubice už neměly tolik možností,“ byl rád Smetana, jemuž ale ještě jednou zatrnulo.

To, když byl v obrovské šanci Beran. „Zbytečné. Gigli (Ndefe) podobnou situaci řešil několikrát dobře, ale tam to asi podcenil. Navíc Lišák (Lischka) nesmyslně vystoupil, místo aby hráče na lajně zavřel. Dostat dva góly po našich stupidních chybách by nás mrzelo a v tom čase už by to bylo mnohem těžší vyhrát,“ uvědomoval si Ondřej Smetana.

Později prozradil ještě jeden důvod, proč zápas prožíval možná intenzivněji, než obvykle. „Maminka má narozeniny. O to víc jsem chtěl vyhrát, protože má těžší období s tatínkem, který je v nemocnici s dědou. Tak bych to chtěl věnovat jí. Dokonce tu byla, tak jsem celý den byl ze zápasu nervóznější a o to víc jsem rád, že jsme to zvládli,“ vyznal se kouč Baníku.

Baník prožívá jeden z nejlepších začátků sezony v samostatné české lize. Devět bodů po čtyřech zápasech měl třeba před třemi lety, ještě o bod víc pak v létě 1993, na startu mistrovského ročníku 2003/04, či o čtyři roky později. Vylepšit si bilanci mohou Ostravané v neděli, byť v pražském Edenu to nebudou mít lehké.

Smetana ale alibi nehledá. „My jsme Baník a fanoušci jsou tu nároční i hladoví. Nemůžeme říct, že si jedeme zápas na Slavii užít. Nebo že jsme rádi, že máme nahráno. Oni od nás chtějí vítězství v každém zápase, ať byla konstelace, složení, či forma jakákoliv. Fanoušci Baník milují a to my vnímáme. Uděláme vše pro to, abychom byli úspěšní, a že je jedeme na Slavii, o to je to zajímavější. Budeme tam bojovat o tři body,“ uzavřel Ondřej Smetana.