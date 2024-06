Šestadvacetiletý rodák z Trenčína byl oporou Hradce Králové, kterému pomohl k postupu do nejvyšší soutěže. Předloni ale zvolil posun v další kariéře a vydal se do hlavního města. V pražském Ďolíčku zažil parádní sezonu, která klub vynesla až do Evropy. Jako jeden z mála členů kádru Pavla Hapala má s mezinárodní scénou nějaké zkušenosti.

„Dlouho to ale netrvalo, bylo to hodně rychlé, o úplné zkušenosti se tak asi mluvit nedá,“ usmál se nad rok starým vyřazením od norského Bodø/Glimt. „Ale něco jsme tehdy zažili, viděli jsme, jak se dělá fotbal jinde a ukázalo nám to obrovské nedostatky. Ale rychle jsme skončili. Věřím, že s Baníkem zůstaneme v Evropě o hodně déle,“ přál si Erik Prekop.

Pobavil ho i fakt, že z jednoho z nejmladších hráčů zeleno-bílých se stal v Baníku naopak mezi starší borce. „To je možné,“ zamyslel se. „Věk jde pořád dopředu, člověk si to ani neuvědomí, takže z tohoto pohledu máte pravdu,“ přikývl.

Baník bere jako kariérní posun. „Cítil jsem, že krok směrem dopředu chci udělat, objevila se šance jít do Baníku, takže jsem ji rád využil. Věřím, že je to další krok na cestě za tím stát se kvalitnějším fotbalistou,“ poznamenal, byť fakt, že v Ostravě je víc slovenských hráčů, za nic zásadního nepovažuje.

Erik Prekop (uprostřed).Zdroj: Deník/Jakub Tručka

„Určitě to nehrálo roli při mém rozhodování, ale je to samozřejmě fajn. I když kluci z Česka jsou tady taky v pohodě, hned když jsem přišel poprvé do kabiny, mi říkali, že když budu cokoliv potřebovat, že mi pomohou. Jestli Češi, nebo Slováci, je vlastně jedno,“ dodal ofenzivní univerzál, který může nastoupit na hrotu i podhrotu, sám i ve dvojici, případně také na kraji.

Má také jednu pikantnost. Málokterý fanoušek si vybaví, že právě Prekop vyřadil Baník na podzim 2021 z osmifinále MOL Cupu. „To si pamatuji. Stejně jako to, že v dalším kole jsem gól dal Bohemce v nastavení, šlo se do prodloužení a v něm jsme postoupili,“ zasmál se nad událostmi, jelikož o pár měsíců právě do Ďolíčku putoval. „V lize ale s Baníkem žádnou branku nemám,“ upozornil vzápětí Erik Prekop, který je připravený na velké konkurenční prostředí na Bazalech.

„Pokud chcete hrát dvě soutěže, kádr asi musí být široký. Konkurence vás posune dopředu, hrát mohou jen ti nejlepší a je jen na nás, kdo to bude,“ podotkl.

Kouč Baníku po Líšni: Druhá půle nebyla dobrá, ale hráče chápu. Co nováčci?

V neděli svým výkonem zaujal. Sám však přiznal, že pociťoval náročné dny před utkáním. Únava byla znát. „První týden je vždycky těžký. Makám, dělám, co se dá, snažím se s tím nějak poprat. Jako všichni. Už to bude lepší,“ slibuje si muž, který pro Ewertona zařídil penaltu hned po pár desítkách vteřin na trávníku. Celkově byl na hřišti hodně cítit.

O sobě ale mluvit moc nechtěl. „Asi nejsem hoden sám sebe hodnotit. Jen mě mrzí, že když jsme se dostali rychle do vedení, a pak znovu, že jsme už nedokázali zkušeně si to pohlídat a neztratit. To je asi to nejdůležitější, co si z toho zápasu beru,“ uzavírá Erik Prekop, který by se poprvé v regionu mohl ukázat ve středu, kdy se Baník na hřišti v Markvartovicích střetne se Žilinou (16 hodin).