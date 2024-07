/ROZHOVOR/ Na první soutěžní gól v novém dresu dlouho nečekal. Fotbalový útočník Erik Prekop po svém letním přesunu do Baníku Ostrava prolomil střelecké mlčení hned ve druhém zápase. Proti Urartu si v prvním zápase 2. předkola Konferenční ligy naběhl na centr Patricka Kpoza a hlavou míč umístil k tyči. „Spíše mi to spadlo někam na prso, nebo na rameno. Byl tam i velký kus štěstí, ale když máte dobrý den, tak vám jde naproti,“ usmíval se slovenský střelec.

První gól za Baník, k tomu krásné a vysoké vítězství. Jaké z toho máte dojmy?

Asi jsem si to lépe představit ani nemohl, první start tady na stadioně, před výbornými fanoušky. Jsem velmi šťastný, vděčný za ten první gól, protože vždy když přijdete do nového klubu, tak ten první gól je nejdůležitější. Jsem šťastný a hlavně mě těší to vysoké vítězství, kterým jsme si utvořili nějaký ten polštář.

Jaký to byl vlastně soupeř?

Při pohledu na výsledek by se lehce dalo říct, že moc velkou kvalitu neměli, ale věděli jsme, že zejména ve středu hřiště ji mají. Byli techničtí, ale já bych vyzdvihl náš výkon, který splňoval všechny parametry. Hráli jsme výborný technický fotbal, rychlý. Takže bych vyzdvihl náš přístup a celkově i výkon.

Bylo vidět, že když na ně vlítnete, tak s tím měli problém. Hned jste jim odebírali balony, nenechali jste je hrát…

…to byl náš záměr. Věděli jsme, že budeme dobře presovat, dobře se posouvat, že to prvních patnáct minut napálíme, co to dá. Vyšlo to, jednoduše nám odevzdávali balony, z toho jsme hrozili a připravili jsme si hodně šancí.

O co se hrálo ve druhém poločase?

Bylo to takové, že se naskládali na šestnáctku, moc prostoru tam nebylo na nějaké náběhy. Ale nebylo to o tom, abychom se předháněli, kdo dá kolik gólů, ale abychom nějaké nedostali. To jsme bohužel nesplnili.

Jak se vám líbila atmosféra?

Neskutečná, fantastická!

Jak teď přistoupit k odvetě?

Náskok máme vysoký, ale my k ní určitě přistoupíme stejně jako dneska. Nic nenecháme náhodě a půjdeme si tam pro vítězství. Nebudeme tam hrát nějakou kalkulačku, kolik můžeme dostat gólů. To vůbec, máme to nastavené nedostat gól a s tím tam půjdeme. Chceme postoupit.