Fanoušci občas klubu vyčítají, že klíčový hráč týmu není do silvestrovských oslav nijak pod kontrolou, nicméně je nutné podotknout, že ostré lokty vytasilo vedení třeba v případě Tomáše Riga. Slavia totiž při letním jednání původně nechtěla ani slyšet o tom, že by člen slovenské jednadvacítky do Ostravy neodešel jen hostovat. Takhle mohou Pražané pouze dorovnat případnou nabídku odjinud.

Ewerton v Baníku ale pouze hostuje do konce sezony, byť s opcí na přestup, což je zásadní informace, jelikož před dvanácti měsíci byl v podobné pozici Srdjan Plavšič. Tento instrument v dohodě ovšem chyběl. Ovšem i tady je jedno „ale“. „V kontraktu je současně klauzule, že Slavia si do konce roku může hráče za určitou finanční kompenzaci stáhnout zpět,“ uvedl Baník v červnu, když oficiálně oznamoval příchod Ewertona.

„Stran opce bylo jednání nejkomplikovanější a nejtvrdší. Ale jsme toho názoru, že v současné situaci by pro nás nebylo příliš koncepční přivádět takového hráče na hostování bez opce. Chtěli jsme mít jistotu, že pokud se mu u nás bude dařit a dostane se do své formy, budeme mít možnost ho za předem daných podmínek získat na přestup,“ komentoval angažování Ewertona v létě sportovní ředitel Baníku Luděk Mikloško.

Slavia má každopádně před sebou posledních pár týdnů na to, aby udělala, co třeba před dvěma lety jejich rival Sparta v případě Davida Lischky. Tehdy si ale letenský klub levonohého stopera stáhl na poslední chvíli pár dní před koncem roku, v momentě, kdy to nikdo nečekal. Slezané totiž rivalovi neprodali Yiru Sora.

Ewerton.Zdroj: FC Baník Ostrava

Zde ale podobný scénář těžko předpokládat, majitel Baníku Václav Brabec má se šéfem „sešívaných“ Jaroslavem Tvrdíkem nadstandardní vztahy. Co se ale teď bude dít? To minimálně na Bazalech nevědí.

BUDE SE JEDNAT

Úřadující vicemistr zatím své stanovisko a záměry nesdělil. I proto bude zajímavé dění krátce po nedělním utkání v Ostravě, kde Slavia odehraje duel 19. kola nejvyšší soutěže. Ewerton do něj zasáhnout nemůže. Je však zřejmé, že kouč Jindřich Trpišovský bude na toto téma po utkání tázán. A nabízí se jednání, které vrcholní představitelé obou klubů patrně povedou.

V této chvíli se nicméně počítá s tím, že Slavia Ewertona stáhne a obratem se pokusí prodat za solidní peníze dál do zahraničí. Že by ho využila pro své potřeby? Spíše nepravděpodobné.

„Uvidíme, nevím, jak Slavia zareaguje, protože je její hráč. Třeba si ho bude chtít stáhnout, možná nám ho tady nechá. Bude se o tom jednat,“ prohlásil trenér Slezanů Pavel Hapal v Hradci Králové po sobotním vítězství 3:2, na němž se Ewerton podílel gólovou hlavičkou a celkově aktivním výkonem. Jako obvykle.

Jihoameričan získal v týmu prakticky okamžitě silnou pozici a stal se tahounem. Byť je mu vyčítána určitá chamtivost, kdy často bere vše na sebe, tak pokud je na hřišti, málokterá ofenzivní akce Baníku se obejde bez jeho přispění. Navíc nemá hvězdné manýry. Oblíbili si ho i fanoušci.

Kouč Baníku Pavel Hapal ale v sobotu nabídl ještě jeden možný scénář. „Byl bych rád, kdyby s námi začal přípravu, a kdyby ne, tak klidně ať přijde před začátkem soutěže. Naše prostředí zná, je to profík, výborně trénuje, takže bude určitě připravený. Pokud tedy přijde,“ nastínil.

Fanoušci pochopitelně spekulují – a občas to zaslechnete i v zákulisí – nad variantou, že Ewerton zůstane v Ostravě a do Prahy poputuje Tanko. Pětadvacetiletého útočníka, který upoutal už ve druholigovém Varnsdorfu góly, rychlostí a povahou, by tak potkal podobný osud jako krajany Yiru Sora a Muhammeda Tijaniho. Teď to ale není ve hře. Podle informací Deníku nemá aktuálně Baník na Tanka oficiálně žádnou nabídku.

Abdullahi Tanko.Zdroj: FC Baník Ostrava

„Teď nebudu nic komentovat. Má před sebou poslední zápas, pak chce jet v klidu domů na dovolenou, a až se vrátí, budeme se možná o něčem bavit. Každopádně je jasně nastavený, že zůstává v Baníku. Tím to hasne,“ řekl Deníku v úterý dopoledne Jiří Mika z agentury Global Ballgames, která hráče zastupuje.

Nicméně už v minulosti Baník dal najevo, že v nejbližší době prodávat letní posilu zrovna nehodlá. „Pokud je zájem o naše hráče z top klubů, je to svým způsobem ocenění naší dobré práce. A kdyby pokračoval v takových výkonech, není pochyb, že by nějaký zájem mohl být,“ věděl Luděk Mikloško v polovině září, kdy Tanko měl na svém kontě tři ligové zásahy.

Od té doby přidal další čtyři, navíc je neustálým nebezpečím pro obrany soupeřů, byť množství šancí zahazuje. Jako naposledy v Hradci, kde ale nakonec dvěma zásahy rozhodl o výhře Baníku. „Já být obránce, zblázním se,“ sdělil někdejší záložník Martin Lukeš Deníku.

„My s ním ale máme dlouhodobou smlouvu i plány. I osobně si myslím, že by mu pomohlo, kdyby tady byl delší dobu, protože má ještě na čem pracovat. Rozhodně takovým způsobem neuvažujeme, že by měl někam odejít. Vždyť sotva začal,“ dodával před třemi měsíci Luděk Mikloško.

