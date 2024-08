Na Bohemians ještě nic, ale pak se rozjel. Proti Urartu v prvním zápase gól a dvě nahrávky, s Jabloncem jediná trefa zápasu a tím pádem vítězná. Jihoamerický technický šikula ve službách Baníku soupeře v úvodu sezony nešetří a fanoušci doufají, že mu forma vydrží co nejdéle.

„Tohle vůbec není jen o mně, dobře se cítí celý tým, já dělám jen maximum pro to, abych mu byl co nejprospěšnější. Pro toto dělám vše, co je v mých silách. Doufám, že ve čtvrtek, pokud nastoupím, nějaký gól vstřelím,“ reagoval na jeden z dotazů Deníku při oficiální předzápasové tiskové konferenci přímo v Jerevanu.

Bryskně na sebe vzal i roli kapitána. „Je mi ctí jím být. O to větší zodpovědnost za celý tým cítím. Na hřišti i mimo něj,“ přiznal. „Jinak se ale pro mě nic nezměnilo. V kabině víc slyšet nejsem, moc toho nenamluvím. Nejsem ten typ. Možná, že bych hlasitější být mohl, ale v povaze to nemám,“ usmál se Ewerton. „Už se to ale zlepšilo,“ ohlásil vzápětí vedle sedící trenér Pavel Hapal.

Asi jako jednomu z mála nedělají vrásky ani vysoké jerevanské teploty, které se mohou přiblížit až ke čtyřiceti stupňům. „Pro mě tyhle podmínky nejsou nic mimořádného, já se cítím jako doma, jelikož jsem z Brazílie, takže jsem zvyklý. Ale doufám, že ať budou podmínky jakékoliv, vyhrajeme a domů si povezeme postup,“ řekl.

Prostředí v Jerevanu i v klubu FC Urartu (31. července 2024) | Video: David Hekele

Ze strany Urartu je připravený na vše. „Musíme být. Víte, že je tady několik hráčů, které neznáme, protože v prvním utkání v Ostravě z různých důvodů nebyli. Doufám ale, že to nebude mít na výsledek vliv a že to i tak dopadne v náš prospěch,“ přál si.

„Určitě musíme počítat i s tím, že soupeř na nás bude chtít vlétnout od první minuty, bude chtít být aktivní. I tak se zápas může vyvíjet. To ale neznamená, že budeme chtít nějak měnit styl od toho, jakým jsme se prezentovali doma. Budeme hrát tak, abychom co nejvíce krát skórovali a vyhráli i tento zápas,“ měl jasno Ewerton.

Nad otázkou, zda je dobře, že nedělní derby s Karvinou bude nejspíš odloženo, se jen pousmál. „My jsme připraveni hrát, ale když je tady ta možnost, nemusí to být pro nás hráče na škodu. Aspoň bychom před dalším zápasem měli víc času na přípravu a odpočinek,“ podotkl.

Nijak ho nepřekvapuje, že i v dalekém Jerevanu bude mít tým podporu stovek fanoušků Baníku. „Už je znám a jsme rádi, že absolvovali tak dalekou cestu, aby nás podpořili. Vnímáme to a vítáme,“ uzavřel Ewerton.