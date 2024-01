/PŘÍMO Z TURECKA/ Podzim v ostravském Baníku, zimní příprava v pražské Slavii. Kde ale brazilský fotbalový kouzelník Ewerton stráví jarní část sezony, stále není jasno. A to ani v momentě, kdy po návratu ze soustředění „sešívaných“ odcestoval do Ostravy.

Trenér Baníku Ostrava Pavel Hapal po zápase s Lublaní. | Video: David Hekele

Autor šesti podzimních branek a jedné asistence se během půlroku stal na Bazalech oporou, klub i město si oblíbil, a chtěl zde pokračovat. Nicméně před koncem roku si jej Slavia – i s vědomím sankce – stáhla z hostování zpět s tím, že ho během dalších týdnů prodá. Jenže od té doby se jen čeká.

Podpora tisíce kilometrů od Ostravy. Za Baníkem dorazili fanoušci i do Beleku

Brazilec tak odcestoval s mužstvem Jindřicha Trpišovského na kemp do Portugalska, kde dlouho čekal, až zasáhne do hry. Stalo se tak v předposledním utkání, kdy dokonce skóroval. Po nedělním návratu do Česka využil podle informací Deníku dvoudenního týmového volna, a vydal se do Ostravy za manželkou.

Zda zde i zůstane, neni zatim jasné. „Pro nás se zatím nic nemění, nic se nepohnulo,“ řekl Deníku přímo v tureckém Beleku, kde je na soustředění ostravský Baník, sportovní ředitel Slezanů Luděk Mikloško.

„Konkrétní zprávu od Slavie nemáme, do konce měsíce bychom snad měli vědět, co a jak bude. Samozřejmě bychom byli rádi, pokud by Ewerton neměl žádná zahraniční angažmá a zároveň sama Slavia ho nevyužila, neměla pro něj uplatnění, kdyby se přesunul k nám,“ dodal Mikloško.

Jasno tak ještě není. Co je jisté, pokud se Ewerton připojí k týmu Pavla Hapala, nebude to už v Turecku, takže do ligy by příští týden v Českých Budějovicích vstupoval bez jediného odehraného zápasu v přípravě za Baník.