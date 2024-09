Do onoho zápasu, který po několika obratech Slavia v prosinci vyhrála ve Vítkovicích 3:2, Ewerton zasáhnout kvůli dohodě klubů nemohl. Stejně jako poté k soubojům v Praze na jaře, když se během zimy i přes původní stažení povedlo domluvit setrvání do konce sezony. „I kdyby byl nějaký zájem ze strany Slavie po přípravě, chtěl jsem do klubu, kde mě lidi chtějí, kde se cítím dobře,“ řekl Ewerton v zimě v exkluzivním rozhovoru pro Deník.

Vše, co Trpišovský vyjmenoval, dal Ewertonovi Pavel Hapal v Baníku. Ten na něm hru FCB postavil. Pokud o něco jde, Brazilec téměř nesleze ze hřiště. Za to se kouči odvděčuje góly, asistencemi a nároční fanoušci si ho zamilovali.

Trpišovskému a spol. se obecně nelíbila Brazilcova práce do defenzivy. Navíc musel cítit důvěru, že na něm tým stojí. To však v Edenu neplatilo. „Hraje výborně, dobře pro Baník, baví lidi, má i body. Někomu konkurenční prostředí škodí, jiného posouvá. Jak jsem ho poznal, on patří spíše do první kategorie. Musí být v základní sestavě a mít jistotu, že bude nastupovat, aby předváděl to, co předvádí,“ nastínil Jindřich Trpišovský na konci loňského podzimu, když měl Ewerton za sebou část hostování v Ostravě.

Trenér Jindřich Trpišovský v něm viděl možnost, jak do svého fyzicky nadupaného a běhavého mužstva implementovat techniku, chytrost a kreativitu, díky které bude lépe rozevírat zatažené obrany ligových protivníků. To byl faktor, který „sešívaným“ vzal v ročníku 2021/22 mistrovský titul a přihrál ho Plzni.

HODNOTA VÝKUPU ZATÍM STOUPÁ

okolo milionu eur (25,2 milionů korun), technickému záložníkovi dal na své poměry nadstandardní plat zhruba pět set tisíc a tím se stal kmenovým hráčem Baníku. Nemožnost nastoupit v třaskavém střetnutí tak padla a v sobotu může hrát.

Ewertonovi se v Ostravě zalíbilo. „Že se v zimě vrátil po tom, kdy si ho Slavia stáhla zpět, ukazuje, jaký má vztah ke klubu i s trenérem Hapalem. Trenér má velkou zásluhu, že tady Ewe je," prozradil Deníku v létě výkonný ředitel Baníku Michal Bělák.

„Proč jsem se ve Slavii neprosadil? Upřímně řečeno, nevím. Nemám žádné vysvětlení,“ krčil v zimě rameny na Bazalech. „Neměl jsem dobrou sezonu, neužíval jsem si ji, k tomu přišlo zranění, kdy jsem byl tři měsíce mimo hru. To mě dost přibrzdilo. Navíc se mnou přestali počítat, i když jsem se snažil vrátit a pomoci. Ale jinak netuším. Jestli mi nesedl tým, přístup trenérů, systém… Nevím,“ vypočítával Ewerton.

Podle informací Deníku má ve své tříleté smlouvě s Baníkem pro Česko i zahraničí výstupní klauzuli, která v této chvíli dosahuje výše zhruba 1,3 milionu eur (okolo 32 milionů korun) a stoupá. Pokud neodejde, půjde částka ještě nahoru i v následujícím roce a to až k sumě okolo 1,5 milionu eur (cca 38 milionů korun). Ve druhém roce a půl kontraktu – logicky – bude hodnota zase klesat.

V minulosti měl nabídky z Turecka, Ameriky nebo slovenského Slovanu Bratislava, v zákulisí zaslechnete, že by zájem mohla mít i Sparta. To je v podstatě jediný tuzemský klub, který by ho reálně mohl z Ostravy vykoupit. Kdyby se totiž ozvala Slavia, bylo by to spíše bizarní. Těžko však říct, zda v kanceláři na stole sportovního šéfa Tomáše Rosického leží seznam potenciálních posil, na kterém Ewerton figuruje. Na Bazalech však nic oficiálního není.

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Ewerton (vlevo).

Je však jasné, že ligová bilance 14+5 z minulé sezony i aktuální dvě branky i stejný počet asistencí, potažmo výkony v Evropě proti Urartu a Kodani, zájem přitahovat může. V prosinci bude Ewertonovi osmadvacet let, k velkému přestupu – nejlépe asi do arabského světa – který by zajistil jeho rodinu, se blíží nejvyšší čas. Jisté však je, že v sobotu se před zaplněným vítkovickým stadionem pokusí sestřelit Slavii. Bylo by pikantní, kdyby právě on rozhodl, zvlášť, když Baník čeká na vítězství nad tímto soupeřem již šest let.

„Myslím si, že Ewerton může hrát velkou a důležitou roli. Je to rozdílový hráč, určitě bude extra motivovaný, protože v zimě na přípravě ve Slavii ho Trpišovský nechal kopat si za brankou o zeď, zatímco ostatní hráli fotbal. Bude hodně naštvaný a myslím si, že dá dva góly,“ prohlásil expert Deníku Martin Lukeš.

Na závěr zajímavost. Ewerton dosud v lize nastoupil proti Slavii čtyřikrát, uhrál jednu remízu. Bez gólu, bez asistence. Lámat nepříznivou bilanci proti „sešívaným“ tak nemusí jen Baník, ale i samotný hráč. Vypusťte tygra!