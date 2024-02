/AKTUALITA/ Nekonečný a táhnoucí se zimní příběh je u konce! A pro ostravský Baník má punc šťastného. Většina fanoušků v to už ani nedoufala, místy možná ani klub, ale Ewerton se vrací na Bazaly a bude připraven na sobotní utkání v Českých Budějovicích (15 hodin). Slezané se po týdnech nejistoty dohodli s pražskou Slavií na hostování brazilského fotbalového kouzelníka do konce sezony s opcí na následný přestup. "Zítra to roztočíme," vzkázal fanouškům na sociálních sítích klubu.

Sportovní ředitel Luděk Mikloško před pár týdny při utkání s Vyškovem odpovídal na dotaz, zda by Baník mohl po příchodech Matúše Rusnáka ze Žiliny a hostování Quadriho Adedirana z Českých Budějovic ještě posílit. „Leda zázrak, nebo bomba,“ prohodil. Teď se jedné „bomby“ Ostravané i jejich příznivci dočkali.

Byl to nekonečný příběh. Slavia na konci minulého roku využila klauzule ve smlouvě a stáhla si Jihoameričana zpět do Edenu, v té chvíli nastalo období, kdy na Bazalech nevěděli, co bude s letní posilou dál. „Čekáme, je to na Slavii,“ znělo z úst představitelů klubu, nejčastěji právě Luďka Mikloška, nebo kouče Pavla Hapala. Pražané totiž cílili na to, aby Ewertona prodali do zahraničí. To se však nedařilo.

„Pokud bychom přišli o Ewertona, to by samozřejmě určité oslabení bylo. Je to rozdílový hráč. Pokud by to nastalo, museli bychom se s tím vypořádat a obejít se bez něj. Věřím, že to dobře dopadne, rozhodující slovo má Slavia. Přestupní termín ještě neskončil, my o Ewertona samozřejmě stojíme,“ říkal na klubovém webu ve čtvrtek Pavel Hapal s tím, že Baník uvažuje o dalším posílení, ovšem muselo by jít o hráče pro základní sestavu.

Možná sestava Baníku v Českých Budějovicích: Letáček – Juroška, Lischka, Pojezný, Kpozo – Buchta, Rigo, Boula, Ewerton – Kubala – Klíma.

Zkušený trenér dal několikrát jasně najevo, že mu nebude vadit ani varianta, kdy se Ewerton připojí k týmu až těsně před startem ligového jara. Sedmadvacetiletý šikula nakonec s týmem Jindřicha Trpišovského absolvoval celou zimní přípravu, včetně soustředění v Portugalsku, kde vstřelil i jeden gól. A i když se na chvíli v Ostravě objevil, bylo to kvůli manželky. Teď je jasné, že zde stráví minimálně zbytek sezony.

„Celou dobu jsme avizovali, že o něj máme zájem. Rozhodující jednání proběhlo ve čtvrtek v Praze a jeho výsledkem je, že Ewe zůstává na hostování v Baníku i pro jarní polovinu sezony. Pro nás bylo velmi důležité, že i Ewe v Baníku měl zájem pokračovat a věříme, že znovu bude tím rozdílovým hráčem jako na podzim,“ řekl pro klubový web šéf sportovního úseku Baníku Luděk Mikloško.

Ewerton měl odmítnout několik nabídek, nakonec všemu pomohly i nadstandardní vztahy mezi oběma kluby. Co bylo ale třeba, aby se dohoda uskutečnila? "Oproti podzimu se mění to, že Slavia nenese náklady na hostování, protože je sdílí Baník a hráč. Ten v tomto nastavení souhlasil i se snížením svého platu," nastínila na svém webu pražská Slavia.

„Já jsem s ním byl celou dobu v pravidelném kontaktu. Víme, jaký to je profík, navíc trénoval se Slavií. Takže nemám pochybnosti, že je na sezonu výborně připraven a těšíme se na pokračování spolupráce,“ uvedl Pavel Hapal. "Ahoj baníkovci, dlouho jsme se neviděli, zítra to zase roztočíme. Uvidíme se tam," vzkázal přes sociální sítě sám autor šesti podzimních branek a dvou asistencí, který se pátek okamžitě vydal na jih Čech, kde Baník čeká vstup do ligového jara.

Je tak zřejmé, že největší otazník, tedy kdo v sobotu nahradí Ewertona na levé straně zálohy, je vyřešen. Bude to Ewerton.

Zimní změny v kádru Baníku Ostrava:

Příchody: Matúš Rusnák (přestup MŠK Žilina), Quadri Adediran (hostování s opcí Dynamo České Budějovice).

Odchody: Filip Kaloč (hostování s opcí 1. FC Kaiserslautern), Ladislav Almási (hostování s opcí NK Osijek), Matej Madleňák (konec hostování, návrat do MFK Ružomberok), Martin Hrubý (hostování bez opce MFK Dolný Kubín), David Fadairo (B-tým)