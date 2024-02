Pár dní před startem jarní části FORTUNA:LIGY dochází v kádru fotbalistů Baníku Ostrava ke změnám. Podle informací Deníku byly klubu odblokovány přestupy, mohl tak zaregistrovat posily Matúše Rusnáka a Quadriho Adedirana. Oficiálně pak končí obránce Matej Madleňák, gólman Martin Hrubý míří hostovat na Slovensko, hotov má být i odchod útočníka Ladislava Almásiho do chorvatského Osijeku. Naopak jasno nadále není okolo Ewertona, byť jeho konec v pražské Slavii potvrdil po nedělní generálce se Zlatými Moravci (4:1) trenér „sešívaných“ Jindřich Trpišovský.

Baník proti Oboloni Kyjev. | Video: David Hekele

Čekání, čekání, čekání. Je to pořád dokola, nekonečný příběh, nicméně po několika odkladech se zdá, že nad budoucností Ewertona se objevilo světlo. „Určitě dojde k redukci kádru. Jednání probíhají, bude se to týkat Tarase (Kačaraby) a Ewertona, během příštího týdne budou tyhle dva odchody oznámeny oficiálně. Pak možná ještě jeden hráč,“ prohlásil v neděli hlavní trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

VIDEO: Fanoušci Baníku v Beleku: Zážitek na celý život. Spíše titul, či stadion?

Slavia se netají tím, že by ráda Ewertona zpeněžila. Proto si jej před koncem roku z Bazalů stáhla, navzdory finanční sankci i tomu, že právě Trpišovský tento krok v polovině prosince po zápase v Ostravě vylučoval. Nakonec se tak stalo a rodák z města Amapá absolvoval v Edenu celou přípravu, včetně portugalského soustředění. Zdá se však, že zatím snaha o prodej k úspěchu nevedla, a vzhledem ke konci přestupního období v západní Evropě se Slavii okruh možných zájemců ještě zúžil.

Na verdikt druhého celku FORTUNA:LIGY přitom čeká ostravský Baník, kde sedmadvacetiletý Brazilec strávil podzim. Ostravanům byly v závěru minulého týdne odblokovány přestupy, tudíž mohli zaregistrovat obě zimní posily Matúše Rusnáka a Quadriho Adedirana. Pře, která zákaz vyvolala a kterou vede s nigerijským klubem 36 Lions FC o podíl z letního přestupu Muhameda Tijaniho do Slavie, tím ale nekončí. Baník zaplatil, aby uvolnil transfery dovnitř klubu, ale kauza zůstává otevřená a slezský klub se dále domáhá akceptování své interpretace znění smlouvy.

Baník po přípravě: mladíci, produktivita týmu a forma Klímy. Co podoba sestavy?

Ale zpět k Ewertonovi. Slezané znali v minulých týdnech minimálně dva termíny, do nichž mělo být o osudu kreativního křídelníka rozhodnuto. Konec roku 2023, ani přelom ledna a února nového letopočtu ale neklapl. „Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby se přesunul k nám, pokud by neměl žádné zahraniční angažmá a sama Slavia ho nevyužila,“ řekl Deníku sportovní šéf Slezanů Luděk Mikloško před pár dny, kdy na Bazalech nevěděli, co bude dál.

Podle informací Deníku tento stav trvá. Ani na začátku nového týdne není šéfům v Ostravě známo, jaké konkrétní kroky klubu, jenž nedávno koupil miliardář Pavel Tykač, budou následovat. Ewerton se přitom minulý týden na krátkou dobu do Ostravy vrátil, když zde po skončení soustředění odcestoval za manželkou.

Kouč Hapal o sestavě Baníku pro start ligy: Na 90 procent máme jasno. Co posily?

„Ve fotbale nemůžete říct nic jistě, protože za hodinu je vše jinak. Přeji si to já, věřím, že i Ewe, tak uvidíme,“ uvedl k možnému návratu i kouč Baníku Pavel Hapal, přičemž už dříve dal jasně najevo, že by mu nevadilo ani pozdější Brazilcovo připojení k týmu, třeba krátce před startem jarní části soutěže.

Jasno je však u jiných hráčů. V Baníku končí slovenský obránce Matej Madleňák, který se vrací do Ružomberoku, jenž vede bývalý trenér Baníku Ondřej Smetana. Ten přímo v Turecku sledoval druhý ze zápasů FCB proti slovinské Lublani (3:2). Madleňák by se však měl připojit k jinému českému klubu, mluví se o Českých Budějovicích.

Na Slovensko míří i mladý gólman Martin Hrubý, který bude hostovat v tamním druholigovém celku Dolný Kubín, a hotový je i odchod Ladislava Almásiho. Čtyřiadvacetiletý útočník stráví zbytek sezony v chorvatském NK Osijek. Kluby se dohodly na hostování s opcí.