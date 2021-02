Branky: 18. Fousek, 90. Hladík.

„Na rovinu řeknu, že tohle utkání příliš fotbalu nenabídlo. K vidění byl boj o každou pozici, ze které se dala ohrozit branka. Utkání nemělo tempo, a to i kvůli vynuceným střídáním v sestavě Opavy. Domácí se snažili tvořit hru, bylo to ale v jejich podání kostrbaté, hlavně ve druhém poločase to přecházelo u ní do křeče. Brno rychle vedlo, nikam se netlačilo a spokojilo se s bráněním, tak aby výsledek udrželo. Kdyby ale Opavští proměnili své šance, zápas by se vyvíjel jinak, to se nestalo, pak už to bylo trápení, které přecházelo v křeč. Tahle konkrétní prohra je pro tým nepříjemná více po mentální stránce, než bodové. Opavu berou všichni jako hlavního sestupujícího. Nyní je důležité naprogramovat hráče tak, že ještě rozhodnuto není.“

Baník Ostrava Plzeň 0:2 (0:0)

Branky: 65. Ondrášek, 86. vl. Stronati.

„Utkání mělo tempo. Nastoupila proti sobě kvalitní mužstva, zápas byl poměrně vyrovnaný. Baník působil zkušenějším dojmem, Plzeň je zase dynamická, rychlejší, momentálně jí ale chybí herní vyspělost. Byla týmem, který více držel balon na kopačkách. Baník si hlídal organizaci hry. Podle mě utkání bylo o prvním gólu, ten dali hosté a měli k vítězství blíže. Vstřelené brance předcházela dlouhá pasáž, kdy se hrálo před vápnem Baníku. Říkal jsem, že to může být pro domácí problém, a to se také stalo. Svozil nepochopitelně odskočil od střelce Ondráška, tahle branka jde za ním. Plzeň si už pak vítězství pohlídala.“

Polský šok, Podbeskidzie porazilo Legii

Podbeskidzie Legia 1:0 (0:0)

Branka: 48. Janicki.

„Legia je v Polsku, něco jako u nás Slavia. Klub pracuje s diametrálně odskočeným rozpočtem, má výborné hráče. Není sice tak dominantní herně jako Slavia, jak se ale mezi fotbalisty říká, dokáže zápasy vyhrávat s prstem v pr… Pokud chcete proti Legii uspět, musí se toho hodně sejít, nám se to povedlo. Podbeskidzie hrálo organizovaně, dobře do týmu zapadli noví hráči. Tým to od první do poslední minuty skvěle odpracoval. Měli jsme tři, čtyři šance, nicméně jediná branka padla víceméně náhodně. Balon se odrazil ke stoperovi a ten svou šanci proměnil. Je třeba ale také přiznat, že Legia měla některé hráče mimo kvůli covidu.“