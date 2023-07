Naprosto odlišné proti posledním létům, protože vždy byla se sezonou větší, či menší nespokojenost. Ačkoli výsledky odpovídaly procesu rozvoje klubu. S herním projevem ale spokojenost nebyla, že by mužstvo mělo svou koncepci a identitu, kdy by vědělo co chce a má hrát. Vždycky to pak skončilo ukončením spolupráce s trenérem. A poslední sezonu bychom mohli nazývat… No, silnými slovy. (usmívá se)

Hlavně kvůli ambicím a očekáváním z příchodu Pavla Vrby.

Ano. K tomu velké nákupy hráčů, ve výsledku pak hrajete o záchranu. Tam byl omyl. Reakci klubu vnímám pozitivně, protože se moc nemluvilo, ale činilo. Tady vidím zásadní rozdíl. Poprvé za dobu působení pana Brabce došlo k reorganizaci ve strukturách klubu a nejsilnější mandát dostal sportovní ředitel. Tak, jak by to v každém klubu mělo být. Je to zlom, navíc v kombinaci s tím, že minulé výsledky neodnesl trenér, ale spíše tehdejší organizace, či systém. Je vidět, že Luděk (Mikloško) má velkou důvěru, byť je to zároveň přiznání, že určité předchozí kroky se nepovedly.

Vyhlašují se poháry, ale končí to boji o udržení. To myslíte?

Přesně tak. V minulosti se sice uskutečňovalo hodně přestupů, ale k zásadní přestavbě nedocházelo. Hráči přicházeli, ale nevědělo se, místo koho a proč. Teď vidím změnu, protože jak sám Luděk řekl, i s využitím opcí přišlo třináct hráčů, fyzických i rychlostních typů, přičemž došlo k omlazení kádru. Zásadní věc. Předtím to byl spíše takový pel mel. Já sice budu hájit trenéry, protože se střídali a neměli čas týmu vnutit nějakou tvář a svou koncepci, ale na druhé straně si všichni za posledních pět let ublížili sami, když do jednoho tvrdili, že je to výborný kádr, věří mu, a že na stanovené cíle mají. A neplnili je. To dohromady prostě nejde. Ale ještě něco.

Povídejte…

Na tiskovce jsem zaznamenal, že Luděk mluvil o horizontu, kdy by měl být znát posun. Mírné změny budou patrné postupně, ale že by Baník zásadně skočil teď hned dopředu a naháněl Spartu se Slavií, to nečekejme. To není reálné. Zvlášť když ke změnám docházelo i v trenérském štábu.

Přišel anglický asistent Danny Searle a fanoušky zaujal. Jak na to nahlížíte vy?

Působí to na mě dobře. Věřím, že to může fungovat, byť je otázkou, jak to přijme prostředí. Zásadní však je, že to prostředí nastavuje Luděk. Doba se ale změnila a tato „zpestření“ mohou fotbalu pomoci, protože tito lidé ho vidí jinak. Před časem jsme byli ze svazu na stáži v Seville, kde se denně mluvilo o zásadách, identitě a DNA. A Baník vždy identitu měl. Proto to může mít smysl, anglická DNA je s tou s ostravskou velice blízká. Podobná. Jinak bych ale zdůraznil, že v přípravném období se moc neposunete. To přijde až s ligou. Proto se nabízí otázky, do jaké míry má na to vliv trenér samotný, kolik pak hráči. Nutné je si stanovit koncepci, vědět, co chceme hrát.

Luděk Mikloško to zlehčoval, že chce splnit sen majitele…

Ano. Hrát evropské poháry s tím, že snad do dvou tří let se mu to splní. Ale to není sen. To je cíl. Svého času za (dřívějšího majitele klubu Tomáše) Petery si pamatuji, že jsme si řekli, že v dalších pěti letech chceme být pokaždé do pátého místa a dvakrát třikrát z toho hrát poháry. Na to se pak nastavuje tým, koncepce, vybírají se posily a typy hráčů. Tady nevím, do jaké míry jsou v souladu představy klubu a trenéra, ale předpokládám, že tam existuje úzká spolupráce. Že i ty posily vznikaly ruku v ruce, jinak se to dělat nedá. Ale zaujala mě i další Luďkova slova v médiích.

Jaká?

Že v posledním půlroce vynaložilo oddělení skautingu velké úsilí. Jaké pak hledáme do té koncepce hráče? Nelze nejprve přivést hráče a pak nastavit plán, herní systém a další. Jedné věci se ale otevřeně bojím.

Čeho?

Baník bude na podzim hrát devatenáct ligových utkání, proto mě straší počet hráčů na soupisce. Z pozice trenéra ukočírovat, efektivně a dobře trénovat třicet borců, a pak deseti až dvanácti říct, že mají o víkendu volno, to je nereálná věc. To vím z vlastní zkušenosti. Ani špičková mužstva tak široké kádry nemají, pokud tedy nečekají, že třetina bude zraněných. Myslím si, že to nejde uživit. A kdybych byl majitel, tak bych to nechtěl ani platit. Navíc by mě zajímalo, zda platí ta vize, že šanci budou dostávat i mladí odchovanci. Takoví Buchta, nebo Smékal by v jiných klubech hráli, ale v této konkurenci? Když přivedete Ewertona, kterého hodnotím jako nadstandardního hráče a osobnost na českou ligu, tak proto, aby hrál a byl ústřední postavou týmu. A to nemluvím o tom, kdyby ještě přišel Plavšič, čímž by vám počet borců ještě narostl.

Bral byste ho?

Na to vám úplně neodpovím, to musí klub vycházet ze svých dlouhodobých záměrů a cílů. Trenér, jestli má dobře pracovat už dnes, musí vědět, kam to chce dotáhnout za půl roku, rok, dva, tři… Vím, že v českém fotbale je to fantasmagorie, ale pokud má Pavel Hapal opravdu důvěru, měl by mít smlouvu minimálně na další tři roky. A to téměř jistou. Baník určitě nebude mít za patnáct zápasů 45 bodů, nebude první a nebude hrát fantastický fotbal. Vše chce čas a všichni – trenér i Luděk – potřebují prostor.

A co tedy ten Plavšič?

Pro českou ligu je to nadstandardní hráč, jenže… Když budete hrát 3-5-2, kam dáte Plavšiče a Ewertona? Není kam.

Plavšiče na kraj a Ewertona do středu hřiště, spíše pod útočníky. Nebo myslíte, že to nepůjde? Nebude to fungovat?

Baník teď používal systém 3-5-2, a tam nemáte místo pro oba. Leda, jak říkáte, pod útočníky jako jakýsi volný hráč. Ale to už musí rozmyslet trenér, aby vše mělo návaznost, protože oba jsou skvělí volnomyšlenkáři v křídelních prostorech, motají se pak po celém hřišti. Více jim vyhovuje 4-3-3 a 4-2-3-1. Zajímavé je, že řada českých mužstev hraje na tři stopery, ve výsledku jim to ale vždy spadne na 5-3-2, nebo 5-2-3. Pak je vás v útoku o jednoho méně, než když hrajete vzadu na čtyři. A to si vezměte, že Baník má dopředu zajímavé hráče, ale řada z nich zůstane mimo hru.

Takže si neumíte představit jejich kooperaci?

To jsem neřekl. Víte, výchozí organizace hry, schéma, je jen na začátku zápasu. Pak máte situační organizaci během zápasu, a když je v týmu Plavšič a Ewerton, musíte jim vytvořit podmínky, abyste z nich dostal maximum. A jsou lechtivější na přepínání dozadu. To ale nic nemění na tom, že být trenérem v české lize a mít možnost v týmu mít tyto hráče, tak je chci. A na hřišti bych je uživil. Jen tomu musíte přizpůsobit vše ostatní. A třeba si vezměte, jaký potenciál má střed zálohy ve složení Šín, Grygar, Kaloč. Jenže co ti další, kteří mají zvučnější jméno a více zkušeností? Na to musíte myslet. Proto říkám, že mít jen pro ligu kádr 22 hráčů je pro mě maximum. Ale když jsem zmínil Grygara, jsem za něj rád.

V čem?

Jsem rád, že se vrátil. Jeho odchod mě mrzel z pohledu jeho i Baníku. K odchodům hráčů v šestnácti sedmnácti do zahraničí jsem skeptický, protože čísla jsou velmi nemilosrdná. Až na výjimky se tam totiž nikdo neuplatnil. A je to logické, protože kluby jako Inter Milán fungují tak, že v daném ročníku je třeba dvacet šikovných kluků, ale uspěje tak jeden. Někdy i nikdo. Je to krok zpátky, ale má velký potenciál v pracovitosti a učenlivosti. To může být zajímavé, byť realizační tým s tím musí umět pracovat.

O čem vypovídá, že Baník je schopný přivést Patricka Kpoza, hráče Šeriffu Tiraspol, který pravidelně hraje poháry?

To je otázka na hráče. Nevím, co se změnilo v klubu, nebo čemu hráč dává přednost. Peníze to asi nebudou. Těžko může český klub konkurovat státům, když jinde mají hráči výplatu v čistém. V Moldávii platí veškeré sociální věci klub, nebo nikdo, když to řeknu blbě. Ale česká adresa se stává zajímavou, z Moldávie vás totiž špičkový evropský klub většinou nekoupí. Z Česka ano. Jurásek, Čvančara, Hložek, dříve Bah, Souček s Coufalem. To jsou velké přestupy, byť nešli do těch nejlepších klubů jako Manchester City, nebo Barcelona. Šanci, že se dá někam dostat, ale ti hráči vidí. U Kpoza vím, že před půlrokem měl jinou hodnotu kvůli délce své smlouvy. Tady se projevila práce skautingu, který o hráči věděl, a čekal na příležitost. V tom je Baník dobře fungující, navíc s majitelem, který ví, co chce do toho dát, a co si může dovolit.

To i díky prodeji Muhameda Tijaniho, který na jaře vylétl během pár týdnů. Šlo o správné rozhodnutí?

Stoprocentně. Je to ukázka, že s mladými zahraničními hráči Baník umí pracovat. Prodat za dva roky dva dohromady za asi sedmdesát milionů, to není zlé. Odpovídá to postavení Baníku jako klubu, zároveň je to možnost lákat hráče, protože vidí, že se mohou posunout dál. Výše. Sportovně-ekonomická rovnováha je strašně důležitá. A tohle je úspěch. Jsem ale přesvědčený, že řadu hráčů v Baníku stačí dobře využít, nastartovat a mohlo by z nich něco být. Jako příklad. Osobně ho neznám, ale mrzí mě Smékal, ve kterém tuším potenciál. Zaslouží si příležitost, aby se s ním někdo patlal, věnoval se mu, kopal ho do zadku, dal mu pusu… Prostě s ním pracovat, protože takhle je ho škoda.

Čistě posil má Baník deset, odešli tři zkušení – Laštůvka, Kuzmanovič, Svozil. Zažil jste někdy takové změny v kádru?

V dnešním fotbale se to stává. I mě. V roce 1993 jsem udělal také asi dvanáct třináct jmen. Podobně i potom, když jsem se vracel o čtyři roky později. Porovnávat se to ale nedá, příchody byly z prostředí našeho regionu. Ze zahraničí nebylo nic, dokonce ani z Čech. A to vše má pak vliv, ne každý umí anglicky. A složité je i sehrávání. Mám pocit, že Luděk s Pavlem postavili hrubou stavbu k prvnímu utkání, teď začne práce na interiéru. Přebytečné věci musí pryč. Pozitivní je, že nepřišla jména, ale charaktery.

Jak to myslíte?

Že si v klubu vyhodnotili, koho potřebují. Chtěli mládí, rychlost, sílu, pracovitost, hlad po úspěchu, možná další vlastnosti. A podle toho vytipovali a přivedli hráče. Třeba Guardiola řekl, které mužstvo na světě nejlépe běhá, protože základem fotbalu je běh. Všichni čekali elitní klub. Ne. Vytáhl Brighton. Jeho hráči běhají nejefektivněji, díky čemuž konkurují těm nejlepším. A s během řekl ještě další věc, že není důležitá rychlost, či vytrvalost, ale běhání na správných pozicích. Být prostě vždy tam, kde být máte.

To dává smysl…

A kdybych si měl vybrat některý z negativních faktorů u Baníku, tak je to špatná hra bez míče. Datově sice naměříte možná dobré hodnoty, ale jde o koordinaci pohybu hráčů. Jejich chování a součinnost vůči postavení soupeře a těžišti hry. Na tom je celý dnešní fotbal postavený. Proto jsem mluvil o výchozím schématu, a poté o tom, kam se posune v průběhu zápasu. Jak to na hřišti bude fungovat. A ze změn cítím, že jsou konkrétní. Mají jistý účel, protože na určité pozici to prostě nešlo. Dřív se prostě vyměnil trenér, přišlo osm hráčů a řeklo se: Hrajte! Teď mám pocit, že to má hlavu a patu. Už třeba tím, že každý z nových hráčů má před sebou minimálně šest osm let nejproduktivnějších fotbalových let.

Zaujalo vás některé jméno ze seznamu posil?

Jednoznačně Ewerton. Toho jsem si v Pardubicích až zamiloval, je to hráč mého gusta. Podhroťák, kterému je jedno, jestli hraje zleva, zprava, ze středu, protože v útočné fázi hraje fantasticky. Vždy se dostane tam, kde je potřeba. A pak chování jeden na jednoho, což je často pro českého fotbalistu problém. K tomu je konzistentní a sebevědomí má na rozdávání, necítí zodpovědnost, že o míč přijde. Vidí v tom ale příležitost dát gól. Má to i Plavšič, ale ten není tak efektivní. Jinak Tanka neznám, Kubalu také ne, protože když někoho vidíte třikrát čtyřikrát v televizi, nemůžete říct, že ho znáte. A jinak jsem obdivovatel hráčů jako Šín, Slončík ze Zlína a podobně, protože se nezbavují míče. Mít takové hráče je první krok k úspěchu.

Když mluvíte o mládí, nebudou chybět zkušenosti Jana Laštůvky a spol.? Ze starších zbyli jen Jiří Fleišman a Michal Frydrych, jinak nikdo nemá přes třicet let.

To ano, akorát máte pocit, že třeba Kaloč, ročník 2000, má méně zkušeností, než Kuzmanovič? Jestli by neměl, tak je něco špatně. Spíše jde o to, že fotbal se tak změnil, že dříve zmínění hráči asi nebyli schopni se mu přizpůsobit. A nároky jsou úplně jiné, než před deseti lety. Když si vzpomenu, tak třeba za Karla Večeři jsme tým doplnili a pak jsem se kochal, jaký hraje fotbal. Za trenéra Koubka to chvíli dřelo, ale pak šlo mužstvo nahoru a systém 4-3-3 mu sedl. V obou případech měl tým jasnou koncepci, když jsem jel na utkání, věděl jsem, kdo co bude hrát. Jistě, i tady byly výkyvy, ale to bylo jako Beskydy: trochu nahoru, trochu dolů. Nemůže to vypadat jak alpské vrchy, což má Baník v posledních pěti letech. Ale to jsem se vrátil do minulosti. K těm zkušeným.

Pokračujte…

Víte, mám rád Honzu Laštůvku, kterého jsem přivedl do Ostravy a máme spolu blízký vztah, on má ambice chytat, ale ten letní krok byl potřeba. Plánování klubu musí být dlouhodobé, podle toho musí vypadat i jednotlivé kroky. Nikdo teď neví, jak Baník bude hrát. Někteří hráči spolu v přípravě odehráli dohromady třeba zápas. Každý hráč ale musí tu koncepci znát, být s ní ztotožněný a vědět, co se po něm chce. Přenos na hřiště, kde už jsou hráči sami a vliv trenéra klesá, je pak proces. Proto to trvá déle. Zmínil jste Jiřího Fleišmana, který za působení v Ostravě zaslouží jedničku. Vždy si své odehrál. A ve velké spolehlivosti. Odvádí, co se od něj očekává. A to je ta největší hodnota.

Na jaře byl Pavel Hapal už asi blízko odvolání, Luděk Mikloško ho podržel. Vnímáte ale, že pokud teď nebude úspěšný, tak další šance nepřijde?

Práce trenérů je fantastická. Naše výhoda je, že jsme neustále pod dohledem, máme pořád zpětnou vazbu. Teď je otázkou, zda pomůže, nebo ne, protože nelze vše přijímat a reagovat na to. Pořád ale půjde o týmovou práci. Čím lepší bude, tím jedinci mohou vyskočit. Jestli Pavel Hapal neuspěje, tak neuspěje ani Luděk. A v tom případě neuspěje ani skauting. A takhle to jde dál.

A na konci vlastně neuspěje ani majitel…

Ano, jistě. Řekl bych, že od roku 1992 v Česku žádný majitel neuspěl. Nikomu se nepovedlo, že by se mu vrátilo veškeré úsilí, včetně financí, ve sportovní stránce. Přesto si myslím, že Václav Brabec bude mít jednou sochu, sportovně změnil celou Ostravu. Tím spíše si musí říkat, co dělá špatně, že úspěch nepřichází. Potíž je, že ve sportu se úspěch buduje déle, než třeba v byznysu. Sportovní centrum za rok postavíte, klub ani za tři, ani za pět let.

Co od Baníku čekáte? Bude to dobrá sezona?

Já čekám emoce. Je blbost se bavit o losu, jestli je těžký, nebo lehký. Všichni hrají třicet kol, je jedno, jestli se Spartou v červenci, nebo v říjnu. Baník nastavil nový směr, který by bylo dobré blíže popsat, nebát se jít víc do detailu. Není pak divu, že jsou lidi naštvaní, když něco říkáte, a realita s tím není v souladu. Přál bych si, aby to zapadalo, aby mužstvo mělo svou identitu a za ní šlo. A pak je jedno, jestli hrajete na tři, nebo čtyři obránce. A co je hlavní, chtěl bych, aby hráči do Ostravy chodili s vírou, že je to angažmá posune. Herně, ale i kariérně do zahraničí, do nároďáku. Každopádně očekávání jsou velká, úspěch je možný, ale nečekejme zázraky. Ty nebudou. Jsem přesvědčený, že Baník skončí do šestého místa. Ale zhodnoťme si to v říjnu, nebo v listopadu, kdy bychom měli vidět první výsledky herních principů a automatizmů. Tleskal bych všem zúčastněným, když v listopadu půjdu na utkání Baníku a budu vědět, co na hřišti uvidím. Hlavní je, aby výkony byly konzistentní.

