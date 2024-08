Já si vůbec nemyslím, že to podcenili. Mužstvo si prostě asi nyní prochází těžkým obdobím. Důvod je jejich věc, ale vylučuji, že by Baník podcenili. Spíše je to jejich momentální stav, kdy působili nekompaktně, unaveně. Během utkání vycházely informace, kolik jim chybí hráčů kvůli zranění a tak, což by to mohlo vysvětlovat, ale neomlouvat. To je věc klubu a trenéra, jak má aktuálně tým nachystán a jak s ním hraje. Každopádně z tohoto dvojzápasu v žádném případě nepostoupil lepší. Jestli Baník nejde dál, musí

Mužstvo, které před rokem působilo proti Spartě v kvalifikaci a potom i v samotné Lize mistrů, teď hrálo úplně jiným způsobem. Od fyzičky, přes technicko-taktický výkon až po sebevědomí. Baník přišel a ve 180 minutách – to říkám schválně – byl téměř ve všech oblastech jednoznačně lepší. To jen potvrdilo, že se zvedl v rovnováze mezi obrannou a útočnou fázi. Že v obraně jsou aktivní, mají vysoké postavení bloku. Za mě velmi dobrý výkon, asi na hranici možné výkonnosti a určitě lepší, než v lize. S tím souvisí, že všichni budou očekávat, jak se vše přenese do každodenního ligového života a že se budou nadále zlepšovat. Mohu jen zopakovat svá slova, že Baník má nejlepší kádr od roku 2010.

tu příčinu hledat jen v sobě. Nejistota, nedůvěra ve svou výkonnost a vůbec schopnosti v proměňování šancí a řešení finální fáze, to se asi projevilo nejvíc. Z těch šesti, sedmi, možná osmi šanci, kde by mělo dojít ke kvalitnímu zakončení, aby z toho byl gól, tak tomu tak nebylo. Je nutné si uvědomit, že tam nebyly situace, kdy by Kodaň musel zachraňovat gólman. Jasně, chytal spolehlivě, ale rozhodně nelze říct, že by Baník vychytal. A mám jeden postřeh.

Povídejte…

Čekal jsem, jak se utkání bude dohrávat. Nebo jak bude vypadat prodloužení. A první, co vás napadne, že střídající hráči už tu požadovanou kvalitu nepřinesli. Jako kdyby bylo jejich cílem přenést zápas přes prodloužení do finále, tedy do pokutových kopů. A sám jsem pak přemýšlel, jestli jsem někdy viděl tak špatně zahrané penalty. Ano, bylo už hodně případů, kdy z pěti penalt dáte jen jednu dvě branky, ale vždy to bylo tím, že zachytal gólman. Kolikrát zázračně. Tady bych řekl, že Baníku chyběly zkušenost s tímto fotbalem, sebevědomí a víra ve své schopnosti. V tom mohou být trochu překážky v procesu toho, že se mužstvo chce a věřím, že bude, zlepšovat. Jakýkoliv výkon ve sportu – a vlastně i v životě – ale vychází z mentálně fyzické kondice.

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Fanoušci Baníku Ostrava.

Penalty byly odrazem zakončení Baníku v celém dvojzápase a možná i v dosavadním průběhu sezony, co říkáte?

Kvalita řešení ve finální fázi dělá vždycky rozdíl. A od toho jsou pak hráči také hodnoceni. V minulosti jich v Ostravě řada takových byla, a brzy šli pryč. Přestoupili. Důvod je jednoduchý. Takoví hráči jsou to nejžádanější zboží. Takový je také úděl Baníku, že rozdíloví hráči na sebe upozorní, což je i jejich vlastní zájem. A klubu také. Ale zpět k otázce. Při odpovědi na ní se zase vracíme k tomu, o čem jsem mluvil. Pokud byste šel na trénink mužstva, kde by drilovalo zakončení, zjistíte, že všichni umí perfektně zakončit šajtlí, nártem, hlavou, míč zvládnou umístit, jak potřebují. A ještě si u toho budou dělat srandu. Ale to se děje v izolovaných umělých podmínkách, protože se to trénovat musí. To stejné udělat v zápase je však odlišná disciplína.

Co jste říkal na tu věc okolo láhve Jakuba Markoviče? Že zrovna před pokusem Ewertona se stane něco takového?

Vynalézavost některých hráčů je úplně neskutečná. Ve fotbale jsem od roku 1965, ale s tímto jsem se ještě nepotkal. Zvláštní způsob. Jestli to byla samostatná iniciativa, asi ano. Pochybuju, že by mu řekl trenér, aby tam udělal nějaký bordel. Myslím si, že z toho byli překvapení i rozhodčí, protože určitě je to nesportovní chování. Jak to trestat, to nevím, ale mám na to jediné slovo – pitomost. Nevím, co tím chtěl získat.

Co rozhodit Ewertona? To se mu povedlo…

Mohlo to hrát roli, i kdy aspektů může být více. Sám vím z praxe hráče i trenéra, že není dobré, když se akce natahuje. Pár vteřin soustředění není jednoduchá věc. Ale čekat dalších třicet sekund, nebo ještě déle, je pro hráče nepříjemné. Ale nemělo by ho to vytočit, protože to, co bylo v sázce, mělo daleko větší váhu. Tím se však zase vracím k tématu mentální kondice.

Zaujal vás speciálně výkon některého z baníkovců?

Já se na to nikdy nedívám, když to tak řeknu, očima skauta, protože tohle není můj job. Vždy koukám na výkon, potažmo týmový výkon. V obou případech musíme Baník hodně pochválit. Mnoho hráčů podalo své optimum. Pak na to ale musíte koukat i z opačného pohledu. Nebyl tam jeden hráč, který by to mužstvu kazil? Mně se opravdu líbili oba dva beci. Jurošku jsem takhle skvěle snad zahrát ještě neviděl, Kpozo potvrzuje svou dlouhodobou výkonnost. Velice šikovní a sebevědomí byli stopeři, fungoval i střed zálohy. Slabé individuální ani skupinové výkony tam nebyly žádné. Opravdu dobré, tým byl kvalitně nachystaný. Že s tím nepostoupil, je o těch slabinách, o nichž jsem mluvil. Kodaň na svém postupu neměla žádnou zásluhu.

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Penalta Ewertona.

Pavel Hapal je po většinu angažmá v Baníku kritizován. Tohle, co Baník předvedl s Kodaní, asi pro něj musí být velké zadostiučinění, že dokázal nejenom ten tým do Evropy dostat, ale smysluplně se v ní prezentovat. Souhlasíte?

Já si myslím, že je v zájmu Pavla – a obecně nás trenérů – aby se tím člověk moc nezabýval. Zabývat se má tím, jak s mužstvem pracovat, aby bylo na patřičné výkonnosti. K tomu musí mít svou filozofii a představu o herní koncepci. Je jasné, že tam bude tlak prostředí, ale řekněme, že pýcha, hrdost i očekávání Baníku bude vždy vyšší, než je aktuální stav. Vždyť si vezměte, že my byli naštvaní, když jsme nepostoupili přes Bayern, nebo Valencii.

Opravdu?

Ano. A do tohoto stavu a nastavení musí hráči postupně dojít. Často se říká, že klub je tak dobrý, jak zahrál poslední zápas. Ten si totiž každý dobře pamatuje. Je pak práce manažera a trenérů, aby to pochopili. Každopádně si myslím, že teď to období podzimu – až do Vánoc – napoví, jestli je Baník na správné cestě. A slovem „Baník“ myslím lidi od majitele, přes manažery a trenéry, až po hráče. Na konci roku uvidíme, jaký udělal, nebo neudělal, posun. Pokud ne, terčem bude Pavel Hapal, nicméně fotbal je týmová práce. Tak uvidíme třeba na konci listopadu.

I Pavel Hapal to zmínil. Myslíte si, že díky zápasům s Kodaní se teď Baník nemusí bát ani venkovní konfrontace se Spartou, Slavií, či Plzní?

Jak jsem to už říkal, i ve fotbale existují určité zkoušky. Tady mluvíme o vysokoškolské. Má to sílu, má to váhu, signál, že se tam něco děje. Myslím si, že to v klubu poslouží všem. Od posledního hráče, přes trenéry, až po majitele. Ale na druhé straně, je to jen jedna část zkoušek. Já jich na vysoké škole dělal během pěti let padesát. Baník má tímto za sebou dvě. Teď musí tu úspěšnost potvrzovat a potvrzovat.

Tak uspěl „středoškolský Baník“ o patro výš u státnic, jak jste to před zápasem přirovnával?

Je to jako kdyby trenér studující licenci „A“ šel na zkoušky profilicence. Myslím si, že Baník nám svou znalostí otevřel ústa: Ty jsi fakt dobrý, mohu leda reagovat na jeho výkon. Ke státnicím půjdete až po těch padesáti zkouškách, nicméně ty dvě dopadly na výbornou. Jen škoda toho postupu.