„Pro ostravského fandu – chachara – je málo být do šestého místa. Rád by zažil vzrušení, emoce, rval se a pasoval se Spartou a Slavií. V dobách, kdy se to dařilo, byl ale Baník silný nejen finančně, nýbrž i politicky i společensky. A konkurenceschopný. Nechci říct, že dnes není, ono to, kde klub za poslední léta došel, je fantastické. Má parádní zázemí, počet hřišť, finanční i jiné podmínky. Jenže… Sparta a Slavia má rozpočet třeba pětkrát vyšší,“ připomíná šéf Unie trenérů první faktor.

„Chtějí se prezentovat rychlejší, dynamičtější, agresivnější, konstruktivnější hrou, a většinou na základě toho přišli v létě hráči. V rámci možností s velmi dobrým potenciálem. Výborné bylo třeba přivedení Ewertona. Od toho se odvíjela očekávání,“ pokračuje.

„Prvních pět kol bylo zklamáním, nebyl tam příliš soulad s tím, co kluci z klubu říkali, jak chtějí hrát. Ale uměli na to reagovat,“ poukazuje na přechod ze systému 3-5-2 na 4-4-2. „Je hráčům bližší a navíc se do něj opravdu dostaly rychlostní typy – Tanko, Kubala, Buchta, Ewerton, Ndefe a další – a splňuje to vysoké parametry. K tomu máte silný střed. Další plus vidím, že se celkově sestava ustálila, vize setrvává a podle ní se jede,“ všímá si Verner Lička.

TANKO A KUBALA? ZVYKAJÍ SI

Herní tvář a koncepci hry, kterou považuje za základ případného úspěchu, podle něj Baník má. Navzdory kritice, která zaznívá z médií, nebo od fanoušků. „Dnes je fenoménem hra bez míče. Tam mám pocit, že se pojetí Baníku teprve rodí. Křídla jsou ale přímočařejší, konstruktivnější, zlepšil se střed zálohy. O přínosu Riga nepochybujeme, Boula překvapil, protože dlouho byl brán jen jako zametač před stopery. Jak říkám, něco se rodí, ale těžko se mi to posuzuje, protože ještě to není zautomatizované, což je pochopitelné,“ nechává trenérům ještě čas Verner Lička.

Radost Filipa Kubaly (vlevo) a Abdullahi Tanka po gólu v Olomouci.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

„Ewerton a Kpozo hrají spolu vlevo, mají za sebou patnáct utkání, což je stále málo. Stejně tak útočná dvojice. Uvidíme, co se z toho časem vyklube. Už to ale určitě není hra na náhodu,“ je si jistý někdejší asistent u reprezentace, nebo kouč jednadvacítky.

Zmínil dvojici útočníků, na níž trenér Pavel Hapal stabilně sází. Abdullahi Tanko zaujal v úvodu sezony, kdy svými úniky trhal obrany soupeřů, nasázel pět branek a pomohl některé zápasy naklonit na stranu Baníku. Filip Kubala je nejpilnějším střelcem celé ligy, z 37 střel se ale ujaly jen dvě. Má však tři asistence.

„Jeden má pětadvacet, druhý o rok méně, což znamená, že zní divně, když řeknete, že jsou nezkušení, ale vzhledem k jejich minulosti to tak je. Na úroveň české ligy i prostředí jsou nezkušení. Řekl bych, že si zvykají, protože mají potenciál. Je jen na nich, jak ho budou rozvíjet. A důležitá je i mentalita, protože oni nikdy v takovém prostředí a pod takovým tlakem nehráli. Musí ty své dobré výkony opakovat, tým na ně spoléhá,“ míní Lička.

Pokud jde o otázku branek, dává příklad ze své éry. „Zdeněk Rygel vždy říkal, že zápas nám musí někdo z nás vyhrát. Každé utkání se vydaří někomu jinému. V tom je ale mužstvo silné, kompaktní, konkurenceschopné, že vždy dva tři hráči podají nadstandardní výkon, vstřelí gól a rozhodnou. Bez ohledu na to, jestli jste obránce, záložník, nebo útočník,“ vybavuje si.

„Věřím, že divák si nejednou řekne, že Kubala hraje dobře, střílí, dostává se do koncovky, nebo tam dostane spoluhráče, jen pak není vidět v tabulce střelců. Řekl bych, že si ti kluci zvykají,“ opakuje. „Potíž ale je – a bylo to tak vždy – že čas vám nikdo nedá. Přitom o jejich podzimních výkonech se často dá mluvit, že jsou nadstandardní. Akorát je to málo. Já bych jim ale ještě prostor a čas dal. Vyplatí se to,“ má jasno Verner Lička.

BANÍK POTŘEBUJE ÚSPĚCH

Nad čím se pozastavuje, je „houpačka“ výkonů i výsledků Ostravanů. V prvních pěti kolech zisk čtyř bodů, v dalších třináct a v posledním období sedm. „Baník umí podat slušný výkon, vyhrát, mít body, aby potom přišlo zklamání,“ povzdechne si Lička. „Ale pokrok a směr cesty, který si v klubu nastavili, je vidět. Postupné zlepšování, automatizování a reakce v zápasech jsou smysluplné. To, co vidím na hřišti, odpovídá tomu, co klub říká,“ dodává.

Situaci Slezanů, kdy ze šesté příčky ztrácí jen dva body na třetí Mladou Boleslav, považuje za výbornou. „Na druhé straně, ztráta čtrnácti bodů na Spartu ukazuje rezervy mezi současnou výkonností a potenciálem,“ soudí Verner Lička.

„Podzim se stejně bude hodnotit po devatenácti zápasech. Baník na Slovácku umí hrát, jeho aktuální herní projev i koncepce mu může dělat problémy. Ty čtyři zápasy jednoznačně rozhodnou o spokojenosti, či nespokojenosti. Tam se ukáže, zda směr určený a realizovaný je správný. K tomu se přikláním,“ přikyvuje Lička.

A jak vidí závěrečné duely FCB v detailním pohledu? „Nemyslím si, že Baník ta čtyři utkání projede výsledkově i herně, ale divák by měl být spokojený aspoň tak, jako tomu bylo po Spartě. Že vlastně lituje jen výsledku, protože sportovního zážitku se mu dostalo. A že je to jeho mužstvo. Baník,“ líčí jednoznačně.

„Víte, kulturu a charakter prostředí jen tak nezměníte. Tady v Moravskoslezském kraji je Baník fenomén. A že lidé Baník zase berou, ukazuje právě Sparta, že na ni bylo vyprodáno už pár dní předem. To nebývalo vždy,“ připomíná zkušený odborník.

„Ty body budou důležité, ale nemyslím si, že to ovlivní pozici Baníku v tabulce. Až do konce bude bojovat o nějaké čtvrté až šesté místo. Zásadní bude, zda neustoupí z nastolené cesty,“ je přesvědčený Lička.

„Co bych Baníku přál, a kluci to potřebují, aby se Spartou, Plzní a Slavií neodehráli jen dobré utkání, ale dokázali je porazit. Sáhnout si na úspěch. Ve zbytku podzimu nejsou v žádném zápase favoritem, ale šest až devět bodů je reálných. Dokonce bych věřil, že jsou schopni minimálně Plzeň porazit,“ uzavírá Verner Lička.