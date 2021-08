Jednadvacetiletý nigerijský krajní záložník sice zaujal už o týden dřív v Jablonci, kde během dvaceti minut na hřišti provětral obranu Severočechů, čímž si řekl o základní sestavu proti Fastavu. Při jedenácti startech v české lize teprve podruhé.

„V přípravě a v Jablonci na nás vyvinul tlak, stejně tak i další hráči,“ přiznal trenér Ondřej Smetana, že není lehké pro něj a jeho kolegy složit jedenáctku pro úvodní minuty.

A to je Sor v Baníku teprve od února, kdy jej po příchodu ze své domoviny a celku Lions FC dostal do B-týmu právě Smetana. Už tehdy v něm ale viděl potenciál. „Stojí zato s ním pracovat. Je extrémně rychlý, umí to s míčem a má čich na góly,“ říkal tehdy.

Od té doby však mladík udělal znatelný pokrok. „Měsíc co měsíc se zlepšuje a řekl si o sestavu. Snad s ním pracujeme dobře, dál bych to nerozváděl. Musí v tom pokračovat,“ podotkl Smetana.

„Každý fotbalista má přednost. Mou je rychlost. Podle statistik jsem jeden z nejrychlejších hráčů ligy,“ poukázal pro klubový web Sor, že v rámci prvního kola dokázal vyvinout rychlost 33,7 km/h.

Jen pro ilustraci: nejrychlejší muž nedávného mistrovství Evropy Ital Leandro Spinazzola zaznamenal jen o desetinu vyšší hodnotu. „Můžu se na to spolehnout. Této výhody využívám, když jdu s míčem proti obránci, věřím si, že mu uteču,“ potvrdil Sor.

To prokázal v neděli po bleskově hozeném autu Fleišmana. Jeho tempu pak nikdo nestačil, nezastavil ho ani obránce Cedidla a zakončení ke vzdálenější tyči bylo gólové. „Výborná taktická věc našeho trenéra. Za svůj gól jsem velmi šťastný,“ vyznal se Sor.

Smetana byl opatrnější. „Nechci říkat naše záměry a taktiku. Prostě i my na tréninku něco děláme,“ zasmál se. „Sor se zlepšuje i tím, že víc vnímá. Ze začátku měl hodně svou hlavu. Tím, jak ho kluci vzali, vidí, že je čím dál tím lepší, i on se do toho víc vtáhl a víc si plní i defenzivní roli. Je víc součástí týmu a to se odráží i na výkonu. Je uvědomělejší a tím i platnější pro tým,“ přiblížil kouč.

Pozitivní pohled na mladíka má i František Komňacký, trenér mistrovského Baníku z roku 2004. „Přiznám se, že u takových hráčů bývám opatrný, ale tady se zdá, že se Baník trefil a on může být zajímavým artiklem pro klub i českou ligu,“ uvedl pro Deník.

„Samozřejmě na soudy a hodnocení jeho přínosu je brzy, ještě se neukvapujme a počkejme, co nám ukáží další týdny. Je to ale zajímavý hráč, příslib,“ dodal František Komňacký.

Sor ale nehodlá usnout na vavřínech. „Snažím se být ještě lepší a rychlejší. Jednoho dne bych chtěl být jako Adama Traoré, nebo Kylian Mbappé,“ netají se.

K tomu povede ještě dlouhá cesta. Vykročil ale správnou nohou.