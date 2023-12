/FOTOGALERIE/ Fotbalová FORTUNA:LIGA zažila letos na podzim fanouškovský boom. Řada klubů zaznamenala velký vzestup návštěvnosti, mezi nimi i ostravský Baník. I díky duelům proti pražským „S“ Spartě a Slavii, na které si našlo cestu dohromady téměř 28 tisíc lidí, se Slezané vyšroubovali v této statistice s průměrem přes devět tisíc na třetí místo před Plzeň (8422), či Hradec Králové (7718), kde lidi lákala nová Malšovická Aréna.

Fanoušci Baníku Ostrava. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

Je to více než rok, kdy Deník psal, že hokejové Vítkovice, které v té době naháněly z druhé příčky extraligové tabulky lídra z Pardubic, měly téměř stejnou průměrnou návštěvnost, jako nejpopulárnější klub v regionu Baník Ostrava. Oba měly číslo přes šest tisíc, Ridera zaostávala jen o dvě stovky. Po sezoně to bylo ještě méně. V posledních letech přitom býval rozdíl daleko vyšší.

„Vždy to je o výsledcích. Vítkovice mají slinu, hrají dobrý hokej, jsou na špici a lidi chodí. Kdežto my měli doma dost nezdarů, fanoušky jsme na svou stranu nepřeklopili. Z tohoto důvodu je to těžší,“ vysvětloval tehdy například obránce Baníku Jan Juroška.

O třináct měsíců později, po skončení podzimní části nejvyšší soutěže, mají na Bazalech lepší náladu. Za prvé jsou v elitní šestce, nikoli ve skupině o záchranu, navíc lidi chodí. Průměrně si na Městský stadion ve Vítkovicích najde cestu 9197 fanoušků, což při patnáctitisícové kapacitě dělá zaplněnost 61 procent.

Pro srovnání s dalšími elitními kluby v regionu: nedaleká Karviná je na 56 procentech (průměr 2729), hokejové Vítkovice na 52 procentech (5197), třinečtí Oceláři na 82 procentech (4482).

Přitom třeba mezi Baníkem a Vítkovicemi nejde o konkurenci. Obecně se totiž předpokládá, že fandů chodících pravidelně na vrcholový fotbal i hokej není mnoho. „Je to i finančně náročné. Zvlášť pak v dnešní době,“ míní marketingový a PR šéf Baníku Matěj Šturala, přičemž když dojde ke shodě termínů domácích zápasů, časově většinou ostravské kluby proti sobě nejdou.

TŘIKRÁT PŘES DESET TISÍC

Na každý pád, pro Baník jde o nejvyšší číslo od sezony 2018/19, kdy naposledy byla průměrná cifra přes deset tisíc. Lépe na tom byl předtím v éře samostatné české ligy po sezoně jen dvakrát. V mistrovském ročníku 2003/04 (15 tisíc) a pak o čtyři roky později (11 tisíc). „Jsme rádi, že máme takovou podporu a pevně věříme, že fanoušků bude chodit čím dál víc,“ přeje si Šturala.

Těší ho i fakt, že nižší stovky fandů si koupily permanentku pro jaro za zvýhodněnou cenu. Aktuálně tak Slezané evidují zhruba 6700 držitelů celosezonních vstupenek, což je v této statistice řadí do elitní pětky ligových klubů. „Tohle číslo považujeme za úspěch,“ přiznává Šturala.

A v čem vidí příčiny zájmu o Baník? „Hrajeme atraktivní fotbal, který baví. Snažíme se pro fanoušky dělat spoustu doprovodných aktivit. Ať už při zápasech, nebo i mimo,“ připomíná Food zonu, akce Baník ve městě Baníku, či sektor Mladého chachara.

Fanoušci Baníku.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

„Na fotbal chodí čím dál víc dětí, vychováváme si tím nové fanoušky, mladé lidi, kteří budou mít ke klubu vztah, což je super,“ poznamenává, přičemž si je vědom, že na aktuálních statistikách mají velký podíl i zmíněné duely proti pražským „S“.

„A co určitě stojí za poznámku, že jsme po Spartě druzí v průměrné návštěvnosti na venkovních stadionech. To nás také těší, protože s tím souvisí i fakt, že naši fanoušci jezdí ven po celé republice, za což jim děkujeme,“ je rád Matěj Šturala.

Pro jaro klub chystá pro fandy esportový turnaj, nebo opakování akce z letošního léta „Pět deset sraz na Baníku“. Talk show s nejvyšším vedením klubu, v rámci které byl představen kompletní tým pro nový ročník, přilákala na Bazaly stovky fanoušků.

Tentokrát by šlo o součást připomenutí toho, že příští rok uplyne dvacet let od posledního titulu. Tehdejší hráči a trenéři by měli být hosty. „Určitě je chceme pozvat a tento úspěch si připomenout. Případně oslavit i úspěch některého z mládežnických týmů, protože po podzimu mají dobře nakročeno,“ líčí plány Šturala.

„S novými televizními právy přijde do soutěže víc peněz, na hřišti je kvalita, ale je jasné, že všemu pomáhá i program mimo něj. To platí pro všechny kluby v Česku, proto se razantně zvedla návštěvnost celé ligy. Jsme za to moc rádi, a byť lepší, než třetí, kvůli kapacitě stadionu být nemůžeme, tak teď je našim cílem průměr deset tisíc. To je reálné. A to i bez zápasů se Spartou a Slavií, na které narazíme na jaře možná až v nadstavbě,“ uzavírá Matěj Šturala.