S pátečním ránem spustil fotbalový Baník Ostrava prodej lístků na domácí odvetu 3. předkola Konferenční ligy s FC Kodaň (čtvrtek 15. srpna). Dotazy fanoušků tímto však nekončí, zejména ve vztahu ke středečnímu zápasu v Dánsku. Kolik bude lístků? Jaká bude cena? Kdy a kde si je lze koupit? „Stále čekáme na to, až nám dánská strana pošle link k prodeji. Věřím, že to bude vyřešeno v příštích hodinách, či zítra,“ říká pro Deník šéf marketingu a PR Baníku Matěj Šturala, který má celou operaci na starosti. Co dále klub v souvislosti s poháry řeší? A bude televizní přenos?

Komunikace s kodaňským celkem probíhá už více než týden, kdy Baník začal řešit otázku dopravy i ubytování, potažmo počty fanoušků. Nebylo divu, oba kluby v prvních zápasech 2. předkola nakročily jasnými výhrami k postupu, díky podobnému počínání Bröndby bylo zřejmé, že Baník na severu Evropy bude hrát už ve středu. Čtvrtek vše uzavřel, favorité jdou dál a nimi i přípravy.

Hlediště kodaňského Parkenu, kde v minulosti působil exostravský Zdeněk Pospěch, pojme zhruba 38 tisíc diváků, Domácí klub má povinnost uvolnit hostům pět procent kapacity, což odpovídá necelým dvěma tisícům míst. „S tím počítáme. Myslíme si, že je vyprodáme, nicméně jde zároveň o dostatečný počet,“ míní Matěj Šturala s tím, že s navýšením nad tuto kvótu ze strany osmifinalisty minulého ročníku Ligy mistrů moc kalkulovat nelze.

close info Zdroj: FC Baník Ostrava zoom_in Fanoušci Baníku Ostrava v Jerevanu.

Logicky. Na svém stadionu chce mít každý domácí prostředí, a fanoušci Baníku umí být i v početním oslabení pořádně slyšet. „Ani my Kodani nechceme dát víc vstupenek, než musíme,“ usmívá se Šturala. Dánů by v polovině srpna měla být v Ostravě necelá tisícovka. „Pokud by ale náš zájem byl enormní, řešili bychom to,“ slibuje, přičemž cena lístku v Kodani je 15,5 euro (asi 387 korun).

Potíží však zatím je, ačkoli řada fanoušků má letenky i ubytování zařízeno, díky čemuž jsou lety do Kodaně či blízkého švédského Mälmö v podstatě vyprodány, stále není možnost si koupit vstupenky. Baník dělá podle svých slov vše, aby tak bylo co nejdříve. „Samozřejmě cítíme tlak fanoušků, od rána Kodaň bombardujeme, ale bohužel, na link s prodejem pořád jen čekáme. Rozhodně ho nikde nedržíme, věřím, že se vše prolomí v příštích hodinách, nejpozději zítra a pošlou ho,“ přeje si Šturala.

„Každopádně bych chtěl fanoušky ještě jednou uklidnit, že míst je v této chvíli dostatek, takže nervozita není na místě,“ podotýká manažer Baníku.

SRAZ V CENTRU KODANĚ

Fanoušci se však při nákupu vstupenky musí připravit na nutnost registrace v tiketovém systému Kodaně. „To je jediná složitější věc v celém procesu. Další záludnost v tom není,“ nastiňuje Šturala. „Stadion je hezký, moderní, sektor dobře vybavený. Ještě s klubem i fanoušky komunikujeme věci okolo bubnů, chorea a tyto srandy, ale to už jsou maličkosti,“ ví ředitel marketingu.

Baník hodně komunikuje s místní policií, která bude mít i dost práce s fandy konkurenčního Bröndby a Legie Varšava, na jejichž souboj dojde o den později. V případě baníkovců, jedná se o dopravu fanoušků na stadion, jelikož z místa srazu na náměstí Rådhuspladsen to je do Parkenu okolo pěti kilometrů. Pochod by tak měl být asi kilometr na stanici vlaku, a po výrazném přiblížení se stejně daleko na stadion.

„Musíte zkoordinovat celý postup, kde se fanoušci shromáždí, zařídit vlak pro přepravu a security, která je pak doprovodí. Kodaň nám tady nabídla pomoc, což je pěkné gesto. Asi se na naše fanoušky těší,“ vtipkuje Matěj Šturala. „Zatím ale jde vše dobře, věřím, že to tak bude pokračovat až do zdárného konce,“ dodává.

Václav Brabec děkuje v Jerevanu fanouškům Baníku (1. srpna 2024) | Video: fanoušek Baníku

Stejně jako před dvěma týdny však vrásky na čele funkcionářům Baníku udělalo zařízení letadla. „Je to pořád dokola ta stejná písnička. Nejsou stroje, posádky ani místo ve vzduchu, takže nám opět odvolali dávno sjednané letadlo. Aerolinky si dělají, co chtějí, naštěstí jsme, zdá se, domluvili jiné, ovšem kapacitně malé, takže tentokrát poletí vyloženě jen tým,“ krčí rameny Matěj Šturala.

TELEVIZE? NENÍ ZÁJEM

Stále není zřejmé, zda poběží z obou utkání pro tuzemského fanouška nějaký televizní přenos. V Dánsku se vysílat asi bude, v Česku nad tím visí obrovský otazník. „Říká se mi to těžko, stále to intenzivně řešíme, ale podobně jako při zápase s Urartu ani tady prostě ze strany televizí není zájem,“ povzdechne si Šturala.

„Radši vysílají zápasy pražských klubů, u nás je velmi pravděpodobné, že v žádné z nich nic nebude. Snažíme se zajistit alespoň stream na youtube, třeba výměnou signálů obou klubů. Náš mediální úsek na tom pracuje,“ pokračuje.

S tím však souvisí další starost – VAR. Pro 3. předkolo sice není podle řádů UEFA povinný, ale záleží na rozhodčím. A zde Baník očekává, že ho bude muset zajistit. „Sudí jsou již delegováni a myslím, že z toho nepůjde utéct,“ soudí Šturala.

Baník tak aspoň těší zájem o domácí zápas, kde si během pár hodin prodeje už polovina současných permanentkářů vyzvedla svou vstupenku. Další budou patrně čekat na výsledek úvodního duelu, zda si Baník přiveze ze severu Evropy a půdy favorita dvojzápasu pozici, s níž lze něco v odvetě dělat a mít postupové naděje.