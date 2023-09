Bílá invaze! Na Sigmu tisíce fanoušků Baníku, poprvé i mladí. Co bylo na jaře?

/VIDEA, FOTOGALERIE/ Někdo vlakem, někdo autem, jednotlivě, nebo ve skupinkách, ale všichni ve výsledku společně, v bílém a za jediným cílem. Tak by se dal v krátkosti popsat tah fanoušků Baníku Ostrava na Olomouc. Příznivci slezského klubu sice za výjezd podzimu vyhlásili ten srpnový do pražského Edenu, nicméně početně největší enkláva vyrazí v sobotu na Hanou. Na Andrově stadionu by jich mohlo být až kolem tří tisíc.

Děkovačka hráčů s fanoušky Baníku v Olomouci (30. dubna 2023). | Video: Vladimír Pryček