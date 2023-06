/VIDEO/ Že při fotbalovém zápase v závěru prvního poločasu trochu prořídne zaplnění tribun, je běžné. Fanoušci spěchají na záchod, případně k bufetům, aby se před startem druhé půle stihli vrátit na svá místa. V případě příznivců ostravského Baníku byl ovšem důvod úprku ve 40. minutě nedělního duelu 5. kola nadstavby proti Pardubicím úplně jiný.

Kotel Baníku proti Pardubicím (28. května 2023) | Video: David Hekele

Klub i fanoušci ještě před úvodním hvizdem pogratulovali k padesátinám Radku Slončíkovi. Jinak ale velký smysl závěrečné dostaveníčko ve Vítkovicích nemělo. Domácím už o nic nešlo, jen o čest a aspoň úspěšný konec zpackané výroční sezony, jelikož záchranu si zajistili už o týden dříve. Hosté si mohli jen udržet čtvrtou příčku v nadstavbové skupině o záchranu, a tím lepší postavení pro baráž, kterou měli rovněž jistou.

Ostravští fanoušci se tak mohli víc zaměřit na to, co dávali v posledních týdnech na tribunách jasně najevo: současná fáze sezony a vůbec systém soutěže jim vadí. Menší transparent „pryč s nadstavbou“ doprovází kotel baníkovců po všechny domácí i venkovní zápasy po 30. kole, v Jablonci navíc vytáhli i povedenou choreografii.

Vrchol pak přišel s posledním kláním sezony. „S nadstavbou asi dále budou spokojeni vlastníci vysílacích práv, sázkové kanceláře a příležitostní diváci, kteří u televize mohou „prožívat“ pár zápasů české špičky navíc. Klubům významné zisky nepřinesla. Zato velké části z nich přinesla zápasové týdny, ve kterých o nic nejde,“ napsali fanoušci Baníku na facebookové stránce chachari.cz.

Kotel Baníku proti Pardubicím od 40. minuty do konce poločasu (28. května 2023).Zdroj: David Hekele

Podle nich jde o paskvil. „Říkáme to od samého začátku a ani pravidelná účast Baníku ve skupině o titul by na tom nic neměnila,“ uvedli rázně, že by je neobměkčilo ani více utkání s velkými rivaly. „Třeba vyhrocené zápasy s pražskými „S“ jsou pro nás svátek a koupání v jablonecké přehradě je fajn, ale ani jedno nepotřebujeme sedmkrát za rok, z toho třikrát v jednom měsíci,“ měli jasno Chachaři.

„Proto, pokud máš na věc stejný pohled jako my, opusť společně s námi tribuny ve 40. minutě zápasu do konce poločasu. Ve druhé půli se opět vrátíme na svá místa fandit Baníku,“ uzavřelo se prohlášení fanoušků.

A tak se i stalo. Už při příchodu na stadion zdobil sektor transparent „pryč s nadstavbou“, ovšem tentokrát mnohem větší, než obvykle. Do zmíněného času vše probíhalo, jako obyčejně, k čemuž přispěl i bleskový gól Muhameda Tijaniho. Krátce před pauzou to však přišlo, když velká část tribun skutečně opustila svá místa, aby po pauze byla zpět. A zrovna v té době vyrovnal pardubický Denis Darmovzal.

Že protest nejspíš nic nepřinese, žádnou změnu, je věc druhá. Fanoušci Baníku ale opět ukázali, že nejsou tuctoví.