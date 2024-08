Přesně 21. duben 2018. Co je to za den? Řadě lidí toto datum asi nic neřekne, nicméně to je naposledy, kdy fanoušci ostravského Baníku odjížděli z Hané zklamáni. Sigma tehdy gólem Jakuba Plška vyhrála 1:0. Od té doby se na Andrově stadionu odehrálo šest vzájemných ligových klání, pětkrát bodovali naplno Slezané, jednou se oba týmy rozešly smírně.

Patrně za to může i hojná podpora, které se fotbalistům pod značkou FCB dostává. A jinak to nebude ani tentokrát. Klub dostal tradičně celou Severní tribunu, která se postupně plní, ovšem lístků je z celkového počtu téměř čtyř tisíc v prodeji stále dostatek. V sobotu po polední bylo k dispozici přes čtrnáct stovek vstupenek. Obecně se čeká návštěva okolo deseti tisíc lidí. Vstupenky do sektoru hostů lze koupit zde on-line za 200 korun, v neděli na pokladnách budou o padesát korun dražší.

„Těšíme se, v Olomoucí bývá vždy výborná atmosféra. Naši fanoušci to nemají daleko a vždy nám tady vytvoří skvělou podporu,“ řekl i trenér Pavel Hapal, pod jehož vedením se Baník v Olomouci dočkal dvou výrazných vítězství v poměru 4:1 a naposledy 3:0.

Pokud však budou chtít uspět i tentokrát, musí si pohlídat nejlepšího střelce soutěže, pětigólového útočníka Jana Klimenta. Baníkovci však také sbírají fyzické síly po náročném duelu v Karviné, kde více než poločas odehrálo v oslabení po vyloučení Erika Prekopa. „Snažíme se kvalitně zregenerovat, ale já znovu řeknu, že tým je fyzicky dobře připraven. Věřím, že v Olomouci i přes náročnější program podáme kvalitní výkon a jedeme se porvat o tři body,“ vyhlásil rázně Pavel Hapal.

Podobně mluvil i záložník Jiří Boula. „Co se dá čekat? Doufám, že tři body,“ usmál se. „Všude jezdíme vyhrát, nikoliv pro remízy, nebo výprasky. Chceme tam naplno bodovat a hrát odvážně. To říkám já teď, uvidíme, co řekne potom trenér. Myslím si ale, že v tomto budeme zajedno,“ uvedl ještě o utkání v Karviné.

Oba týmy jsou na tom bodově stejně, pátá Sigma má jen lepší skóre, ale také zápas s Plzní k dobru. Nyní však jde o to, kdo v elitní šestce absolvuje reprezentační pauzu. Bude to Baník?