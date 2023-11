/VIDEO, FOTOGALERIE/ „Dnešní utkání sleduje 15 081 fanoušků, je vyprodáno.“ Po téměř roce mohl hlasatel v Ostravě oznámit, že Městský stadion ve Vítkovicích je zaplněn. Včetně hostujícího kotle. Opět se Spartou. Byť výsledkem fotbalisté Baníku tribuny nepotěšili (0:1), odcházeli ze hřiště za potlesku.

Atmosféra šlágru Baník Ostrava - Sparta Praha (12. listopadu 2023). | Video: David Hekele a Petr Kotala

Že bude plno, se vědělo prakticky celý týden. Dobrá atmosféra a očekávání, že by pražský rival na ostravské půdě mohl po šesti letech znovu padnout, byly ve vzduchu cítit. Fanoušky se snažila naladit i rozšířená Food zóna.

V úvodu si aplaus vychutnali jubilanti Václav Svěrkoš a Peter Drozd, fanoušky pak dostal do varu povedený start domácích. Nechybělo ani choreo, nebo konfety. Připomínka sta let od prvního zápasu i 15 let chacharů. Emoce tryskaly zejména při střídání Lukáše Haraslína, kdy se málem do sebe pustily i obě střídačky. Po zápase pak kotel – i další části stadionu – výkon mužstva Pavla Hapala ocenil.

Šance, emoce, gól jediný. Baník rivala nezlomil, Spartu v Ostravě spasil Panák

„Od doby, co jserm tady, bylo poprvé vyprodáno, takže jsme rádi, že přišli,“ uvedl záložník Baníku Tomáš Rigo, byť tlak domácích přibrzdil v závěru dým z chorea, kvůli čemuž se několik minut nehrálo.

Zdroj: David Hekele a Petr Kotala

Zdroj: David Hekele

Jinak mluvil autor vítězné trefy, stoper Sparty Filip Panák. „Na Rangers to bylo jinde. Britové a Skotové, to je nádhera tam hrát. Neuvěřitelná kultura, která se nedá se srovnat s žádným klubem v Česku,“ podotkl rodák z nedalekého Příbora na Novojičínsku.