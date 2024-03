/NEDALEKO OD OSTRAVY/ Baník Ostrava, to není jen jedenáct fotbalistů na hřišti, další na střídačce, pak trenéři, funkcionáři, majitel. To jsou hlavně fanoušci. Věrnost se projevuje i počty při výjezdech po celé republice. Právě na venkovní zápasy se Moravskoslezský deník zaměřuje v této sezoně v rubrice a videorozhovoru „Nedaleko od Ostravy“. Před utkáním v Pardubicích Deník krátce vyzpovídal u stadionu fanoušky Vojtu a Daniela. Podívejte se.

Fanoušci Baníku Vojtěch a Daniel v Pardubicích. | Video: David Hekele

Ačkoli jsou mladí, Baníku fandí podle svých slov od útlého věku. „Já byl na výjezdu poprvé na Slavii,“ říká Vojta. „Já jsem venku poprvé,“ přiznává Daniel. „Každý zápas je svým způsobem zážitek,“ shodují se oba.

V Pardubicích si přáli výhru. To se jim gólem Filipa Blažka a po výsledku 1:0 splnilo. „Dostat se do Evropy by byla paráda. Snad skončíme do čtvrtého pátého místa,“ přál si Vojtěch.

Co pro oba Baník, nebo stadion na Bazalech znamená? Jaký má fanouškovský sen? A jak vidí aktuální ročník FORTUNA:LIGY z pohledu slavného klubu? Odpovědi ve videorozhovoru Deníku.