Ano, po celou dobu zápasu pršelo. Přesto pod tlakem výše zmíněného se jevilo, že důvodů, proč by fotbalový fanoušek měl v sobotu odpoledne zavítat na Městský stadion ve Vítkovicích, je dost. Zvlášť po tom, co příznivci Baníku předvedli o sedmnáct dní dříve proti slavnému Celtiku Glasgow, a v situaci, kdy na podzim do Ostravy nepřijede Sparta, Slavia, ani Plzeň.

Sigma je největší rival, hlásí mistr s Baníkem Heinz. Jak na něj vzpomíná Vrba?

Téměř sedm tisíc lidí ale vytvořilo výtečnou kulisu. Ke své škodě však nakonec obecenstvo během 90 minut hry A-týmu mnoho možností si pozitivně zakřičet a zatleskat nemělo. Aplaus fanoušků tak sklidili o poločasové pauze jen možné hvězdy budoucnosti – malí žáci – a poté i nejlepší střelec mistrovského ročníku 2003/04 Marek Heinz, který byl hostem domácího klubu.

Po pauze se kotel vytáhl s velkou choreografií připomínající nedávné čtyřicátiny brankáře Jana Laštůvky. Po zápase si stejný sektor transparentem „Matěji, drž se“ vzpomněl na Matěje Šína, který bojuje s rakovinou. Ani hráči neodcházeli po bezkrevném výkonu a překvapivém výsledku o holi. Fanoušci je nevypískali, naopak zpěvem klubové hymny jim vyjádřili podporu.

Zdroj: Hekele David

To ocenil i trenér Pavel Vrba, který si svou premiéru jistě představoval jinak. „Už jste si všimli, že říkám, že fanoušci Baníku patří mezi nejlepší. Samozřejmě jsou zklamaní z tohoto výsledku, ale vydrželi s námi až do konce zápasu, za což jim patří dík. Teď máme vůči nim obrovský dluh. Chápu, že nebyli spokojeni a asi to budou dávat najevo. My si to ale po dnešku zasloužíme,“ přiznal.