Když se spolu s klubovou hymnou „Baníčku, my jsme s tebou…“ před úvodním výkopem na protější tribuně objevila obří plachta s nápisem „BANÍK100“, zároveň i s podobiznami osobností, které tvořily historii klubu, jako Evžen Hadamczik, Milan Baroš a další, a pod nimi pak byly dodatky: „Z dolu až na český vrchol“ a „Věrní po staletí“, strhl se velký aplaus.

To ale bylo nic proti tomu, co se dělo ve druhém poločase, kdy stejná část ochozů vyrukovala s ještě jedním choreem. Nebo spíše vzkazem. A mnohem silnějším. Nejprve fanoušci roztáhli transparent: k jubileu máme jen jedno přání. O pár vteřin později se vykrystalizovalo jasně žluté slovo: STADION.

Těžko říct, co si v té chvíli myslel majitel Václav Brabec, který už nejednou na toto téma mluvil. Za největší překážku nepovažoval nikdy peníze, ale spíše místo, kde by stánek stál. Každopádně o asi půl hodiny později už na ploše ke kotli, který vyvolával jeho jméno, pronesl přes megafon jednoznačnou zprávu. „Pokusím se udělat vše pro to, aby Baník stadion postavil,“ prohlásil.

Jeho slova měla opět velkou odezvu. Fanoušci věří, že není nereálné, aby se z „vyhnanství“ ve Vítkovicích, kam se museli přestěhovat v roce 2015, jelikož milované Bazaly přestaly splňovat požadavky FAČR pro profesionální soutěž. Chtěli by vlastní stadion, kde by se cítili jako doma, nikoliv jako v azylu, za jaký současné útočiště Baníku s atletickou dráhou považují.

OSOBNOSTI NA TRIBUNĚ VIDĚLY EVROPSKÝ FOTBAL

Celkově to ale byl výjimečný večer. Kromě famózní atmosféry byla na tribunách i řada osobností spjatých s klubem. Například Jaromír Nohavica, nebo někdejší hráči Milan Baroš, Martin Lukeš, Tomáš Galásek, Radek Slončík, Václav Svěrkoš byl pro změnu televizním expertem. Naopak ze zdravotních důvodů se omluvil Ondřej Novotný. Hlas promotéra organizace Oktagon MMA a fanouška Baníku měl akcí provázet.

Mezi více než patnácti tisíci lidmi nechyběl dlouholetý fanda Pavel. „Co mě tu přivedlo? Baník!“ hlásil jasně. „Nebudu lhát, i to, že u nás v Ostravě můžu vidět kvalitního evropského soupeře. Těším se na vše. Na chorea i na fanoušky, co předvedou. Zcela jistě vím, že nezklameme, a že to na Skoty udělá velký dojem. A věřím, že se předvedeme i na hřišti,“ dodal pro Deník.

Velký ohlas mělo i hudební vystoupení dvojice Chacharski & Pretorian, kteří posléze věnovali Václavu Brabcovi zlatou desku, kterou i díky hitu Chuligáni z Bazalů z roku 2019 obdrželi. Lehkým zklamáním byl prázdný sektor hostujících příznivců, kterých do Ostravy přicestovalo jen pár desítek, ale zážitku to neubralo.

Vzpomnělo se na zesnulého záložníka a člena mistrovské party z roku 2004 Davida Bystroně, jehož syn asistoval se světelnou tabulí u střídání. Kromě Brabce po zápase zažil velkou oslavu u kotle také nedávno čtyřicetiletý brankář Jan Laštůvka, který obdržel od fanoušků také dres s číslem 40, na oplátku jim ten svůj, v němž odchytal zápas, hodil do sektoru.

Skotové ukázali, že jsou právoplatnými šampiony své země. Ačkoli obecně panuje názor, že na Ostrovech se hraje jen tvrdě, bojovně a jednoduše, vyvedli přítomné z omylu. Prezentovali se kombinační hrou, rychlostí, hravostí a technickou vyspělostí. Předvedli, kudy se ubírá moderní evropský fotbal, což budou moci potvrdit v nadcházející sezoně i v základní skupině Ligy mistrů.

Naproti tomu Baník musí věřit, že si možnost další mezinárodní konfrontace vyválčí na hřišti a příští léto bude v kvalifikacích pohárů. „Doufám, že takový evropský tým, jako je Celtic, tady není naposledy. Pořád věřím v poháry, protože máme kvalitní tým i trenéra. Jsem ale plný emocí,“ pronesl ještě fanoušek Pavel.

Nebyl sám. Plný emocí byl po celý večer i plný stadion.