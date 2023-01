Jedním z nich je Petr Hrbáček. Zatímco řada fandů si krátí čas procházkou po městě, on už kolem půl páté čeká na otevření bran. „Do kotle nechodím. Vždy si vybírám místo jinde,“ vysvětluje, proč se nachází na opačné straně, než je sektor pro hosty.

VIDEO: Podpora, ohňostroj a vyvolávání mladíka. Zlínská Letná patřila Baníku

Není ale zdaleka jediným. Velké množství baníkovců si pořídilo vstupenky na hlavní tribunu, což pak dokazuje samotný zápas, kdy rozhodně nezůstávají potichu a nebojí se vyjádřit svůj subjektivní pohled na dění na trávníku.

„Je pravda, že se mohlo hrát dřív, protože spoje nejsou ideální. Ale ještě to jde, ještě to jezdí,“ usmívá se Petr Hrbáček, který navíc nepřijel přímo z Ostravy, ale s jasným cílem. „Jedině výhra, nic jiného neberu. Snad se vytáhneme do vrchní skupiny,“ přeje si.

Pozitivně naladěná je i pětičlenná skupina, která přijela vlakem z Přerova. „A jiní zase ze Vsetína na běžkách pozadu,“ vtipkuje Jirka. „Prostě posbíráme co nejvíc bodů půjde, skončíme do čtvrtýho fleku a bude hotovo,“ má jasno podotýká druhý z fandů, který si říká Rufus. „A smázneme i Spartu,“ doplňuje ho Jirka.

Kouče Baníku mrzela koncovka i termín: Na to nejsme připravení. Chválí ohňostroj

VRBU MÁME RÁDI

Panuje dobrá nálada. „Zrovna jsme to s chlapy probírali. Těšíme se, protože Baník dlouho nehrál, teď první výjezd, je to blízko, euforie, plno baníkovců, Vrba, takže do toho jdeme naplno. A že je neděle? Je to na houby, ale co bychom pro Baník neudělali?“ vysvětluje Jirka natěšení modrobílého tábora, jemuž dodává na optimismu dosavadní práce dua Pavel Hapal – Luděk Mikloško.

„Zatím to vypadá slibně, ale uvidíme, co do budoucna,“ zůstává zdrženlivý Rufus. „Pusť si chorály West Hamu, Big boy…,“ vyzývá Jirka. „Prostě doufáme, že nebudou výkyvy. Jasně, prohrát se může, ale že to nepůjde do háje, jako předtím. Chceme hrát stabilně a bojovat o předek tabulky,“ říká rezolutně vzápětí.

Pavlu Vrbovi ale jeho nepovedené angažmá nehodlají nijak vyčítat. „Nevyšlo to, stává se. Pořád ho máme rádi,“ líčí Jirka.

Kouče Baníku mrzela koncovka i termín: Na to nejsme připravení. Chválí ohňostroj

Tipy pak na sebe nenechají dlouho čekat. Výsledky 0:3, či 1:3, každopádně výhra Slezanů. „Góly Cadu, Plavšič, Kaloč,“ odhaduje Rufus. „Já bych chtěl, aby dal gól Matěj Šín,“ přidává se Jirka. „Kéž by nastoupil,“ shoduje se přejícně zbytek skupiny.

Přání se jim splní, byť jen na pár minut v závěru. Po utkání je pak talent Baníku kotlem dokonce vyvoláván.

VLAKY JEZDÍ BLBĚ

Výjezd si pětice užívá, i když přiznává, že jsou i lepší. „Přijedou tři tisíce baníkovců a stadion máš na pět. To je v háji,“ pokrčí rameny Rufus a ostatní souhlasně přikyvují.

Přímo do kotle míří i trojice fandů z Ostravy Zuzana, Radim a Barbora. „Po té pauze se moc těšíme. Nesněží, neprší, tak to jde, ne?“ prohlašuje prvně jmenovaná a jen lituje, že výjezd nebyl hromadný, proto zvolilo jako dopravu auto. „Vlaky sem jezdí blbě,“ míní řidička Barbora.

I oni se těší na Pavla Vrbu, ale především atmosféru. „Mohlo by tu být přes tisíc baníkovců, což by bylo super,“ doufá Barbora. „Hlavně věřím, že vyhrajeme. Nic jiného nebereme. A určitě jít tabulkou výše. Ale uvidíme. Všichni víme, že tyto zápasy jsou zrádné,“ uvědomuje si Radim.

Všichni v černém! Zlín zaplaví ostravská vlna, fans Baníku kupují i domácí místa

To se potvrdilo. Ochozy patřily Ostravanům, hřiště už méně. „Člověk to nevnímá. Až když začaly bouchat petardy, to bylo nepříjemné, ale patří to k tomu. Ne nadarmo jsou baníkovci vyhlášení jako jeden z nejlepších fanklubů v Česku,“ říkal brankář Zlína Matej Rakovan, za jehož brankou odpálili hosté patnáct minut před koncem „novoroční“ ohňostroj.

Z domácí strany se snažila vzdorovat jen spoře obsazená tribuna, kde byl malý zlínský kotel. Navzdory podpoře Baník ale na Letné jen remizoval. „Škoda, mohlo to tam padnout,“ hřímali někteří fandové z obou stran při odchodu ze stadionu.

Na nový pokus o tři venkovní body dojde v případě Baníku v sobotu v Teplicích.