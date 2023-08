/FOTOGALERIE, VIDEO/ Nedělní duel 5. kola FORTUNA:LIGY mezi pražskou Slavií a Baníkem Ostrava nenabídl dění jen na hrací ploše. Ještě lepší podívaná se odehrávala na tribunách stadionu v Edenu, příznivci obou klubů se prezentovali silnými hlasivkami a několika povedenými choreografiemi. Podívejte se na krátké video Deníku.

Fanoušci Slavie a Baníku Ostrava v Edenu (20. srpna 2023). | Video: David Hekele

Domácí fans vyrukovali ještě před začátkem obrovskou plachtou přes dvě tribuny s nápisem: Slavia proti všem. Pomohl jim k tomu i fakt, že na stadionu bylo přes devatenáct tisíc lidí.

Hostující kotel, rovněž zaplněný, vytáhl své choreo, z něhož nejvíce zaujala skrze hlášku Jiřího Kodeta z filmu Pelíšky připomínka invaze vojsk Varšavské smlouvy z 21. srpna 1968. Na výročí 55 let došlo o den později.

„Abych pravdu řekl, tak člověk to nevnímá. Nebo aspoň já ne. Možná kluci na lavici si toho všimnou, já toho, o čem zrovna mluvíte, nikoliv. Nemám na to čas, i když fandové byli skvělí,“ řekl trenér Baníku Pavel Hapal.

FOTO, VIDEO: Výjezd podzimu! Fanoušci Baníku v Praze zamířili na zápas se Slavií

Podobně mluvil i stoper Ostravanů Michal Frydrych. „Byl jsem do zápasu tak ponořený, že jsem si nevšiml, jaké jsme měli choreo. Ani u Slavie jsem ho pořádně neviděl,“ uvedl s tím, že fandění vnímá, jen trochu jinak. „Jsem do zápasu zabraný, cítíte energii z tribun, ale není to tak, že byste se kochal, jak krásné mají fanoušci choreo. Na to není čas. Leda u přerušení letmým pohledem vidíte nějaký záblesk. Jinak ne,“ dodal obránce.

Slova chvály měl i kouč domácích Jindřich Trpišovský. „Utkání mělo fantastickou kulisu mezinárodního zápasu. Je skvělé, že se v Česku takový zápas, kdy je vyprodáno, hraje. Za mně se to vyrovnalo tomu, co jsme zvyklí tady mít v Evropě,“ smekl pomyslný klobouk.

Boj Baníku v Edenu rozhodl Tijani. V zaplněném kotli Chacharů fandil i Pastrňák

„Úvodní choreo bylo fantastické, špičkové, včera to fanoušci zkoušeli během našeho tréninku, takže jsme měli možnost to vidět. Úžasné věci, ohromně si takových věcí vážím a mám velkou radost,“ doplnil Trpišovský.

Do role pozorovatele a později i kotelníka, který místy řídil ostatní, se v sektoru ostravských fanoušků položil hokejový útočník Bostonu Bruins David Pastrňák, který po dvou letech opět navštívil pražský duel „sešívaných“ s Baníkem. „Jo, já zaregistroval, že tady byl už kdysi a jsem za to rád,“ reagoval Pavel Hapal, jehož tým přesto padl 0:1.

Hokejista Pastrňák v kotli Baníku hitem internetu, podívejte se na ohlasy

Rozhodla trefa útočníka Muhameda Tijaniho ze 47. minuty. „Hlavně kvůli fanouškům mě ta porážka mrzí, protože byli skvělí, byl to výjezd podzimu a škoda, že jsme neurvali aspoň bod, i když dnes bychom si ho asi nezasloužili, jelikož kromě Tanka po chybě Slavie jsme neměli žádnou gólovku,“ uznal na závěr Pavel Hapal.