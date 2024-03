/ROZHOVOR/ Zažil zápasy, po kterých se na jeho svěřence pískalo, skandovalo „my chceme Baník“, případně hráči svlékali dresy. Výzvu ke konci ve funkci? To ještě ne. Až v sobotu, kdy fotbalisté Baníku Ostrava podlehli v duelu 24. kola FORTUNA:LIGY doma Sigmě Olomouc 1:2, a trenér Pavel Hapal z tribun slyšel „Hapal ven“. „Já to respektuji, nicméně jsem člověk, který se nikdy nevzdá. A pokud se nic nezmění, vzdávat se nebudu,“ reagoval jednoznačně, přičemž zklamaný byl z výsledku, nikoliv výkonu mužstva.

Poosmé v řadě jste v soutěžním zápase doma nevyhráli, což štve domácí fanoušky…

Samozřejmě, protože čekají vítězství. Někdy vám možná odpustí, že nehrajete dobře, ale chtějí vidět mužstvo vyhrávat. My pro to děláme vše, i hráči, kterým opravdu nemám co vytknout. Rozhodují to situace, my jsme v nich propadli, dvakrát jsme inkasovali a jen jednou skórovali. Pokud jsme chtěli být úspěšní, měli jsme vstřelit branky tři.

Jak se vám poslouchalo skandování „Hapal ven“?

Je to názor fanouška, já to respektuji, nicméně jsem člověk, který se nikdy nevzdá. A pokud se nic nezmění, vzdávat se nebudu. S celým mužstvem budu bojovat dál, dál a dál. Samozřejmě, příjemné to není, ale zbraně neskládám a ani teď je nesložím.

Filip Kubala řekl, že to hráči vnímají jako skandování i proti mužstvu. Bylo znát, že je to zasáhlo a třeba pak víc kazili?

Já si myslím, že hráč by proti tomu, že na něj někdo píská, nebo skanduje, měl být odolný. Myslím si, že to nebylo až tak markantní, aby to bylo tím. Jistě, je to nepříjemné, hráči to vnímají, ale podle mě se snažili to utkání zvrátit na svou stranu. Možná nám chyběl klid, rozvaha, přesnost, ale jinak nemám co vytknout. Nevyhrálo lepší mužstvo.

První vlna nevole přišla při střídání, kdy šli dolů Buchta se Šínem…

Šíňas se nám v určitých fázích utkání nelíbil, proto jsme se rozhodli to změnit. Přece mi ale tím nechcete říct, že fanoušci budou určovat, kdo bude hrát.

Spíše šlo asi o nasazení stopera Blažka v momentě, kdy prohráváte. Novinářům či expertům asi je jasné, co jste tím sledovat, ale můžete svůj záměr vysvětlit i fanouškům?

Já si myslím, že se jim nelíbilo, že šel dolů Šíňas. Jestli nepochopili, že jdeme do rozestavení na tři obránce, a vytáhnout druhého útočníka, tak je mi to líto. Byl to záměr, určitě jsme nešli bránit. (usmívá se)

Jak tedy hodnotíte zápas?

Samozřejmě jsem zklamaný z výsledku, hráčům ale nemám co vytknout. Bojovnost nasazení, pojetí a styl hry, až tedy na koncovku, kdy se na šance hodně nadřeme, a když už ji máme, tak ji zahodíme. Neproměníme. Hlavně v první půli jsme jich měli několik a soupeř nás potrestal z ojedinělé akce, pak z penalty. Podle mého názoru trochu přísné, aspoň co mám informace, ještě jsem to ale pořádně neviděl. Chtěli jsme se s tím porvat, nakonec jsme dali gól, ale hodně pozdě. Ve druhé půli jsme si už horko těžko něco vypracovávali. Bylo těžké se tam dostat. Nicméně určitě nevyhrálo lepší mužstvo, ale šťastnější. Jsme zklamaní, že to doma nemůžeme zlomit.

Je tak problém v tom, že neumíte hrát do plné obrany?

To si nemyslím. První stoprocentní šance byla na naší kopačce, bohužel jsme ji neproměnili. Situace byly, jen gól jsme nedali. Kdyby ano, asi by se to vyvíjelo jinak, ale to je jen „kdyby“.

Tím spíše se Olomouc při dvoubrankovém vedení zatáhla…

Oni takhle hráli celou dobu. Když máme přes sedmdesát procent držení míče, na což se samozřejmě nehraje, tak bylo vidět, že jsme na tom lépe kombinačně. Akorát chybělo více gólových příležitostí ve druhé půli. Zakončení bylo dost, ale kýžený gól jsme nevstřelili.

Budete něco vyčítat stoperům? Zejména u prvního gólu, pokud jste ho už viděl…

Ještě právě ne. Nevím, jak se tam objevil, přihrávka šla zkraje, on se dostal mezi stopera a gólmana a procedil to. Laciná branka.

Jak probíhala volba útočníka? Byla to hra o čas, aby se při absenci Tanka s Adediranem dali Klíma s Kubalou dohromady?

Kluci trénovali oba dva, akorát Jirka (Klíma) vykazoval v týdnu problém s únavou, protože měl těžký trénink a měl strach. Proto jsme se rozhodli, že začne Filip a v průběhu utkání to změníme a dáme tam Jirku, jelikož jsme věděli, že ani jeden nevydrží devadesát minut. Byl to plán.

A co David Buchta na hrot? Byla to varianta?

Kdybychom věděli, že nastane, nebo může nastat problém, a ti kluci by se opět zranili, tak bychom nad něčím takovým uvažovali. Ale tím, že jsme věřili, že se nemůže nic stát, od zranění uplynula nějaká doba, tak jsme do toho šli. Jediným problémem byla fyzická připravenost, protože ze zátěže na dva tři týdny vypadli. Zdravotně jsem byl přesvědčený, že jsme na tom dobře a nic nehrozí.

Bylo znát za stavu 0:2, že máte omezené možnosti to oživit?

Chtěli jsme přejít do tříobráncového systému, Bláža (Blažek) do toho skočil fajn, pomohl v zakládání útoku. Chtěli jsme nahoře vytvořit větší tlak. Jenže poté fyzicky odešel Filip (Kubala), tak jsme to oživili rychlostí Rusnáka, ale těžko jsme si něco vytvářeli. Nakonec došlo k pokutovému kopu, Šehič mohl lépe zakončit, pár dalších situací tam bylo, ale bohužel.

Asi by se hodil důraz ve vápně, třeba Adediranův, že?

Jo, důraz i v určitých momentech rychlost. Podle mě to rozhodla první gólová situace, byla stoprocentní, a to musíme proměnit. Bohužel, měli jsme je i v minulých zápasech, hodně se na gól nadřeme. Hlavně doma.

Nechybí kladivo do vápna?

Neřekl bych, že o tom to je. My se chceme prezentovat kombinačním fotbalem, myslím si, že se to daří, že mužstvo bylo na balonu velice silné. Spíše by to chtělo přesnější finální přihrávku, prostrčený balon. Možná v závěru by se vysoký útočník hodil, ale Jirka (Klíma) má postavu, je silný v hlavičkovém souboji. Chybělo kvalitní dohrání do křídelních prostorů, kvalitní centr. V první půli ne, tam jsme dvě tři velké možnosti měli. Další možná i Buchtič (Buchta), kdyby zakončoval z první.

Ztratilo i Slovácko. Nemohli jste to mít v hlavách, že se můžete přiblížit?

To se musíte zeptat hráčů, ale já si myslím, že ne. Nevím, jestli někdo v kabině sledoval výsledky, ale nemyslím si, že by to hrálo roli. Je ale pravda, že vždy nám někdo klopýtne a my neuděláme krok, abychom se přitáhli, nebo odskočili.

Co to vypovídá o lize, když je první trojka odskočená, ale zbytek je enormně vyrovnaný?

Je to vyrovnané, a víme, že pokud chceme být úspěšní, musíme ty body sbírat. Jak jsem řekl, kdybych se podíval rok zpátky, tak kvalita naší hry je úplně jiná. Akorát se hraje na výsledek a ten doma nepřichází.