Výkony hráčů na hřišti zastínilo řádění fanoušků Sparty, kteří ve svém sektoru podpalovali a likvidovali sedačky, ještě více ale dali zabrat sociálnímu zázemí. Vytrhané baterie, roztřískané záchodové kóje, a podle fotek, či videí, která se ještě ten večer objevila na sociálních sítích, i zde hořelo.

Zničené zázemí i napadení hasiče. Sparta dá za své fanoušky balík, platí i Baník

To potvrdila v tomto týdnu i disciplinární komise, která uložila Spartě pokutu ve výši 300 tisíc korun. Kromě poškození stadionu navíc došlo i k napadení hasiče. „To považujeme za naprosto nepřijatelné," uvedl předseda disciplinární komise Richard Baček.

Bez poskvrny nevyšel ze všeho ani Baník. Klub majitele Václava Brabce bude muset uhradit 150 tisíc korun. Za co? Za pronesení a použití pyrotechniky a vhazování předmětů na hrací plochu, kvůli kterému se mimo jiné zpozdil začátek utkání. Tím byly nejspíš myšleny konfety. Navíc podmínečně má uzavřené dva sektory (D3 a D4) se zkušební lhůtou na dva měsíce, tedy do konce podzimní části sezony.

Vítkovice Baníku nevyhovují. Stadion není pro 15 tisíc lidí, říká. Co mu vadí?

Výsledek řádění sparťanských fanoušků na Městském stadionu ve Vítkovicích při nedělním zápase proti Baníku Ostrava.Zdroj: David Hekele

Ale zpět k problému okolo zázemí stadionu. Hned druhý den po zápase se představitelé klubu i společnosti Vítkovice Aréna, která stadion spravuje, jali sčítat škody. Tehdejší odhad? Tři sta tisíc korun. „To je výše odhadovaná organizátory po večerním rychlém ohledání,“ řekl tehdy pro Deník Petr Handl, předseda představenstva Vítkovice Aréna.

O pár dní později dokonce sám primátor třetího největšího města republiky Jan Dohnal vyzval příznivce z Prahy, aby se brigádou podíleli na opravě. Na sítích to ohlas mělo, reálné ale nejspíš bez odezvy. A to ještě nevěděl, že reálná hodnota škody bude o poznání vyšší, než původní odhad. Finálně byla totiž podle informací Deníku vyčíslena na dvojnásobek, tedy 600 tisíc korun.

Sparťané řádili! Po bitvě s Baníkem zbyla ve Vítkovicích spoušť. Jaká je škoda?

Zdroj: David Hekele a Petr Kotala

Navíc stadion aktuálně není ani zdaleka v původním stavu. „Vzhledem ke zdlouhavému administrativnímu řízení s pojišťovnou a rozsáhlé míře poškození prozatím nebylo možné uvést zdemolované toalety do provozu. Není tedy jiná možnost, než na nejbližší zápas umístit do sektoru pro hostující fanoušky provizorně mobilní toalety,“ řekl Deníku tiskový mluvčí Baníku Ostrava Marek Lorenc s tím, že tohle opatření bude minimálně pro nedělní duel.

„A budeme věřit, že na závěrečný zápas proti Slavii už se podaří opravy dokončit,“ dodal Lorenc.

Pochopitelně se nabízí otázka, co do budoucna. Jak opakování podobného vandalismu zamezit. Řešení je však složité. „Účinná možnost, jak tomu zcela zabránit, pravděpodobně není,“ přiznal Lorenc. „Vzhledem k legislativě nelze do prostorů WC umístit žádné monitorovací systémy, tudíž je i mimořádně složité při tak exponovaných zápasech vypátrat konkrétní viníky, když toaletami projdou řádově vyšší stovky lidí. Je to vždy především o elementární lidské slušnosti,“ pokračoval mluvčí Baníku.

Legendy Baníku o šlágru se Spartou či novém stadionu v Ostravě: Snad se dočkáme

„Pokud někdo na stadion dorazí s úmyslem zničit nebo poškodit část zařízení, jak tomu bylo tentokrát, těžko tomu předejdete a zabráníte mu v tom. A je to pak škoda v prvé řadě pro fotbal, že se místo skvělé atmosféry na vyprodaném stadionu znovu řeší incident několika vandalů, kteří kazí renomé svému fanouškovskému táboru a hlavně i celé komunitě fotbalových fanoušků,“ uzavřel Marek Lorenc.

V neděli patrně žádné řádění hostujícího tábora fanoušků nehrozí. Plzeňští určitě svůj sektor nezaplní, lze očekávat, že jich do Ostravy přijedou maximálně vyšší desítky.