/VIDEOROZHOVOR, FOTOGALERIE/ Baník Ostrava, to není jen jedenáct fotbalistů na hřišti, další na střídačce, pak trenéři, funkcionáři, majitel. To jsou především fanoušci, jejich tábor patřil v tuzemském fotbale vždy k nejpočetnějším a nejvěrnějším. Věrnost se projevuje také počty fandů při výjezdech po celé republice, kterému ostatní kluby v Česku jen horko těžko konkurují. Právě na venkovní zápasy se Moravskoslezský deník zaměřuje v této sezoně v nové rubrice „Nedaleko od Ostravy“, kde vyzpovídá některého z příznivců FCB. Druhým v ročníku byl v Liberci Michal Lorenc.

Fanoušek Baníku Ostrava Michal Lorenc v rozhovoru pro Deník. | Video: David Hekele

K fotbalu a Baníku přivedl dnes jednačtyřicetiletého fanouška už v útlém věku táta. I on zažil přímo na stadionu mistrovskou sezonu 2003/04. „Když jsem byl ale poprvé? To si už nevybavím," usmívá se Michal Lorenc, který přiznal, že v Liberci byl o víkendu poprvé. „Nejradši mám výjezdy do Olomouce a na Spartu," prozradil.

Jak vzpomíná na legendární Bazaly? Který hráč z historie je jeho nejoblíbenější? Nebo jak vidí nadcházející ročník FORTUNA:LIGY z pohledu Baníku? I na tyto otázky odpovídal Michal Lorenc ve videorozhovoru Deníku kousek od stadionu U Nisy.