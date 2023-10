A proč obavy? Já jsem zažil také na sobě, že mi fanoušci v Ostravě nevěřili, ale přesvědčil jsem je, že můžu chytat. Kluk dřel, trénoval, má výborné parametry, nevidím důvod k pochybnostem. Na jaře dostal šanci, chytil se jí. Takhle to ve fotbale chodí. Jsem rád, že se Baníku daří. Po tom začátku, který byl velmi zajímavý, nevypadalo to dobře, tak se kluci vzchopili a teď se tlačí nahoru.

Já už se jednou k tomu vyjadřoval. Mně to přišlo jako normální a přirozený vývoj. Je tam mladý kluk, který dře, čeká na šanci. Já to zažil i na sobě.

Gólman je součástí mančaftu, takže bych to vyloženě nevypichoval. Samozřejmě to, že chytá, značí, že svou práci odvádí, jak má, a i díky němu sbírá Baník body. Vím, že teď zachytal na Sigmě, já tam ty zápasy měl vždycky rád, protože mít za zády celý ten kotel severní tribuny je bomba. Je to asi jeden z nejlepších zápasů, který v lize může být. A výhra 3:0 se v Olomouci určitě cení.

Jak vnímáte ten jeho příběh, kdy loni ho Pavel Vrba po jednom nepovedeném zápase odstavil, ale posléze se na jaře vrátil, nahradil Jana Laštůvku a v dobrých výkonech pokračuje i teď na podzim?

Já jsem si vybavil, že tehdy před lety, když jsem byl v Baníku poprvé, mě Pavel Hapal také odstřelil. (usmívá se) To je ale prostě fotbal. Navíc je to právo trenéra, který zodpovídá za výsledky týmu. Pokud mu něco nesedí, posadí vás. Zažil jsem to i za pana Jarabinského, který se se mnou vůbec nepáral. Tak to chodí. Pak máte jen jednu možnost. Buď být naštvaný, nebavit se s nikým, nebo ten čas věnovat tomu, abyste na sobě pracoval a své slabé stránky vylepšil. A čekat na šanci. U gólmana je to specifické. Když vás vytáhnou z brány, přijde kolega, který se chytí, tak si počkáte dlouho.

Na čekané je teď Jakub Markovič, který sice Baník podržel v poháru, vychytal výhry v Hlučíně a Zápech, ale v lize se do brány nedostává…

Musí čekat. Jiná možnost není. Leda bručet, nadávat, dělat dusno v kabině, ale to je ve výsledku k ničemu.

V čem se vám Letáček líbí, nebo naopak na čem by měl zapracovat?

To bych ani nechtěl moc hodnotit, protože má v klubu trenéry, kteří ho znají daleko víc, než já. Že někoho uvidíte v zápase, je jedna věc, já si svůj názor udělám, ale to je podle pár momentů. Trenéři ho vidí každý den na tréninku, takže vědí víc. Já můžu říct svůj názor, který je v rozporu s jejich myšlením, a myslím si, že by byl trochu mimo mísu.

Klidně ho povězte…

Myslím si, že to je zbytečné. Zrovna nedávno jsem se díval na soupisku a překvapilo mě, že mančaft Baníku je poměrně mladý. Přitom zajímavě poskládaný. A samozřejmě jsem viděl i gólmany.

Ti jsou extra mladí…

Ano, což je pro Baník jedině dobře. Mají kluka, který ve 24 letech chytá dobře, pak další má dvaadvacet, a k tomu devatenáctiletého Hrubého, a všichni super parametry… V béčku je to podobné. Jak říkám, poskládali to výborně, takže si mohou přát jedině to, aby se některý z těch kluků prosadil ještě výš. Být ale v Ostravě jedničkou, to je sakra těžký úkol. Pro mě to ale vždy něco znamenalo. A když si vyjedete výpis gólmanů, kteří tam v minulosti chytali, tak si toho musíte vážit.

Bylo to pro vás specifické?

Já tam zažil vše. (směje se) Dobré období, naopak zlé… Bylo to výživné. Ale rád na to vzpomínám.

I na Pavla Hapala?

Pavla znám i z Opavy. Tehdy jsem na něj byl naštvaný, ale jak jsem řekl, k fotbalu to patřilo. Kdybych nebyl naštvaný, tak je něco špatně. Myslím si, že Pavel není špatný trenér. Naopak může Baníku pomoci. S vedením teď nějakou dobu skládali mančaft, což se v úvodu sezony asi projevilo, protože to je proces, který chce čas. Málokdy se stane, že dáváte mužstvo dohromady za pochodu a ono hraje jak z partesu. Roli hraje mnoho věcí a navíc v Ostravě je to obecně těžké. Když se nedaří, najednou se to spustí.

Co máte na mysli? Tlak?

Jasně. Všichni to řeší, tlak je nepříjemný. A když mluvíme o mladých klucích, tak to pro ně také není jednoduché. Myslím si, že to chtělo čas, po vítězstvích se zvedlo sebevědomí a teď všichni ukazují to, proč je Ostrava angažovala.

Kde může Baník podle vás skončit?

Přál bych jim co nejvýš, i když první trojka je podle mě ještě v této chvíli nedosažitelná. Ale ostatní mančafty? To půjde. Asi neřeknu nic nového, že zajímavě se jeví Tanko, tak uvidíme, kam se dostane. Teď jsem přesvědčený, že by měli odolat nabídkám a tým udržet pohromadě. Vždyť podobně kdysi začínala éra Plzně. Sešel se tam mančaft kolem Horvátha, který pak drželi dlouhá léta. Jen občas někdo odešel. To je cesta, protože když se kouknu na věk hráčů, tak mají velký potenciál. Samozřejmě mě se to ale lehce říká, fotbal je tvrdý byznys, a asi jsou nabídky, kterým se odolává těžko. To ví jen vedení.

Má Pavel Hapal schopnosti, aby Baník po letech protáhl do vysněných pohárů? Ať už v této sezoně, nebo v budoucnu?

Proč by neměl mít? Má dost zkušeností, prošel toho hodně a myslím si, že ví, co chce. Víte, já byl třeba také jiný, když jsem šel podruhé do Baníku, když spadl do druhé ligy. Měl jsem za sebou zkušenosti – i lidské – něco jsem si prožil, a jsem si jistý, že Pavel je dneska jiný, než tehdy. Nevidím důvod, proč by zrovna on nemohl udělat úspěch, jen musí všichni v Ostravě táhnout za jeden provaz.