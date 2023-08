Trápení, nepřesnost, pomalá kombinace a z toho plynoucí pískot i skandování tribun. Pak střih, střídání, povedená akce, která úplně změnila ráz zápasu. V řadě aspektů podobný průběh jako dva týdny starý duel s Hradcem Králové mělo sobotní utkání 6. kola FORTUNA:LIGY, v němž fotbalisté Baníku Ostrava přetlačili českobudějovické Dynamo 2:0. Hrdinou domácích se stal autor dvou branek během osmi minut Abdullahi Tanko, velký podíl na nich ale měl další střídající hráč – odchovanec David Buchta.

Tribuny ve Vítkovicích při utkání Baníku Ostrava s Českými Budějovicemi. | Video: David Hekele

V první půli měl Baník dvě solidní možnosti, Ewerton ale trefil místo brány Almásiho a Blažek mířil mimo. Na druhé straně tutovku Adedirana srazil Pojezný, neprosadil se ani Ondrášek. Jinak se ale favorizovaní domácí potýkali s nepřesností, za což dávaly tribuny znát svou nespokojenost pískotem.

Lepší to nebylo ani po pauze, kdy se do šance hnal střídající Tanko, ale jinak byla hra mdlá, bez nápadu a aktivity. Bylo tak jen otázkou času, než se ve Vítkovicích začalo ozývat „my chceme Baník, my chceme Baník“.

Nálada se na stadionu změnila v 65. minutě, kdy novic na hřišti David Buchta, který před dvěma týdny rozhodl duel s Hradcem Králové, měl výrazný podíl na vedoucí brance Baníku. Mladíkovu střelu sice obrana Dynama zablokovala, ale míč dorazil do sítě Tanko.

A podobná spolupráce zafungovala i o osm minut později, kdy Tanko naběhl na Buchtův pas a obstřelil gólmana Janáčka. To už byla pro hosty taková rána, ze které se účinně nevzpamatovali a Baník tak potřetí v řadě doma neinkasoval.

Baník Ostrava – Dynamo České Budějovice 2:0 (0:0)

Branka: 65. a 73. Tanko. Rozhodčí: Pechanec – Kříž, Vodrážka. ŽK: Juroška, Ewerton, Frydrych – Trummer. Diváci: 6458.

Baník Ostrava: Letáček – Blažek (70. Ndefe), Frydrych, Pojezný – J. Juroška (63. Buchta), Tetour (63. Šín), Boula (46. Rigo), Kpozo – Kubala, Almási (46. Tanko), Ewerton. Trenér: Hapal.

Č. Budějovice: Janáček – Broukal, L. Havel, Králik, Trummer – J. Hora I (70. P. Hellebrand), Čermák, Suchan (70. Skalák) – Čmelík (60. Osmančík), Ondrášek (77. V. Hora), Adediran (60. Alli). Trenér: Nikl.