/FOTOGALERIE/ Na hrací plochu pražského Ďolíčku vstoupil v rámci hromadného střídání v čase 85:25, když u ukazatele skóre „svítilo“ 86:18, zaplul míč po jeho střele za tyč a on se mohl jít radovat se spoluhráči k nedalekému kotli vlastních fanoušků. Záložník Matěj Šín se během 53 vteřin ve hře stal klíčovou postavou fotbalistů Baníku Ostrava při cestě za vyrovnáním. S Bohemians se tím zrodila remíza 1:1.

Almási zakombinoval s Tankem, nigerijský rychlík si naběhl na dlouhý pas, přesprintoval soupeře, zasekl, přihrál pod sebe na hranici šestnáctky, odkud devatenáctiletý odchovanec Baníku Šín vystřelil. Gólman Jedlička se natahoval marně, míč zapadl na zadní tyč branky Klokanů. Šínovi stačilo být na ploše pár desítek vteřin.

„Samotného mě překvapilo, jak to bylo rychlé. Byl tam brejk, Tanko to krásně uhrál, dal pod sebe a já nepřemýšlel. Hned z druhého dotyku jsem střílel,“ popsal v rozhovoru pro O2TV Matěj Šín, jak se zrodil třetí ligový gól v jeho prvoligové kariéře.

V kontextu celého utkání šlo o poměrně výjimečnou situaci, ani jednomu z týmů to herně zrovna dvakrát nešlo. Koneckonců i gól domácích padl po přímém kopu. „Na standardky jsme se připravovali, věděli jsme, že Bohemka je v nich silná,“ přiznal trenér Baníku Pavel Hapal.

„Dotlačili jsme gól na 1:0, pak jsme vítězství bohužel ztratili, kdy jsme nezachytili rychlý protiútok. Na to, že jsme v situaci byli ve velkém počtu, tak jsme měli být důslednější,“ věděl kouč Bohemians Jaroslav Veselý. „Upřímně, utkání remízové bylo. Za stavu 0:0 bych řekl, že je remíza spravedlivá, ale když jsme vedli, tak jsme měli výhru uhrát. Je to škoda,“ pokračoval.

Šín si byl přitom vědom, že na zakončení nemá mnoho času. Obránce ho už dostupoval. „První dotek byl trochu delší, ale stačil jsem vystřelit, prošlo to a byl z toho gól. Chtěl jsem propálit hráče a mířit na zadní tyč,“ přiblížil s tím, že současný Baník se nevzdává. „Bojujeme do konce. Potvrdilo se to proti Hradci i teď. Naše mentalita,“ dodal Matěj Šín.

Matějk Šín (uprostřed).Zdroj: FC Baník Ostrava

Splnil tak cíl, pro který ho trenéři do hry poslali. „Samozřejmě když jde na hřiště a je takový stav, že prohráváme, tak chce mužstvu pomoci. A pomohl. Vlezl tam, dal gól, a máme aspoň ten bod,“ oddechl si Pavel Hapal, jemuž nevyšel pouze tah s Šínem.

V průběhu duelu zasáhl do hry i zmíněný Abdullahi Tanko, který měl na trefě klíčový podíl. Jeho zařazení vzbudilo trochu emoce. Původně byl totiž v základní sestavě, nakonec šel ze střídačky. Pražanům se to nelíbilo. „Zmátlo nás to,“ přiznal Veselý a v rukou svíral dva zápisy.

„Nejsem pravidlový odborník, bude to oříšek. Jestli to má být takhle, budeme všichni kalkulovat se sestavou. Možná soupeř nepočítal s naší, kdy jsme měli výškovou převahu, a reagoval,“ odhadoval. „Není to správné, ale nechám to na odbornících. Myslím, že zraněný hráč by už v zápise být neměl, natož naskočit na hřiště. A jestli se to může, dělejme to všichni. Budeme narychlo měnit zápisy a hráči se budou zázračně zraňovat a uzdravovat,“ doplnil rozmrzele Veselý.

Pavel Hapal věc vysvětlil. „Měl hrát, měli jsme to tak nachystané, ale už včera na tréninku avizoval problém s kotníkem. Nešlo to, my ho ovšem potřebovali, s doktory jsme vyhodnotili, že se to dá obstříknout. Proto jsme ho tam v závěru strčili,“ objasnil.

Remízu bral. „Podle průběhu nemůžu říct, že bychom dva body ztratili,“ uzavřel Pavel Hapal.