Hotovo! Bitri míří z Baníku do norské Valerengy. Zajímavá nabídka, řekl Mikloško

/FOTOGALERIE/ Hotovo! Ostravský Baník přichází o jednoho ze svých stoperů. Jak Deník informoval ve středu odpoledne, do Norska míří Eneo Bitri. Jeho novým působištěm se stane Valerenga IF. Čtrnáctý tým tamní nejvyšší soutěže sedmadvacetiletého albánského obránce ze Slezska vykoupil, finální suma by se údajně měla pohybovat okolo 12 milionů korun. „Nabídka pro Baník byla finančně zajímavá,“ řekl sportovní ředitel Baníku Luděk Mikloško.

Fanoušci Slavie a Baníku Ostrava v Edenu (20. srpna 2023). | Video: David Hekele