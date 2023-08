„Navíc nemáme deset stoperů, ale pět. Teď tedy kvůli Lišákovi čtyři. A hrajeme vzadu v trojce, takže si nemůžeme dovolit jen tak jednoho pustit,“ pokračoval Pavel Hapal.

KOMENTÁŘ: Po šancích přišly i góly. Tanko může být pro Baník jako Sor, či Tijani

O šest dní později už jednadvacetiletý levonohý mladík s konstruktivními schopnostmi v sestavě nechyběl. Kuriózně proti Českým Budějovicím, jež zrovna měly o jeho služby zájem. Jihočeši se však už smířili s tím, že neuspějí. „Ano, vzdáváme se toho,“ potvrdil kouč Tomáš Zápotočný. „My jsme sem volali, jestli si tímhle nepomůžeme, protože někoho do zadních řad potřebujeme. Věříme, že ještě někoho přivedeme, tak jako se to povedlo do každé řady. Ještě je spousta času,“ dodal Zápotočný.

Ale zpět k Pojeznému. Dostalo se na něj v momentě, kdy David Lischka byl mezi zraněnými, a Eneo Bitri, na němž Hapal stavěl, zamířil do norské Valerengy. „Bylo to překvapení,“ přikývl při dotazu na odchod spoluhráče z Albánie Karel Pojezný, jemuž příliš nepomohlo, že byl v létě v kádru reprezentační jednadvacítky na mistrovství Evropy.

Účasti na turnaji, do něhož aktivně nezasáhl, ale nelituje. „Jsou to zážitky, ne každý tam může být, vidět top hráče zblízka, plácnout si s nimi. Chtěl jsem si zahrát aspoň poslední zápas s Izraelí. Nevyšlo to, trénuji dál,“ pokrčil rameny Karel Pojezný.

Baník po Dynamu: spolehliví žolíci, z náhradníků opory a nula. Co je s Almásim?

POJEZNÝ: STOJÍ ZA TO SI POČKAT

Jeho čas tak přišel proti Dynamu, kdy se postavil na levý kraj tříčlenné obrany vedle Filipa Blažka a Michala Frydrycha. Od první minuty začal poprvé od duelu s Pardubicemi (2:4) na konci května. „Počkal jsem si. Trenér dělá sestavu… Stojí za to si počkat,“ usmál se Karel Pojezný s tím, že o eventuálním odchodu nic netušil. „Věděl jsem jen to, co se psalo,“ podotkl.

Naskočit do trojky mu nedělalo problém. „Já myslím, že to sedí každému stoperovi, který tady je, protože je to víc herní, o tom hrát si víc s prostorem, než v té čtyřce, kde je to svázané. Tady bráníte, ale můžete i útočit. Sedí mi to víc,“ popsal Karel Pojezný.

Připustil ale i nervozitu. „Nastoupil jsem po třech měsících a myslím, že to na té hře bylo vidět. Každý čekal výhru, i my to měli v kabině v hlavách, takže pak první poločas vypadal tak, jak vypadal,“ přiznal nedorazy.

Podobně ho hodnotil i Hapal. „Právě v prvním poločase vyhodil dva tři balony, byl nervózní, což je logické, protože poslední dobou nehrál. Druhou půli už zvládl velmi dobře,“ ohlížel se.

Hrdina Baníku věnoval góly otci. Jen začátek, slíbil. Jak se brání spoluhráčům?

Zkušený kouč ale v zápase přišel o Filipa Blažka, který dvacet minut před koncem kvůli zranění odstoupil. „Nevím, co s tím má, ale měl berle, takže zítra asi půjde na nějaké sono, a uvidíme,“ povzdechl si Hapal.

O závažnosti Blažkova zranění nebylo ještě v pondělí kolem poledne podle informací Deníku jasno. „Měli jsme pět stoperů, dva jsou zranění, jeden odešel a zbývají nám jen dva… Musíme si poradit,“ doplnil Hapal, jenž by už ovšem pomalu mohl počítat s Davidem Lischkou.

V úterním pohárovém duelu v Hlučíně hrát nebude, jiné by to ale mělo být v případě sobotní bitvy s Mladou Boleslaví. Jaké jsou však další varianty? Kromě stálých členů A-týmu Michala Frydrycha a právě Karla Pojezného jsou to v béčku především Patrik Měkota a Zdeněk Říha. Každý z nich už má po jednom ligovém startu. Alternovat by teoreticky na stoperech mohli Jiří Fleišman, Gigli Ndefe, případně Filip Kaloč.

Kouč Baníku Hapal po výhře: Z první půle jsem nervózní. S Bitrim byla práce

PŘÍCHOD? VŠE JE OTEVŘENÉ

Reálný je také ještě i příchod. „Nestojí to tak, že bychom teď okamžitě museli za jakoukoliv cenu dovést nového stopera, když jeden odešel. Hráči, které v kádru máme, svou kvalitu mají. My hráčský trh monitorujeme nepřetržitě a průběžně si situaci analyzujeme. Ale nebudu předjímat, zda ještě v tomto přestupním okně k nějakému příchodu dojde. To je otevřené,“ pronesl po ohlášení odchodu Enea Bitriho sportovní ředitel Luděk Mikloško.

To ještě nevěděl, že odpadne i Blažek, byť ani nyní není jisté, že dorazí další posila. Každopádně už nějakou dobu se mluví a píše o Vojtěchu Smržovi. Šestadvacetiletý univerzál nenastupuje v Hradci Králové, má mít údajně spory s koučem Jozefem Webrem. I on má být ve hře a může se na Bazalech objevit. „Asi to nebudu takhle říkat, že mám místo jisté. To nemá nikdo. Záleží, jak v týdnu trénujete,“ vylučoval Pojezný, že by teď kvůli personálním patáliím měl pozici v základu zajištěnu.

Videa Baníku bodují na sociálních sítích, viděli jste je? Hlasujte pro nejlepší

Na každý pád přestupní období končí příští pátek 8. září. Do té doby Slezané hrají zmíněný pohár v Hlučíně (úterý od 18 hodin) a o čtyři dny později ligu doma s Mladou Boleslaví (18 hodin). Pak následuje reprezentační přestávka. „Hráčům jsme říkali, že teď máme náročný program, chtěli jsme to protočit, ale musíme reagovat na zdravotní stav. Podle toho se připravíme, nachystáme a pojedeme tam samozřejmě pro postup,“ oznámil pro atraktivní regionální duel Pavel Hapal.

Je otázkou, zda zvolí pro toto klání klasiku a obrannou čtyřku, nebo si se stopery trochu pohraje a i s pomocí B-týmu zůstane u trojky. Jedinou jistotou je, že v brance bude Jakub Markovič, jež pomohl v sobotu rezervě k vítězství v Rosicích.

„Ano. Není co skrývat, bude chytat, tak jsme dohodnutí. Markys trénuje výborně a tady dostane prostor. Proto jel chytat za béčko,“ odpověděl po Českých Budějovicích jasně Pavel Hapal.