/ROZHOVOR/ Po dvou týdnech si opět může gratulovat. Změny v sestavě a střídání zvrátila špatně se vyvíjející domácí zápas ve prospěch ostravského Baníku. Po Hradci Králové (2:0) to ve Vítkovicích pocítily i České Budějovice, na trenéru Pavlu Hapalovi bylo znát, že si oddechl. „S výhrou jsme samozřejmě spokojení, protože to byl těžký zápas,“ řekl obligátně.

První poločas z pohledu svého týmu označil za nervózní. „Tentokrát jsme si neporadili s rozestavením soupeře, už od určité minuty jsme přemýšleli, že přejdeme do čtyřobráncového systému, nakonec jsme to nechali i na druhý poločas. Udělali jsme ale změny a ty nám pomohly stejně jako minule a zaslouženě jsme vyhráli. Ale vůbec to nebylo jednoduché,“ hodnotil Pavel Hapal.

Zatím změny vedou k úspěchu. Je to jen o tom, že přijdou čerství hráči? Nezasloužili by si hrát od začátku?

Minule (na Slavii) hráli někteří od začátku a nevyšlo to. Ono je to složité. My jsme rádi, když nám střídající hráči pomohou k vítězství, stejně jako s Hradcem, ale třeba z prvního poločasu jsem nervózní, protože jsme hráli hrozně pomalu a nepřesně. Soupeř se držel po taktické stránce dobře, nám chyběl ve středu hřiště jeden hráč, na což jsme se připravovali a hráči věděli, co mají dělat. Bohužel to nefungovalo.

Almási dostával do pokutového území málo centrů, že? Byly na vás Budějovice dobře nachystané?

Dobře bránily. Změnily a zkvalitnily defenzivní činnost, nedělají tolik chyb a bylo to složité. Těžko jsme se tam z krajů dostávali a centry skoro nebyly. To je rozdíl mezi prvním a druhým poločasem. Po vynuceném střídání Blažka jsme přešli na čtyři obránce, a i když jsme při vedení dva nula hráli z hlubšího bloku, soupeře jsme do ničeho nepustili.

Má Abdullahi Tanko lepší formu, než Ladislav Almási?

Asi běžeckou ano, ale typologicky jsou každý úplně jiný. Laco je braný od gólů, protože v presinku nám moc nepomůže, ale osobně si myslím, že o něm to nebylo. Bylo to o pohybu jako takovém a právě ze středu hřiště jsme si měli více pomáhat. To nefungovalo. Hora tam vyplaval sám, tak jsme udělali změny, dali tam pohyblivější hráče a to pomohlo.

Nicméně se už přizpůsobil lize, co myslíte, protože v prvních zápasech byl často v ofsajdu? Možná přemotivovaný.

Ale bylo to i hrou, dneska si to pohlídal, hlavně ale dostal takové přihrávky, jaké potřebuje. Bylo tam víc situací, kdy jsme mohli dát nahrávku dřív, ale zbrzdili jsme ji a nakonec ani nepřišla. Vždyť i druhý gól byl hraniční, že musel zpomalovat. Nakonec to ustál. Myslím, že jo, je to nová soutěž, ale rychlostí bude trápit všechny. Musím uznat, že se v zakončení zachoval velmi chladnokrevně.

Je nejrychlejším hráčem v lize?

My se ke všem číslům nedostaneme, ale určitě je jedním z nejrychlejších.

Zmínil jste zranění Filipa Blažka, tak jak to s ním vypadá? Potažmo jak vnímáte situaci na pozici stoperů, kde máte nyní jen Michala Frydrycha a Karla Pojezného?

No, měli jsme jich pět, dva jsou zranění (Lischka, Blažek), jeden odešel (Bitri) a zbývají nám jen dva… Musíme si poradit. Nevím, co s tím (Blažek) má, ale měl berle, takže zítra asi půjde na nějaké sono, a uvidíme.

Jak velkou komplikací byl náhlý odchod Enea Bitriho, na kterého jste sázel a na něm stála defenziva?

Já se to samozřejmě dozvěděl pozdě, protože měl klauzuli ve smlouvě, a odešel. Musím říct, že nám pomohl, ale byla to s ním i práce, protože nepřišel v dobré kondici, zvykal si na prostředí, český fotbal, tréninkový proces, měl hodně drobných zranění. Ale teď vypadal výborně, dostával se do toho víc a víc. Nicméně mu chci poděkovat, protože v minulé sezoně i teď na začátku pomohl. Patřil k lepším hráčům a zrovna dnes má narozeniny, tak mu popřeji vše nejlepší.

Trenér Baníku Ostrava Pavel Hapal.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

V útrobách stadionu jste do šatny nesl nějaké koláče, nebo chlebíčky…

Koláče. Já jsem se smál, protože žena mě je vyfotila a poslala, ale já nevěděl, že je to pro hráče. Asi to odhadla, že vyhrajeme, protože prohrát, tak to asi hodím do koše. Takhle je ode mě hráči dostali.

Ještě ke stoperům. Svou úlohu zvládl i Karel Pojezný, viďte?

Právě v prvním poločase vyhodil dva tři balony, byl nervózní, což je logické, protože poslední dobou nehrál. Druhou půli už zvládl velmi dobře. Jak ale říkám, problém jsme měli s rozestavením. Ve trojce a oni s jediným Ondráškem nahoře, tak Bláža ani Karel nedostupovali středové hráče. Tím vznikal zmatek. Od určité chvíle to ale zvládal slušně.

Podobně by se dalo mluvit i o Michalu Frydrychovi, který neudělal chybu…

Určitě velice dobrý výkon. Vesměs všechny tři ty středáky hodnotím pozitivně. S Eneem jsme byli při dlouhých balonech silnější ve vzduchu, protože měl výšku i načasování. Vyhrával tak ty hlavy s určitou lehkostí. Frýďas si ale poradil tělem, do útočníka vždy strčil a hlavy také vyhrával.

Řekl si o další šanci i David Buchta, který v podstatě dvakrát asistoval?

Já mu to hrozně přeji. Možná byl zklamaný, že nehrál od začátku, ale my měli plán, který nám v první půli nevycházel, proto došlo ke změnám. Přál bych mu, aby nebyl jen žolíkem, ale aby mu to vycházelo, když hraje od začátku. Na Slavii to nebylo dopředu optimální, to jsme si rozebrali, ale teď do toho vešel výborně.

Daniel Tetour se při odchodu ze hřiště vztekal. To bylo kvůli výkonu, nebo z důvodu střídání?

To nevím. Možná z celého průběhu zápasu byl trochu rozladěný, musím si o tom s ním promluvit, ale nemyslím si, že by se vztekal, že střídá. Hráči vědí, že když jde do hry někdo jiný, tak jde pomoci. Já nestřídám proto, že bych hráče trestal. Ano, někdy to někomu jde, jindy ne, ale tohle nebyl případ Tetyho. Musíme ale zpřesnit a zkvalitnit hru dopředu, protože jsme tam měli dost dobrých situací v přechodové fázi, ale vždy jsme ztratili míč špatnou přihrávkou. I Filip Kubala tam ztratil pár míčů, na to jsme u něj nebyli zvyklí. Ale opět tam nechal svou pracovitost.

V úterý vás čeká v poháru Hlučín, tak to možnost pro další…

Hráčům jsme říkali, že teď máme náročný program, chtěli jsme to protočit, ale musíme reagovat na zdravotní stav. Podle toho se připravíme, nachystáme a pojedeme tam samozřejmě pro postup.

Proto šel Jakub Markovič chytat za béčko?

Ano. Není co skrývat, bude chytat, tak jsme dohodnutí. Markys trénuje výborně a tady dostane prostor. Proto jel chytat za béčko.

A Matej Madleňák je zraněný?

Ne, ne. Nebyl jen z rodinných důvodů.