Kometa sezony Baníku? V Ostravě se cítím výborně, líčí Rigo.

/FOTOGALERIE/ Když ostravský Baník oznamoval jeho příchod, viděl ho sportovní ředitel Luděk Mikloško jako investici do budoucna, která se bude do A-týmu zapracovávat postupně. Po pár týdnech se však Tomáš Rigo prodral nejen natrvalo do kádru, ale už klepe na dveře základní sestavy. A zaslouženě. Slovenský reprezentant do 21 let i přes svůj věk uhranul klidem i přehledem ve hře.