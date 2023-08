/LUKEŠŮV PŘÍMÁK/ Bývalý fotbalový záložník Martin Lukeš, jedna z legend Baníku Ostrava, se i v této sezoně vyjadřuje coby expert Deníku k aktuálnímu dění ve slezském klubu z Bazalů.

Strašných dvacet minut. Až jsem si na tribuně říkal, že to není možné. Každý fanoušek Baníku měl před sebou výkon z Liberce a úvod proti Slovácku na to navazoval. Asi jsem nebyl jediný, kdo se ptal: Proč? Zda roli hrály změny v sestavě, nervozita, nebo že čtvrt hodiny koukali na Laštyho. A myšlenkami zůstali jinde. Nevím.

Nakonec může být Baník rád, že neinkasoval. A brzy se probral. Zaznamenal jsem slova trenéra Hapala, že tohle byl výkon hodný Baníku. Co se týká bojovnosti a nasazení určitě, ale fotbalově? Kvalitou? No… Beru, že po řadě příchodů si to stále sedá, chybí sehranost, takže řeknu, že to má rezervy. Tvrdší zatím nebudu.

Martin Lukeš (44 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

A když jsme u té sehranosti, nejvíc to asi bylo vidět u spolupráce s Tankem. Je rychlý, pohyblivý, nebezpečný, to byl dobrý kup. Když k němu trefíte parťáky, kteří jeho přednosti využijí, budou mu ty míče dávat včas, tak může z něj může být druhý Sor. Teď je to ještě divočák, náběhy určitě jde naučit. Klidně bych mu pasy posílal předem, ještě než jde do sprintu, protože i se ztrátou je schopný obránce předběhnout. Zajímavý hráč.

Hodně mi připomíná Libora Žůrka. Ten býval také rychlý a často v ofsajdu, ale postupně jsme se naučili ho využívat. Radek Látal na mě vždy řval: Kopni to na toho blázna, ať je klid! Tak jsem mu to poslal za obranu a Žura šel na bránu. Prostě hráč, který tvoří hru, se musí naučit to s útočníkem správně načasovat. Já bych to dělal bez dotyku navíc. Když se rozhodnu mu to dát, tak z první. Pokud to umíte, máte vyhráno. Takoví hráči jsou velká pomoc.

Ale jeho hra i pohyb se mi líbí, je mi sympatický, z letních posil mě zaujal nejvíc. Je jen na trenérech, aby z něj dostali maximum.

Těžko hodnotit, jestli je bod zisk, nebo ztráta. Červená karta byla podle mě v pořádku. Bitriho je škoda, protože na konci minulé sezony byl velmi platný, ale teď nezačal dobře. Někdy možná zbytečně riskuje, měl by ubrat. Každopádně Baník se tím připravil o závěrečný tlak. Spíše musel bránit. Kdybych se ale měl pustit do jasného soudu, tak Slovácko se současným kádrem a bez Svědíka na lavičce je určitě k poražení. Baník měl vyhrát.

Bylo by to fajn i kvůli Laštyho. Závěru jeho kariéry by víc slušel benefiční zápas, či rozlučka na hřišti. Já s ním nemluvil, ale četl jsem, že je z toho konce zklamaný, protože počítal s ještě jednou sezonou. Holt věk ale nezastavíš. Akorát mu můžeme poděkovat za mimořádné zážitky a zákroky.

Prý byl ale při zápase v kotli mezi mladými, nevyloučil, že půjde fandit přímo mezi nejvěrnější, kde já chodím na druhé poločasy. Já tedy budu počítat s tím, že se tam sejdeme, pokecáme a dáme si pivo. Můžu mu slíbit, že odsud se na fotbal dívá dobře. Zvlášť, když je hodně lidí a fandí se. Pak je to lepší, než na tribuně.