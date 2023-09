/ROZHOVOR/ Střelci ostravského Baníku tentokrát selhávali, postup do osmifinále MOL Cupu tak museli ve středečním duelu 3. kola v Zápech (2:1) vzít do vlastních rukou zadáci. Nejprve Matej Madleňák poslal favorita do vedení, když třetiligový sok po pauze vyrovnal, zachránil Slezany před hrozbou prodloužení v nastavení kapitán Michal Frydrych.

Atmosféra utkání Baníku Ostrava v Zápech. | Video: Deník

„Nevím přesně kdo, ale někdo se od nás dostal k hlavičce, šlo to do tyčky a já věděl, že by se to mohlo odrazit na zadní. Snažil jsem se tam dostat a na dlouhou nohu to napálil do brány. Naštěstí to tam zapadlo,“ popsal zkušený stoper klíčový moment.

Dramatický průběh. Jaké máte pocity?

Určitě velká úleva. Víme, že ty pohárové zápasy na půdě soupeře z nižší soutěže jsou hodně těžké. My do toho nevstoupili vůbec dobře, první poločas nám vůbec nevycházel, hráli jsme špatně. Se štěstím jsme se dostali do vedení, to bylo jediné pozitivum. O přestávce jsme si řekli, že to musíme zlepšit, být více zaangažovaní do zápasu. To se povedlo. Nevyužili jsme šance na 2:0, abychom to zklidnili. O soupeři jsme věděli, že hraje na standardní situace, rohy, dlouhé auty a ve finále nám z toho vyrovnali. Jeden odražený míč do rohu, rozehráli nám to, nenapojili jsme se, neuhlídali hráče. Byl tam souběh chyb a srovnali, i když hráli v deseti. Naštěstí v poslední vteřině jsme to rozhodli a nemuseli to tahat do prodloužení, nedejbože na penalty. Výsledek je pozitivní, postupujeme, ale jinak ten zápas nebyl z naší strany vůbec dobrý. Musíme zapomenout a soustředit se už na ligu.

VIDEO: Baník se v Zápech nadřel, postup trefil v nastavení Frydrych. Co fandění?

Co se první půlhodinu dělo s Baníkem, že Zápy měly čtyři šance? Jak těžké bylo hráče soupeře bránit?

Mají menší hřiště na šířku i délku, takže to hrají takovým nátlakovým, nakopávaným fotbalem. Spoléhají na odraz, dávají to hodně před bránu, kde se to k nim odráželo, my to nezachytávali. Nevím, jestli tam bylo podcenění, ale asi jsme si mysleli, že to půjde samo. Jsme rádi, že jsme se ve druhém poločase zlepšili, a i když to nebylo přesvědčivé, tak jsme vyhráli.

Zápy suverénně vedou ČFL. Očekávali jsme možná těžší zápas, než posledně v lize proti Zlínu?

Určitě jsme věděli, že to lehké nebude. V tréninku jsme nacvičovali něco na užším hřišti, ať už standardky, nebo nějakou rozehrávku, protože tady sotva člověk dostane balon, tak hráč má k němu strašně blízko. Snažili jsme se připravit, ale v zápase to pak vypadalo trochu jinak. Bylo to těžké, víme, že pohárové zápasy takové jsou, protože domácí jsou nadšení. Vždycky vám to dokážou zkomplikovat, když jim hned na začátku neukážete, že jste tady přijel jasně pro postup. To my neukázali.

Mol cup, 3. kolo: SK Zápy - FC Baník Ostrava (1:2), 27. 9. 2023Zdroj: Deník/Luboš Kurzweil

Projevily se třeba změny v sestavě?

Ne, to bych na to určitě nechtěl svádět, protože všichni hráči si zaslouží hrát, makají na tréninku, pak tu šanci dostanou. Sice když nehrají pravidelně, může být rozjezd složitější, možná proto nebyl první poločas moc přesvědčivý. Navíc jsme šli do tří stoperů, takže zase jiné rozestavení. Ale jak říkám, už to není důležité, je to za námi a musíme se připravit na další zápas.

Nepřišlo uspokojení ve chvíli, kdy jste vedli a domácí šli do deseti?

Jo, může to tak vypadat, když jde soupeř do desíti, ale určitě jste viděl spoustu zápasů, kdy se tým zatáhne, hraje ještě o to poctivěji. Kluci ze Záp neměli co ztratit, dali se na nákopy, spoléhali na dlouhé auty a jeden roh se jim podařilo využít. Kdybychom dali na 2:0, bylo by to klidnější, sami jsme běželi na gólmana, ale neproměnili jsme a tak jsme museli bojovat až do konce.

Loni jste zažili drama v Kroměříži. Vzpomněli jste si na to po vyrovnání na 1:1?

Před zápasem ani během jsme si to nepřipomínali, určitě jsme to nechtěli dostat do prodloužení, kde se může stát cokoliv, natož penalty, takže jsme rádi, že jsme to zvládli v základní hrací době, i když v nastavení.

Co se stalo u rozhodujícího momentu v poslední minutě?

Jak se vám hrálo takhle na vesnici?

Já pocházím z vesnice, vyrůstal jsem tam, takže to pro mě není nic nového. Když to znáte, víte i co lidi křičí na hráče, na rozhodčí. Pohárové zápasy mi nevadí, i když vím, že jsou těžké. Musíme ukázat, že jste ligový tým. Někdy se to podaří lépe, jindy hůř, ale důležitý byl pro nás postup.

Nevadí vám, že oproti ligovým zápasům tady slyšíte opravdu vše?

Nejzáživnější je atmosféra, když máte dvacet tisíc lidí a není slyšet vlastního slova. To vás ta energie žene dál. Ale ani tady, když jste do toho ponoření, takže nevnímáte, kdo co na vás houká. Samozřejmě když je přerušená hra, tak nějaké srandičky zaregistrujete, ale to k tomu patří. Ať si to i lidé užijí, pro ně se to hraje.