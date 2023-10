/FOTOGALERIE/ Žádný hezký fotbal, spíše boj a několik sporných momentů. Nedělní bitva 12. kola FORTUNA:LIGY mezi Teplicemi a ostravským Baníkem na Stínadlech nebavila hrou, ale nabídla řádnou dávku emocí. Radovali se favorizovaní hosté, které zachránil šťastnou trefou v 76. minutě útočník Ladislav Almási.

Fanoušci při utkání Teplice - Baník Ostrava (22. října 2023). | Video: David Hekele

Do ústřední role se obsadili rozhodčí Ondřej Pechanec a Ladislav Szikszay, který šéfoval u VARu. Jejich verdikty rozpálily zejména domácí střídačku i publikum. Ať už střet Jurošky s Hronkem, po němž chtěli žluto-modří penaltu, pak červený faul Mičeviče na Tanka, po němž šel teplický stoper navzdory původnímu rozhodnutí do sprch.

„Zcela výjimečně se budu vyjadřovat k rozhodčím. Za mě červená nebyla, penalta jasná, ale nepískl ji. Víc s tím nenadělám,“ uvedl smířeně trenér Teplic Zdenko Frťala, který musel skousnout v závěru odvolání pokutového kopu pro jeho tým po domnělé ruce Almásiho. „Tohle ne, to musím být soudný,“ uznal Frťala.

Zatímco kouč mluvil klidně, průchod emocím dal v útrobách stadionu sportovní ředitel Teplic Štěpán Vachoušek. „Pane Szikszay, to je potřetí, co jste nás poškodil. Potřetí,“ důrazně hlásil při průchodu sudího. „Doufám, že budete klidně spát,“ dodal.

Hostující kouč Pavel Hapal se k tomu moc vyjadřovat nechtěl. „Vypadalo to, že tam byl kontakt s míčem, možná ho soupeř odehrál, ale pokud ho Tanko mohl dostihnout a on ho kopl, tak je to faul. Takové mám informace, na videu ještě nic neviděl,“ řekl k červené kartě.

„Určitě to ovlivnilo další ráz utkání, ve druhé půli jsme chtěli hrát nátlakově, což se dařilo, ale měli jsme hodně ztrát i chyb. Naštěstí jsme kýžený gól dali a v závěru trnuli,“ oddechl si Hapal. „Jsem spokojený s výsledkem, s určitými pasážemi zápasu už ne. Ale oběma týmům to ztížil terén, přesto jsme mohli jít do vedení už dříve,“ poukázal na tutovky Buchty a Ewertona před vyloučením.

Naopak hned po pauze běžel sám na Letáčka Vachoušek, v závěru pak ostravský gólman chytil hlavičku Chaloupka. Klíčový moment tak měl na svědomí Ladislav Almási. „Trefil to tak, jak asi ani nechtěl,“ podotkl Zdenko Frťala. „Teplice bránily v deseti, jinak než centry ze stran to nešlo. A vyšlo to. Trefil jsem to šťastně, ale když je z toho gól, tak asi nejlépe, jak to šlo,“ usmál se střelec vítězné branky.