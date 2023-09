/ROZHOVOR/ Cenný bod. To šlo vyčíst ze slov trenéra Baníku Pavla Hapala po remíze na hřišti pražských Bohemians (1:1). Ostravanům ho zachránil v závěru záložník Matěj Šín. „V první půli jsme byli kombinačnější, možná i lepší, ve druhé zase Bohemka po našich hloupých ztrátách se dostala do tlaku a ze standardky dala gól,“ mrzelo kouče, jelikož na tento herní aspekt a sílu Klokanů se Slezané chystali. „Věděli jsme, že je v nich silná. Ale dokázali jsme reagovat a vyrovnat. Z mého pohledu zasloužená remíza,“ dodal Pavel Hapal.

Ztratili jste remízou dva body, nebo jeden získali?

Určitě jsme chtěli vyhrát, přijeli jsme sem vyhrát. Jako to chceme v každém zápase. Ale podle průběhu nemůžu říct, že bychom dva body ztratili. Bohemka byla ve druhé půli fakt dobrá a nebezpečná. I když neměla stoprocentní šanci, ale to ani my. Měli jsme tam střely, v první půli břevno, pak Ewerton, jestli se nepletu, tak něco i Kubala. Ale do vyložené šance jsme se nedostali.

Vyrovnal Matěj Šín. Vyšlo vám střídání. Šel s instrukcemi dát gól?

To se takhle nedá. (pousměje se) Samozřejmě když jde na hřiště a je takový stav, že prohráváme, tak chce mužstvu pomoci. A pomohl. Vlezl tam, dal gól, a máme aspoň ten bod.

Jak se vyvíjela situace okolo Abdullahiho Tanka?

Měl hrát, měli jsme to tak nachystané, ale už včera na tréninku avizoval problém s kotníkem. V ten první moment to nešlo, my ho ovšem potřebovali, s doktory jsme vyhodnotili, že se to dá obstříknout. Proto jsme ho tam na patnáct dvacet minut strčili.

Podruhé v řadě jste nastoupili se čtyřmi obránci. To je definitivní?

Není. Máme zdravotní problémy se stopery. Blažek na nějakou dobu vypadl, i když dnes už byl připravený. Frýďas (Frydrych) s námi ještě nebyl, a odešel Bitri. Proto jsme tříobráncový systém nemohli praktikovat. I když v závěru ano, hrál tam Gigli (Ndefe). Určitě jsme od toho neustoupili.

Jak jste viděl podporu ze strany fanoušků?

Já bych zmínil oba tábory. Samozřejmě ti naši nám fandí všude, jezdí za námi. Já to sice v průběhu zápasu slyším, ale nemám čas se na to soustředit. Ani nevím, jestli bylo nějaké choreo. Jsou ale skvělí. Kdyby tady mohli být ve větším počtu, určitě by v něm přijeli.