/FOTOGALERIE/ Velká očekávání se změnila v nemalé zklamání. Fotbalisté Baníku Ostrava podlehli v sobotním utkání 13. kola FORTUNA:LIGY ve Vítkovicích Jablonci 0:1, o čemž rozhodl v závěru střídající Jan Chramosta, a prováhali možnost jít alespoň dočasně na třetí příčku tabulky. Kouč Ostravanů Pavel Hapal tak neporazil ani dalšího kamaráda. Po Radoslavu Kováčovi neuspěl proti jmenovci Látalovi, jenž sklidil ovace od domácího publika.

Fanoušci Baníku Ostrava před utkáním s Jabloncem. | Video: David Hekele

Bylo to pro Baník doslova nalajnované. V sobotním programu ztratili všichni protivníci v boji o elitní šestku. Sigma, Slovácko, Liberec… Stačilo z vítkovického trávníku sebrat tři body a fanoušci mohli mít na ligovou tabulku pohled jako dlouho ne.

Jenže podceňovaný Jablonec se vzepřel. Pomohl tomu i tah se stoperem Jakubem Martincem, který nastoupil ve středu zálohy, ale chvílemi byl i na hrotu útoku. „Čekali jsme, s čím by Baník mohl přijít, trochu jsme mě vysunuli, abychom podrželi balony a hráli víc na brejky,“ přiblížil Martinec. „Byli jsme domluveni, že když půjdeme do útoku, budu se chtít dostávat do vápna, útočnou hlavu mám dobrou. Věřili jsme, že se mohu prosadit. Mrzí mě, že centrů nebylo tolik, ale jsme rád za výhru,“ dodal.

Výběhy a nájezdy. Letáček se v bráně Baníku nenudil. Teplice přišly vniveč, řekl

Hapal to jako problém pro domácí neviděl, nicméně hosté měli více příležitostí. Baník byl – vyjma pokusu Buchty – nebezpečný výhradně z dálky (Pojezný, Rigo), Jablonec se několikrát hnal sám na Letáčka. Alégué, dvakrát Pleštil… Gólman odolal.

„Od toho tam jsem. Věděli jsme, že budou pravděpodobně spoléhat na brejkové situace. Ze hry si téměř nic nevytvořili,“ řekl Letáček, který nestačil jen na zakončení Chramosty. „Dostal jsem to jak na talíři, na mě bylo, abych to uklidil do branky. A to je moje práce. Důležité bylo zachovat klid a míč uklidil,“ popsal střelec.

„Když si to promítnu, asi chybělo trošku štěstí. Přesunul jsem se poměrně rychle, ale pak mě to trefilo někde do lokte a dojelo to do branky. Smolná branka,“ povzdechl si Jiří Letáček.

Radoslav Látal (vpravo) slaví s jabloneckou lavičkou.Zdroj: Deník/Petr Kotala

Kritický kouč Baníku: Neměli jsme kloudnou gólovku. Kaloč? Zeptejte se jeho

Baník tak padl poprvé po sedmi zápasech. „Jsem zklamaný z výsledku, i když mužstvo podalo slušný heroický výkon, ale dopředu to bylo málo. Skoro jsme si nic nevytvořili, byli jsme nepřesní, naopak Jablonec velice dobře bránil,“ přiznal trenér Baníku Pavel Hapal. „My jim nabídli dvě brejkové situace a z jedné nás potrestali,“ litoval. „Možná kdybychom měli větší držení míče, měli bychom toho víc. Nějakou kloudnou gólovou šanci jsme si nevytvořili,“ doplnil Hapal, který opět neporazil svého kamaráda.

Před třemi týdny jen remizoval proti pardubickému Radoslavu Kováčovi, teď si Radoslav Látal veze všechny body. „Nebyli jsme emotivně nastaveni proti sobě, že by to mělo jiskřit. Že to jiskří v jiných zápasech, to je normální, ale mezi námi ne,“ vyloučil Hapal.

VIDEO: Pivo ve skle! O Food zónu Baníku byl zájem, dorazili Svěrkoš i Brabec

„Věděli jsme, a před zápasem si říkali, že jeden z nás bude smutný, ale že si kvůli tomu nebudeme nadávat a naše přátelství tím určitě neutrpí. Byli jsme slušní, nadávali jsme jen na rozhodčí. Baník má bodů dost, nebude jim to chybět,“ pousmál se Látal, který před téměř dvaceti lety byl kapitánem mistrovského Baníku. I proto osm tisíc lidí na stadionu v úvodu skandovalo jeho jméno.

Mužstvo pozve na večeři. „Náš záměr nám vyšel, hlavně práce do defenzivy byla dobrá. Ve spoustě zápasech jsme nedali góly, teď měl Alégué velkou šanci, Baník moc ne. Ani ve druhém poločase, my jsme si na svou možnost počkali,“ hodnotil Látal.

„Mrzí nás to, protože jsme měli doma nějakou sérii, a i z venku jsme začali vozit body. Ty strašně těžké body, které jsme uhráli v Teplicích, přišly vniveč,“ uzavřel Jiří Letáček.