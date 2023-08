/ROZHOVOR/ Smíšené pocity musel mít Pavel Hapal po nedělním zápase na Slavii. Kouč fotbalistů Baníku Ostrava věděl, že jeho tým v Edenu nepropadl, byť mu chybělo víc iniciativy v ofenzivě. Body však odměněn nebyl, Slezané tak během úvodních pěti kol nové sezony potřetí odešli s prázdnou. Opět venku. „Dopředu jsme byli slabí. Slavia si vyhrát asi zasloužila,“ uznal Pavel Hapal.

Příjezd fanoušků Baníku do Edenu. | Video: David Hekele

Jak hodnotíte dění v Edenu?

Myslím, že jsme viděli pěkný zápas s krásnou kulisou, o kterou se postaraly oba tábory fanoušků. Hráči se v ní pak vždy vydají na maximum. My se vydali, bohužel jsme byli slabí směrem dopředu. Nic jsme si nevytvořili, prohrávali jsme osobní souboje a byli hrozně nepřesní v kombinaci. Zápas jsme odjezdili, odmakali, Slavia nám vstřelila jednu branku, byť mohla dát i tu první šanci Tijaniho, která byla gólovkou. Asi zasloužené vítězství Slavie, nás to stálo hodně sil, ale mužstvo musím za bojovný výkon pochválit, i když dopředu jsme byli málo odvážní.

Co se ve vás odehrává za pocity, když vás porazil zrovna Tijani, váš bývalý hráč?

Jaký můžu mít pocity… Tijani už není náš, je ve Slavii, ale já mu to přeji. Tedy ne, že nás porazil, ale aby se mu dařilo, protože je to dobrý a pracovitý kluk. Šel do Slavie, aby hrál, a bez ohledu na to, jestli nás porazil on, nebo někdo jiný.

Stoper Baníku o gólu Slavie: Míč jsem měl, Tijani mi dal šlapák. Pauza? Dlouhá

Bavili jste se po zápase a vyčetl mu, že vás nepošetřil?

(usmívá se) Samozřejmě jsem měl lehkou výčitku, ale nic víc. Je to fotbal, bojuje za Slavii a góly bude dávat za Slavii.

Co bylo chybou v té situaci?

Já to nemám před sebou, ale myslím, že jsme ten balon mohli odehrát do bezpečí. Nevím, co tam bylo, ještě se něco řešilo s Frýďasem (Frydrychem) na VARu. Neviděl jsem to, protože i když máme na lavičce iPad, tak asi vypadl signál a nemohli jsme si to prohlédnout.

Věřil jste, že by VAR platnost gólu mohl změnit?

Frýďas mi řekl, že mu někdo protlačil koleno, ale čím a jak, to netuším. Fakt jsem to neviděl, nemám ponětí. Spíše mě mrzí, že jsme ten první balon neodehráli do klidu ven ze šestnáctky. Místo toho se dostal k Tijanimu, který zakončil.

Zmínil jste, že dopředu to nebylo dobré. Čím si to vysvětlujete, že jste nebyli nebezpeční?

Hlavně v prvním poločase jsme zády k bráně soupeře neuhrávali souboje. Slavisté nás dostoupili, byli v tom agresivní a tvrdí, čímž jsme souboj prohráli a míč ztratili. To byla první věc, druhou pak byla nepřesnost v přihrávkách. Nebyli jsme tak přesní, jako posledně doma. Na druhé straně jsme hráli proti nejlepšímu mužstvu české ligy a asi jsme čekali, že nás jen tak nenechají kombinovat, nebudou nás pouštět před vlastní pokutové území, natož do šancí. Chtělo to asi víc odvahy, souboje jeden na jednoho a přesnost v přihrávce.

Boj Baníku v Edenu rozhodl Tijani. V zaplněném kotli Chacharů fandil i Pastrňák

Od první minuty hrál Ladislav Almási. Proč dostal přednost před Abdullahim Tankem?

Čekali jsme, že nám tam Almi uhraje nějaké míče, a také na standardku, kde by se mohl prosadit. Naopak s přibývajícím časem, pokud by byl výsledek pozitivní, jsme měli Tanka nachystaného do rychlého protiútoku. Takhle jsme to praktikovali doma, tam to vyšlo, dneska ne. I když Tanko měl velkou šanci.

Ewerton chyběl kvůli dohodě klubů, z jakého důvodu i Filip Kubala a David Lischka?

Jsou to zdravotní problémy.

Místo Lischky jste nasadil Michala Frydrycha, přitom člověk by čekal spíše leváka Karla Pojezného…

My jsme se rozhodovali, máme k tomu důvod, který si nechám pro sebe. Nakonec jsme ukázali na zkušenějšího hráče. A myslím, že to Frýďas zvládl, v zadních řadách patřil k těm lepším, ne-li nejlepším.

FOTO, VIDEO: Výjezd podzimu! Fanoušci Baníku v Praze zamířili na zápas se Slavií

Může Pojezný odejít v tomto přestupním období na hostování?

Já nevím, proč všichni přemýšlí o Karlovi, že by měl jít na hostování. Všichni si přejí, aby hrál, ale musí se rvát o místo v sestavě. Navíc my nemáme deset stoperů, ale pět. Teď tedy kvůli Lišákovi čtyři, a hrajeme vzadu v trojce, takže si nemůžeme dovolit jen tak pustit jednoho stopera.

A co Jiří Fleišman, potažmo příchod Vojtěcha Smrže?

Je to všechno otevřené. Co se týká Jirky, tak si myslím, že neodejde nikam. Dneska odehrál zápas za béčko, aby měl herní praxi, protože nás čeká náročný týden, kdy budeme hrát tři zápasy, takže chceme, aby hráči byli připravení. Jen nás zasáhly zdravotní problémy, proto jsme měli na lavici méně hráčů, než obvykle.

Baník před Slavií: v Edenu roky zmaru, nový povrch i výjezd podzimu. A Pastrňák?

V kotli Baníku byl i hokejista David Pastrňák. Co říkáte, že Ostrava má takového fanouška?

Jo, já zaregistroval, že tady byl už kdysi a jsem za to rád. Hlavně kvůli fanouškům mě ta porážka mrzí, protože byli skvělí, byl to výjezd podzimu a škoda, že jsme neurvali aspoň bod, i když dnes bychom si ho asi nezasloužili, jelikož kromě Tanka po chybě Slavie jsme neměli žádnou gólovku.

Postřehl jste choreo Baníkovců mimo jiné poukazující na srpen 1968? měl jste ten čas?

Abych pravdu řekl, tak člověk to nevnímá. Nebo aspoň já ne. Možná kluci na lavici si toho všimnou, já toho, o čem zrovna mluvíte, nikoliv. Nemám na to čas, i když fandové byli skvělí.