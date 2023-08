/FOTOGALERIE/ Před dvěma lety jej jako trenér Baníku přivedl do Ostravy, jeho angažování si u managementu musel vydupat. On mu důvěru vrátil. Pod jeho vedením dal většinu ze svých šestnácti ligových branek v ročníku 2021/22. Ve středu se Ondřej Smetana a útočník Ladislav Almási potkali znovu. Tentokrát ale proti sobě. Jako soupeři. Radost měl nakonec druhý jmenovaný, jelikož tým Pavla Hapala vyhrál duel 2. kola MOL Cupu v Hlučíně 2:0. A góly právě slovenského reprezentanta. „To se stává. Škoda,“ hlesl Smetana.

FC Hlučín – FC Baník Ostrava 0:2 (2. kolo MOL Cupu, 29. 8. 2023) | Video: Jakub Nohavica

Jen se na sebe usmáli, objali se a prohodili pár vět. „Říkal mi, proč se zrovna proti němu musím chytit, jestli jsem to nemohl nechat na jindy. Ale na gól čekám dost dlouho, takže jsem rád, že to tam padlo,“ vykládal krátce poté novinářům Almási, který se v soutěžním duelu trefil poprvé od května, kdy skóroval do sítě Teplic.

To byl také jeho jediný gól v soutěžním klání v roce 2023. „To tak bývá. Škoda. Připravovali jsme se na něj, tam jsme ho měli mít lépe obsazeného,“ byl si moc dobře vědom Ondřej Smetana.

Nástup, hymna, oslava i děkovačka. Bitva Hlučína s Baníkem táhla. Podívejte se

Přitom 35 minut to spíše vypadalo jen na další trápení, než že by měl být hrdinou. Míč mu odskakoval, před brankou ho spoluhráči nemohli najít, byť některé situace se vyvíjely nadějně. A jiné zase komicky. Třeba když na hraně malého pokutového území, ve chvíli, kdy se řada fanoušků nadechovala k radosti, jen promáchl.

Almási ale víru neztrácel. „Když nedáte gól, je to o hlavě. Asi každý útočník mi ale může potvrdit, že jsou těžká období, ale když se vám daří, tak to zase stojí za to si to vybojovat. Každý útočník zažije dobu střelecké prázdnoty, ale já věřím, že tvrdá práce, kterou odvádím, se prokáže i v lize,“ vysvětloval.

První ovoce sesbíral v Hlučíně. Nejprve nádherně hlavou umístil centr ze strany od Karla Pojezného na druhou tyč, v závěru pak překonal skvěle chytajícího Ondřeje Kolenka drze patou. „Chtěná? Jasně,“ reagoval pohotově na dotaz. „Bylo to tak rychlé, že člověk nad tím nedokáže přemýšlet. Někdy je to tak ale lepší,“ usmíval se.

Zázrak se nekonal! Baník se v Hlučíně nadřel, ale jde dál. Smůlu protrhl Almási

Ještě předtím se snažil si vymodlit na Kolenkovi pokutový kop. Marně. Sudí Zaoral mu udělil žlutou kartu za simulování. „Já si myslím, že to byla penalta, ale musím na to kouknout,“ stál si za svým. „Míč mi na tom terénu utekl, já se gólmana snažil obejít, ale nepodařilo se. Naštěstí jsem potom ještě jeden dal,“ oddechl si Almási.

„Gólman chytal velmi dobře, ale celý tým se snažil odzadu tvořit, to jsem nečekal. Myslím, že lidi viděli dobrý fotbal,“ ocenil Hlučín.

Ladislav Almási z Ostravy.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

SMETANA: CHTĚLI JSME USPĚT

Slova chvály si mohl vyslechnout i od trenéra Pavla Hapala, jehož potěšil. „Já myslím, že všechny, protože se v koncovce docela trápí, ale věřím, že se teď tím nakopne a zase góly bude dávat,“ řekl kouč, který chtěl Almásiho nominací vyburcovat.

„Pak jsme uvažovali, že bychom ho sundali, pošetřili, a dali tam Kubalu, protože máme tři útočníky, ale nakonec jsme ho na hřišti nechali. Jsem rád, že rozhodl,“ přitakal Pavel Hapal.

Z pěti zbyli jen dva, Baník má krizi se stopery. Co stav Lischky s Blažkem?

Domácí litovali šance Kobzy, který v úvodu z blízkosti hlavou přestřelil, a také tutovky Smékala po hodině hry. Tu zlikvidoval famózně Markovič. „Musíme uznat, že s tou individuální kvalitou to byl pro nás těžký soupeř, ale možná kdybychom tou hlavou šli do vedení, vypadalo by to jinak,“ pokrčil rameny Smetana, který o přestávce udělal změnu v systému hry.

„V prvním poločase jsme blbě napadali, ve druhém to bylo lepší. Škoda, mohli jsme jim to víc zkomplikovat. Prostě když proti takovému týmu chcete uspět, musíte dát gól. A my nic nedotáhli,“ pokračoval smutně. „Když prohrajete, je jedno na jaké úrovni. Vždy chcete uspět, i my chtěli vyhrát. Od toho tady ti kluci jsou. Ani jsme je nemuseli motivovat. Šlo to samo a myslím, že to bylo vidět,“ doplnil Smetana, jež se musel obejít bez dvou stoperů.

KOMENTÁŘ: Po šancích přišly i góly. Tanko může být pro Baník jako Sor, či Tijani

Speciálně sám pro sebe utkání ale nevnímal. „Spíše okolí, každý se na to ptal,“ vylíčil. „Já se přiznám, že i kdybychom dnes uspěli, pohár bychom nevyhráli, a bralo by nám to síly. Asi jsme rádi, že to máme za sebou, kluci si to užili, a teď se připravíme na sobotu. To je pro nás mnohem důležitější soutěž, než MOL Cup,“ nastínil otevřeně směrem k pokračování MSFL. „Ale je to pro nás škola, i když proti takovým individualitám těžký zápas,“ podotkl Ondřej Smetana.

Hapal uznal, že cesta k výhře nebyla jednoduchá. „Ale rozhodnout jsme mohli dříve. V první půli jsme měli tři stoprocentní šance, pak to mohlo být pro nás klidnější. Takhle soupeř cítil příležitost, že může se zápasem něco udělat. Proto jsme hráli zodpovědně dozadu, nechtěli jsme chybovat a soupeře k něčemu pustit. Nakonec druhý gól to rozlouskl,“ hodnotil.

„Jsme rádi za výhru, protože všichni víme, jaké ty pohárové zápasy jsou. Kvalita se ukázala. Je tam přece jen rozdíl dvou lig,“ připomněl i Ladislav Almási, který chce zvlášť v poháru uspět. „Pro klub je to určitě cíl, a pro už také, protože bych rád konečně něco vyhrál,“ zakončil slovenský útočník.