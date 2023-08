Laštůvka o rozlučce v Baníku: Tým se hodně změnil, konec mě vzal. Co budoucnost?

Nicméně pracujme s oznámeným číslem 9016 přítomných hlav. Pohledem do historie jde o pátou nejvyšší návštěvu na prvním domácím zápase Baníku v dané sezoně (viz. tabulka níže) v samostatné české lize (od roku 1993). Zároveň šlo o nejvyšší číslo od léta 2017, kdy po návratu do ligy a výhře v Brně přišlo na duel s pražskou Slavii a Milana Baroše přes 13 tisíc fanoušků.

„Lidi jsou hladoví po dobrém fotbale, chtějí Baník vidět nahoře a věří, že to byl letos mohlo přijít,“ soudí Martin Lukeš, klubová legenda a expert Deníku.

Podobně mluví také Popek. Jména jako Ewerton, Filip Kubala, Abdullahi Tanko, či Patrick Kpozo mohla táhnout. Veřejnost má také velká očekávání. „Lidé jsou natěšení na nové mužstvo, nové hráče, v přípravě byly dobré výsledky. Jsou zvědaví a doufají, že po minulé nevalné sezoně to bude lepší,“ míní Roman Popek.

A nelze opomenout ani fakt, že definitivní „sbohem“ dal dresu Baníku brankář a nedávný kapitán Jan Laštůvka. „Asi to mělo vliv,“ přemýšlí Lukeš. „Já bych řekl, že tolik ne,“ oponuje Popek.

PĚT TISÍC PERMANENTEK

Jistým náznakem zájmu bylo už léto, kdy Baník prodal přes pět tisíc permanentek. „Za mně je to super číslo a věřím, že to ještě poroste,“ hlásil při setkání s fanoušky na Bazalech spokojeně šéf klubového PR Matěj Štůrala. „Za dobu, kdy se permice prodávají skrze systém, který to umí reálně měřit, tak je tato sezona po ročníku 2017/18 druhá nejúspěšnější. Pro tuto chvíli,“ prozradil tehdy svůj kvalifikovaný odhad výkonný ředitel Michal Bělák. „Určitě je ale tato sezona lepší, než ta minulá,“ doplnil vzápětí.

Že Baník bude mít velkou podporu, ukázal pak i úvodní ligový duel. Do dalekého Liberce přijelo pět stovek ostravských chacharů. Výhradně oni pak tvořili U Nisy důstojnou kulisu. Lze předpokládat, že plný bude hostující kotel i v neděli v Plzni.

Větší zájem o fotbal v Česku zaujal i Lukeše. „Třeba na Spartě a na Slavii to dělají dobře. Prostě tak, jak se fotbal dělat má. Pracují s fanoušky, mají i výsledky na hřišti,“ vypichuje. „Jinak asi lidi vnímají, že se fotbal trochu očistil po všech těch kauzách, které tady byly. Asi ne úplně, ale už to není jako za Berbra. Více mu věří,“ podotýká Martin Lukeš.

Více pracovat s fandy chtějí i na Bazalech. Záměrem je zlepšovat doprovodný program k zápasům, stejně jako catering, který při premiéře značně pokulhával. Na druhé straně zatímco venku Baník čeká atraktivní los (Plzeň, Slavia, Bohemians, Olomouc), doma jsou nejbližšími soupeři Hradec Králové, České Budějovice, či Mladá Boleslav. Následovat pak budou Zlín, či Jablonec. Až v listopadu přijede Sparta. „Myslím, že lidi budou chodit i nadále,“ předpovídá Martin Lukeš.

Příští týdny tak budou testem věrnosti ostravského fanouška. Kudy se návštěvnost bude vyvíjet?

Návštěvy na Baníku při domácích premiérách od roku 1993:



Sezona 2007/2008: 13 346 diváků proti Mostu

Sezona 2017/2018: 13 056 diváků proti Slavii

Sezona 1998/1999: 10 250 diváků proti Slavii

Sezona 2008/2009: 9245 diváků proti Kladnu

Sezona 2023/2024: 9016 diváků proti Slovácku

Sezona 2012/2013: 8913 diváků proti Slavii

Sezona 1993/1994: 8900 diváků proti Hradci Králové

Sezona 2018/2019: 8869 diváků proti Jablonci

Sezona 2006/2007: 8246 diváků proti Slavii

Sezona 2004/2005: 8108 diváků proti Teplicím

Sezona 2001/2002: 7762 diváků proti Žižkovu

Sezona 2002/2003: 7572 diváků proti Teplicím

Sezona 2019/2020: 7542 diváků proti Liberci

Sezona 1997/1998: 7316 diváků proti Dukle

Sezona 2005/2006: 7007 diváků proti Zlínu

Sezona 2003/2004: 6707 diváků proti Českým Budějovicím

Sezona 2022/2023: 6698 diváků proti Olomouci

Sezona 2000/2001: 6591 diváků proti Brnu

Sezona 1999/2000: 6223 diváků proti Blšanům

Sezona 2009/2010: 6166 diváků proti Příbrami

Sezona 2015/2016: 6091 diváků proti Mladé Boleslavi

Sezona 2010/2011: 6073 diváků proti Slavii

Sezona 1994/1995: 5640 diváků proti Plzni

Sezona 2013/2014: 5491 diváků proti Mladé Boleslavi

Sezona 2016/2017: 4757 diváků proti Třinci

Sezona 2021/2022: 4602 diváků proti Zlínu

Sezona 2011/2012: 4458 diváků proti Teplicím

Sezona 1996/1997: 4049 diváků proti Žižkovu

Sezona 2020/2021: 3900 diváků proti Českým Budějovicím

Sezona 2014/2015: 3811 diváků proti Teplicím

Sezona 1995/1996: 2679 diváků proti Chebu