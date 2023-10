Byly to body, se kterými se počítalo. Po výhře v Olomouci by byla škoda je nemít, shodovali se fanoušci. Jenže stalo se. Fotbalisté Baníku Ostrava ani na třetí pokus v roce 2023 neporazili Pardubice. V sobotním duelu 11. kola FORTUNA:LIGY, před jehož začátkem se oficiálně klub rozloučil s Nemanjou Kuzmanovičem, sice byli lepší, ale zásluhou výkonu svého bývalého gólmana Viktora Budinského a gólů Kryštofa Daňka s Brazilcem Ewertonem se ve Vítkovicích zrodila remíza 1:1.

Rozlučka Nemanji Kuzmanoviče s Baníkem Ostrava a fanoušky. | Video: David Hekele

V březnu na východě Čech dopadl střet kamarádů Pavla Hapala a Radoslava Kováče nerozhodně (1:1), o téměř tři měsíce později Baník doma padl po mdlém výkonu 2:4. Teď mohlo být vše jinak.

Kováč vsadil na mladou obranu, v jejímž čele byl devatenáctiletý stoper Ondřej Kukučka, na něhož devět tisíc fanoušků pískalo. Odchovanci tribuny nezapomněly úprk do Sparty, odkud v Pardubicích hostuje. Se spoluhráči ale byli dobře organizovaní, dařilo se jim eliminovat útočníky Tanka s Kubalou, stejně tak centry ze stran, či standardní situace. Baník několikrát zahrozil, hrál dobře, aktivně, tlačil, vyloženou šanci ale dlouho neměl.

Kamaráda Kováče ještě neporazil. Zápas blbec, ví kouč Baníku. Jak viděl penaltu?

„V některých chvílích jsme byli daleko od protihráče, nevycházely nám situace, nezachovali jsme větší klid, přesnost ve finálce. Proto jsme se nemohli prosadit,“ věděl trenér Pavel Hapal, jehož plány narušila i penalta za faul Kpoza na Míška.

Nedovolený zákrok potrestal Daněk. „Bylo to těžké, ale šlo o první poločas a bylo na celém týmu, abychom Patrickovi pomohli. On nám to třeba vrátí jindy. Měli jsme x minut na to zápas otočit,“ líčil atmosféru v šatně domácí stoper David Lischka.

Podle toho Baník druhou půli rozjel. Náporem. První Ewertonovu dělovku ještě Budinský famózně vytáhl, druhou o chvíli později už nikoli, třetí šla těsně vedle. Pálili ale i Rigo, či Buchta. „Ta křižná střela Ewertona byla nejtěžší,“ vybavil si gólman, který měl hodně práce. „Baník trošku přidal, začal být daleko víc aktivnější. Hodně na nás vylezl, Buďa nás podržel. Měli jsme i štěstí, ale to přeje připraveným,“ usmál se pardubický trenér Radoslav Kováč.

VIDEO: Kuzmo, děkujeme! Baník i fanoušci se rozloučili s bývalou oporou

Zdroj: David Hekele

„My jsme zase mohli dát gól Sychrou, šanci měl i Matoušek,“ připomněl vzápětí, přičemž FCB málem udeřil z kopaček Almásiho, Šína a především Kubaly. Letní posila v 87. minutě z pár metrů přestřelila prázdnou bránu. „Na tohle jsem čekal, ale bohužel neproměnil,“ hlesl Filip Kubala. „To není smůla, jen to, že jsem to dobře netrefil. Tím, že tam gólman skákal, tak možná pud, ale nevím, jestli se tohle dá nedat,“ byl sebekritický.

„Filip je výborný hráč, jeho výkon možná snižuje tato velká šance, ale na druhé straně nám ve středu odklepl z jedničky spoustu míčů, umí si odskočit, uhrál mnoho situací, kdy jsme to potřebovali nahoře udržet, či zakrýt,“ zastal se svěřence Pavel Hapal. „Odehrál dobrý zápas. Gól přijde v dalším utkání,“ dodal.

Vašek o gólmanech Baníku: Být jednička v Ostravě? Sakra těžké. Hapal ho naštval

„Myslím, že jsme podali velice dobrý týmový výkon. Byli jsme aktivní, jen těch proběhů jsme chtěli mít víc,“ hodnotil Kováč. „Bod s Baníkem před repre pauzou musíme brát. Je to jiný Baník, než před třemi měsíci,“ uznal.

„Ve druhém poločase se náš výkon markantně změnil. Bylo to jiné, a i když nás Pardubice mohly potrestat po brejku, tak se hrálo víceméně na jednu bránu. Situace jsme si vytvořili, bohužel jsme je neproměnili,“ litoval Pavel Hapal.

Přátelství s Radoslavem Kováčem prý potrvá nadále. „S bodem spokojený nejsem, s výkonem ano, protože mužstvo to odjezdilo do poslední minuty. Za to bylo odměněno skvělými fanoušky. Cítím, že se herně každým zápasem zvedáme,“ uzavřel Hapal.