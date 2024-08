/PŘÍMO Z KODANĚ/ Co si celá Ostrava přála a doufala, se stalo skutečností. Fotbalisté Baníku si vezou z prvního zápasu 3. předkola Konferenční ligy v Kodani nadějný výsledek pro odvetu. Odvážným a soustředěným výkonem byli blízko remízy, gól Victora Froholdta z nastavení v bouřlivé kulise zdaleka neplného stadionu Parken určil prohru 0:1, nicméně je to velká pobídka pro fanoušky: Vyprodejte příští čtvrtek Vítkovice!

Neinkasovat, udržet co nejdéle alespoň bezbrankový stav. To byl úvodní – a možná nejdůležitější – úkol Slezanů, aby měli naději být v utkání i celém dvojzápase úspěšní. Nutno říct, že se jim to vydařilo na výbornou, když po počáteční aktivitě sice zalezli, ale v pevném bloku nic domácím nedovolovali.

Kodaň se jen zoufale dobývala do defenzivy Baníku, pomoci tak museli sami svěřenci kouče Pavla Hapala. Po chybě Kpoza měl tutovku Óskarsson, ale Markovič skvěle zasáhl. Ostravané se poté osmělili, gólmana Trotta protáhl Rigo a vyloženou možnost měl Šín po akci Ewertona, ale v rozhodující chvíli netrefil míč.

V závěru poločasu, kdy už po několika nepřesnostech z viditelné nervozity, jak se duel nevyvíjí podle dánských představ, se ozýval od šestnácti tisíc lidí na tribunách i náznak pískotu, sice Kodaň opět Baník přitlačila, lepší zpracování chybělo Óskarssonovi, aby měl další „loženku“, ale hosté se ubránili.

Lepší vstup do druhé půle měla Kodaň, ale Elyounoussi mířil hlavou mimo, pak dvakrát pálil Šín, ale nic z toho nebylo. O poznání větší šanci táhl Ewerton, jehož vychytal Trott a z dorážky po přiťuknutí Buchty pálil vysoko nad Rigo.

Pak měli náznaky možností domácí, stejně jako Ewerton, kterému šanci nabídli sami domácí. Klímovu hlavičku zlikvidovat Trott. Litovat pak mohli o to víc, když vzápětí na opačné straně skóroval Froholdt.

Baník si tak domů veze dobrý výsledek. Bude ve čtvrtek ve Vítkovicích vyprodáno? Před zápasem na severu Evropy bylo pryč přes jedenáct tisíc lístků. Lepší pozvánku na městský stadion si fotbalová veřejnost v Ostravě přát nemohla.

FC Kodaň – Baník Ostrava 1:0 (0:0)

Branka: 90+1. Froholdt. Rozhodčí: Verboomen – Hillaert, Wyns (všichni Belgie). ŽK: Prekop (Baník). Diváci: 16 513.

Kodaň: Trott – Huescas (10. Gočoleišvili), Vavro, Diks, Meling – Falk, Delaney (46. Lerager), Mattsson (77. Froholdt) – Elyounoussi, Óskarsson, Achouri (67. Larsson). Trenér: Neestrup.

Baník Ostrava: Markovič – J. Juroška, Frydrych, Chaluš, Kpozo – Boula, Rigo (90. Grygar) – Buchta (70. Rusnák), Šín (79. Kubala), Ewerton (90. Holzer) – Prekop (70. Klíma). Trenér: Hapal.