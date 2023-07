Teď se rozhodl pro druhou zahraniční výzvu. Proč? „Baník je Baník,“ říká. „Velký klub, velké jméno. Pro nás Záhoráky jeden z největších v Čechách. Když přišla nabídka, neváhal jsem. Chci tu šanci chytit a zase se posunout dál,“ pokračuje Blažek, přičemž přiznává, že z tuzemska měl více možností.

Fanoušci Baníku na tripu: Cítíme svěží vítr. Co se stalo v Polsku u hotelu?

Stejně jako doma. „V setrvání na Slovensku jsem neviděl posun. Chtěl jsem opět do zahraničí a vycestovat, dokud jsem relativně mladý,“ vysvětluje svůj krok s tím, že šlo o jeho rozhodnutí.

Z dosavadního kádru znal jen útočníka Ladislava Almásiho. „Ale nebyli jsme v kontaktu,“ upozorňuje Filip Blažek. „Poradil jsem se s rodinou, ale to bylo vše. Dávám totiž na své pocity. A samozřejmě na přítelkyni, s níž jsem už šest let a je důležitou součástí mého života. Souhlasila, uměla si život v Ostravě představit, takže nebyl problém. Díky klukům mám i byt, takže už bude vše jen lepší,“ věří stoper.

Zatím však v Česku bydlí sám. Přítelkyně dorazí v srpnu. Spokojit se tak musí s výraznou stopou svých krajanů. Kromě Almásiho, který začal třetí sezonu, jsou ve třetím největším českém městě také Tomáš Rigo a Matej Madleňák. „Kabina je dobře nastavená. Neberu to plus ani jako minus. Tým se tvoří, sedá si to i po lidské stránce, ale pokud se to podaří, bude to jen dobře,“ myslí si.

Hapal o Baníku i setkání s Hagim: Už nevím, kdo koho pokopal. Co se Svozilem?

„Ostrava je velké město. Pocházím z městečka, které má patnáct tisíc obyvatel, teď jsem v několikanásobně větším. Jinak rozdíl je v areálu. To, co je na Bazalech, jsem zažil akorát v Dánsku. Mile mě to překvapilo,“ připouští.

Jako Slovák nemá problém ani s adaptací. „S Čechy jsme si blízcí, tím je to o dost lehčí. Nemusel jsem si zvlášť zvykat, takže zbývá jen fotbalová část. Přivyknout si na rychlost, kde je asi největší rozdíl proti slovenské lize, a na to, co po mě trenér chce,“ má jasno Blažek.

Ačkoli je v klubu teprve chvíli a na ligovou premiéru si musí ještě dva týdny počkat, už v Baníku okusil hru na tři i čtyři obránce. Blažkovi ale toto přepínání problém nedělá. „Já jsem zvyklý na oba systémy. Kam mě trenér postaví, tam se budu snažit odevzdat maximum. Uvidíme, jestli to bude stačit. Já myslím, že ano,“ podotýká s úsměvem sebevědomě.

Baník naložil mistru Rumunska: hattrick „Mirečka“, forma posil a nervy legendy

Filip Blažek.Zdroj: Deník/Petr Kotala

BLAŽEK: V BRÖNDBY BACKSTREET BOYS

Jak bylo zmíněno, dva roky strávil Filip Blažek v Dánsku, kde oblékal dres slavného Bröndby Kodaň. Za A-tým si však zahrál jen ve třech případech, daleko více nastupoval v juniorce, či rezervě. Přesto vyhrál tamní pohár. „Tohle byla příjemná chvíle, protože když jsme se vraceli, čekalo na nás asi pětadvacet tisíc fanoušků. Zažili jsme tam ale i horší časy,“ vrací se v čase.

„Ale v Dánsku je to fanouškovsky velký klub, myslím si, že i větší než FC Kodaň,“ dodává Blažek.

Severská zkušenost mu dala hodně i do života. „Fotbalově to byla velká škola. Byl jsem tam s hráči, kteří dnes hrají světový fotbal, mohl jsem se učit a myslím, že jsem se i dost naučil. Teď bych to rád zúročil,“ přemítá.

OBRAZEM: Baníku se v Polsku daří, přehrál i Krakov. Kdo rozhodl parádou z dálky?

„Ještě víc mi to dalo životně, protože do té doby jsem bydlel jen u rodičů, na škole na intru. Tam to byla první zkouška samostatnosti. Musel jsem si vařit, prát a tak, takže to už zvládám. Něco si uvařím, nejím jen nejen polotovary,“ pokračuje Blažek.

Z Kodaně zná také tradici nováčků, která ho čeká i v Baníku. Zpívání. „V Dánsku jsem zpíval Backstreet Boys. Aspoň byla sranda a o ní to je. Tedy pro kluky, pro mě už méně,“ míní. „Asi vyberu něco, kde se kluci naladí a pomohou mi, protože tyto věci nemám rád. Zpívat neumím,“ přiznává s tím, že vybere českou klasiku. „Možná něco rockovějšího, Kabát, Divokej Bill…,“ vypočítává Filip Blažek.

Že by jeho stylu hry česká liga neseděla, se nebojí. „Myslím, že mi to bude vyhovovat. Je soubojovější, běhavá, moje největší přednosti jsou rychlost a bojovnost, což se budu snažit prodat na hřišti,“ doufá Blažek.

Baník v úvodu přípravy trápí zranění. Hapal: Nic vážného. Co testovaný Fadairo?

Dosud se v přípravě na hřišti setkával hodně s Davidem Lischkou, který se zdá být konstruktivnější. „Když to říkáte…,“ pousměje se Blažek, který je spíše do hlaviček, snaží se dirigovat obranu. „Trenér mi řekl, že s tím byly trochu potíže, tak se pokouším to vyřešit,“ vysvětluje. „S Davidem jsme, myslím si, podobné typy. Umíme vyvézt míč, přihrát, něco založit. Jen já jsem pravák a on levák,“ naznačuje, že nemá strach ani s poprat s rozehrávkou.

„Úplně se tomu nevyhýbám, ale na druhé straně nejsem ani žádná špička. Na to jsou tady jiní, kteří mají tyto přednosti a s velkou radostí jim to přenechám,“ pokrčí rameny. „Já tu jsem od toho, a celkově obrana, aby gólům zabraňovala. Snažím se ji držet pohromadě, k tomu klukům pomáhat dirigováním a bojovností,“ dodává Blažek.

Na start ligy se těší. Nikterak ho nerozhodí ani otázka na tlak náročných fanoušků Baníku. „Umím si to představit, i když je to nové. A také umím přijmout kritiku, ze které se snažím poučit,“ upozorňuje. „Liga se blíží, já doufám, že trenéry přesvědčím, abych hrál i já,“ uzavírá Filip Blažek.