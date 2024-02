/ROZHOVOR/ Na začátku sezony byl za své výkony často kritizovaný, na jaře ale dostal proti Bohemians (1:1) druhou šanci v řadě. A využil ji. Stoper Baníku Ostrava Filip Blažek byl stejně jako v Mladé Boleslavi spolehlivý, dokonce vstřelil parádní gól, který ale kvůli ofsajdu nebyl uznán. Nakonec se i on musel spokojit s plichtou. „Jsme zklamaní,“ řekl.

Byl si vědom, že Slezané měli i díky vyloučení Davida Puškáče zápas skvěle rozběhnutý. „Mělo nám to pomoct, ale opak byl pravdou. Dostali jsme s jedné standardní situace gól, což nás mrzí. Takto si nechat doma utéct body je asi nejsmutnější,“ doplnil obránce, který opět ze sestavy Pavla Hapala vypadne. Ve Zlíně hrát nemůže kvůli čtyřem žlutým kartám.

Gólman Jiří Letáček chytil penaltu, pak došlo na vyloučení hostujícího Puškáče, nakonec stejně jste o výhru přišli…

Penalta byla zlomový moment. Dost nám to pomohlo, mysleli jsme si, že už to vyhrajeme. Říkali jsme si, že už to musíme ustrážit, nemůžeme pustit. Jedna situace, jeden roh a už jsme to lovili z naší sítě. Lety tam chytil skvěle ještě jednu šanci, škoda jen, že jsme mu neudrželi to čisté konto. Tohle musíme dotáhnout do vítězného konce.

Co se stalo ve druhém poločase? Přestali jste hrát?

Začali využívat to, v čem jsou silní. Bohemka se snažila nakopávat balony, a držet se nahoře, což se jí taky dařilo. Pasivní jsme byli navrchu, vepředu jsme neudrželi míče. Neměli jsme tlak.

Proč jste Bohemians přenechali ve druhé půli iniciativu?

Možná to tak vypadalo zvenku, ale my jsme se snažili být aktivní. Bohužel se nám to nedařilo. Jak jsem už říkal, vycházely jim nákopy, dostávali se nahoru, tlačili se na nás a nakonec ten vyrovnávací gól dali.

Nechyběl v té době na hřišti Ewerton, abyste to udrželi?

Chyběl. Má svou kvalitu, umí podržet balon. Měli jsme to ale i bez něj udržet a vyhrát. Měli jsme tam šance, bohužel jsme si to nechali utéct v závěrečných minutách mezi prsty a mrzí nás to.

Proti deseti…

Máte pravdu. Je to trošku divný pocit.

Dvakrát jste dali na 2:0, pokaždé ale z ofsajdu…

Pokud jde o můj gól, trochu jsem tam zůstal. Myslel jsem, že přijde ještě jeden centr. Zakončil jsem, dal gól, bohužel byl z ofsajdu. S tím už nic nenadělám. V tom ofsajdu jsem byl myslím já, tak to bylo posouzené.

To ekvilibristické zakončení zkoušíte?

(směje se) Po tréninku tam míváme centry, nějaká zakončení. Šlo mi to tam, zkusil jsem to a vyšlo to. Bohužel to bylo z ofsajdu.

Teď jste nevyhráli doma posedmé v řadě…

To je hodně nepříjemná statistika. Doma bychom měli být silní, sbírat body a nedaří se. Doufám, že to příští zápas zlomíme.

Jste sám se sebou spokojen, jak po té dlouhé pauze hrajete?

Já se nerad hodnotím, tak to nechám expertům. Snažil jsem se podat maximální výkon, doufám, že to bylo aspoň vidět.

Teď si ale opět nezahrajete…

Ze sestavy jsem zase vypadl, protože mám čtvrtou žlutou kartu. Myslím, že máme dost kvalitních hráčů, který mohou na pozicích nahradit. Dostal jsem prostor hrát, teď tam budu muset pustit někoho jiného. Je to na dalších chlapcích, jak to chytnou.